Hamilton wint honderdste race in Sotsji, Verstappen eindigt op tweede plaats

Max Verstappen heeft de op papier lastigste horde voor hem in de titelstrijd met Lewis Hamilton met succes genomen. De Nederlander finishte in Rusland als tweede, nadat hij de wedstrijd vanaf de laatste plek was begonnen. Hamilton won weliswaar de race en heroverde daarmee de leiding in de WK-stand, maar heeft in die ranglijst een voorsprong van slechts twee punten.

Verstappen had de race in Sotsji al een tijdje omcirkeld als een waar hoogstwaarschijnlijk Mercedes zou heersen. Nooit verloor Mercedes een race in de badplaats. Sterker: de Formule 1-historici merkten fijntjes op dat de Duitse renstal feitelijk sinds de allereerste autorace in Rusland, in 1913 in Sint-Petersburg, ongeslagen is in het land.

Daar kwam bij dat Verstappen vanwege de straf voor de clash met Hamilton sowieso al drie plekken zou worden teruggezet in de startopstelling. Zijn team Red Bull hakte daarom vrijdag de knoop door om in Rusland ook maar meteen Verstappens motor te vervangen. Daarmee wisselde hij naar zijn vierde motor van het seizoen. Dat is er een meer dan toegestaan, met als gevolg dat hij vanaf de laatste plek moest vertrekken.

De motorwissel hing al een tijdje boven Verstappens hoofd en mogelijk ook nog boven die van Hamilton later dit seizoen, die ook al drie motoren heeft gebruikt.

Verstappen besloot zaterdag de kwalificatie te laten schieten om zo zijn nieuwe motor te sparen en niet tegen een ongelukkige crash aan te lopen. Hamilton had daardoor alle kans, zonder druk van Verstappen, toe te slaan in de titelstrijd. De Brit oogde alleen allesbehalve zichzelf. Hij reed in de kwalificatie onder meer tegen de muur in de pitstraat en kwam niet verder dan de vierde startplek.

Bij de start ervoer Hamilton de gevolgen van zijn matige kwalificatie. Hij kwam in het gedrang en verloor direct nog eens twee plekken, waarna een lastige wedstrijd volgde. Ondertussen stoomde Verstappen gestaag naar voren. Na 13 van de 53 ronden lag hij al op de tiende plek, goed voor een WK-punt. Na zo’n twintig ronden kon hij Hamilton in de verte voor zich zien, omdat het de zevenvoudig kampioen maar niet lukte een McLaren, die ook wordt aangedreven door Mercedes-motoren, te passeren.

Het lukte Hamilton pas via een pitstop na ongeveer een halve wedstrijd. In de slotfase leek Hamilton als tweede te gaan finishen en Verstappen als zevende. Tot het op zo’n zeven ronden voor de streep begon te regenen. Hamilton en Verstappen wisselden relatief vroeg naar regenbanden. Andere coureurs, zoals raceleider Lando Norris, deden dat niet. Daardoor konden Hamilton en Verstappen opstomen en won Hamilton zo zijn honderdste Formule 1-race. Maar met Verstappen naast hem op het podium, moest die recordzege toch enigszins aanvoelen als een gemiste kans.