Hamilton ook de beste als hij niet de snelste auto heeft, Formule 1-kampioenschap zo goed als beslist

Max Verstappen (21) hoopte dit jaar als jongste ooit voor de wereldtitel te gaan. Sebastian Vettel (31) droomde met Ferrari na het winnen van de eerste twee races van glorie in Italiaanse dienst. Maar uiteindelijk koerst Lewis Hamilton (33) af op zijn vierde kampioenschap in vijf jaar. De Brit bewijst ook de beste coureur te zijn als hij niet in de snelste auto zit.

Lewis Hamilton met Max Verstappen op het Podium in Japan. Foto AP

De Mercedes-coureur tekende zondag in Japan voor zijn zesde zege in zeven races. Als hij over twee weken in de Verenigde Staten negen WK-punten meer scoort dan Vettel, is hij een maand voor het seizoenslot in Abu Dhabi al wereldkampioen. Daar hadden in juli, toen Vettel de WK-stand nog aanvoerde, maar weinigen rekening mee gehouden.

De eerste tien races van het seizoen wisselden Hamilton en Vettel elkaar af als WK-leider. Het seizoen werd zo het eerste gelijkwaardige duel tussen de viervoudig wereldkampioenen.

De twee topcoureurs debuteerden in 2007 in de koningsklasse. Alleen hadden ze nog nooit echt tegen elkaar gestreden. Als Vettel een goede auto had, reed Hamilton in een mindere bolide. Of andersom. Het is typerend voor de huidige Formule 1, waarin jarenlange hegemonieën de norm zijn geworden en topauto's schaars.

Uitgaven topteams

Sinds de Formule 1 in 2014 overstapte van V8-motoren naar zuinigere V6-hybridemotoren heeft Mercedes de macht in handen. Vanwege de complexe technologie in de auto’s en de ongebreidelde middelen van de topteams om door te ontwikkelen zijn achterstanden in de klasse nauwelijks nog goed te maken.

Vorig jaar werden de auto’s bijvoorbeeld een kwart breder, waardoor teams hun auto's vanaf de tekentafel opnieuw moesten bouwen. De uitgaven van Max Verstappens team Red Bull zijn daardoor met ruim 17 procent gestegen, van 220 miljoen euro naar bijna 260 miljoen, zei Verstappens teambaas Christian Horner in Japan.

Maar ook Mercedes moest volgens racewebsite Autosport in 2017 ruim 350 miljoen euro uitgeven om dominant te blijven. Ferrari, dat hunkert naar de eerste titel in tien jaar, gaf naar verluidt nog meer geld uit.

Ferrari snel

Toch lukt het de Italianen maar moeilijk het gat richting Mercedes te dichten. Tot dit seizoen. Vanaf de eerste race oogde de Ferrari op z’n minst gelijkwaardig aan de Duitse auto. In de eerste drie races bleef Mercedes zonder zeges, een droogte die het team na 2013 niet meer had meegemaakt. Alsof Hamilton en zijn team zonder surplus aan topsnelheid niet meer wisten hoe te winnen.

Naarmate het seizoen vorderde, motiveerde die situatie Hamilton juist. Dat inspireerde zijn team en op circuits waar Ferrari het snelste was, blonk Hamilton uit. Bijvoorbeeld met magistrale kwalificaties in Hongarije en Singapore en knappe zeges in Duitsland en Italië.

Door het ijs

Vettel en Ferrari zakten juist door het ijs. De GP van Japan afgelopen weekeinde was tekenend voor het seizoen van de Italiaanse renstal. Terwijl Hamilton een rimpelloos weekeinde kende, ging het bij de Italianen op alle mogelijke manieren mis. De kwalificatie mislukte door verkeerde bandenkeuzes, waardoor Vettel als negende startte. In de race overspeelde de Duitser zijn hand toen hij Max Verstappen van de derde plek poogde te beroven in de lastige, krappe Spoon-bocht.

Foto Getty Images

Vettel botste tegen Verstappen en spinde. De actie was risicovol én onnodig. Hij had sowieso de positie van Verstappen gekregen, omdat die bij zijn pitstop nog een tijdstraf van vijf seconden moest incasseren vanwege een eerder touché met de Ferrari van Kimi Räikkönen. Verstappen kon wonderwel zijn race voorzetten. Dankzij de actie van Vettel – en ondanks zijn tijdstraf – stond hij zo voor de derde opeenvolgende keer op het podium in Suzuka.

Zelfs met de snelste auto van het veld lukte het Vettel en Ferrari dit jaar niet de wanorde buiten te houden. Het team is geen schim meer van de onverslaanbare machine die het in de gloriejaren van Michael Schumacher was (vijf wereldtitels tussen 2001 en 2004). Ondertussen groeit de druk op Vettel, die volgend jaar toptalent Charles Leclerc naast zich krijgt.

‘Ferrari is te Italiaans om kampioenschappen te winnen’, zei voormalig F1-baas Bernie Ecclestone vorige maand nog tegen ESPN. Volgens hem zitten er bij Ferrari te veel Italianen op bepalende posities, waardoor er geen structuur is. In de Schumacher-tijd werd het team gerund door niet-Italianen.

De chaos bij Ferrari is voor Hamilton leedvermaak. Hij voelt zich naar eigen zeggen sterker en gelukkiger dan ooit en kreeg dit jaar een welkome opfrisbeurt hoe succesvol te zijn zonder superieure auto.

Records Schumacher

Met elke race manifesteert hij zich prominenter tussen de allergrootsten. Hij heeft het record voor de meeste polepositions al in handen. De Brit moet nog twintig races winnen om Michael Schumacher op het gebied van zeges te evenaren. Geen onmogelijke missie voor de man die in al zijn twaalf seizoenen minimaal een race won.

En met een contract tot minimaal 2020 lijken zelfs de niet te overtreffen geachte zeven wereldtitels van Schumacher binnen bereik voor de Hamilton in huidige vorm.