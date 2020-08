Hamilton houdt Verstappen op drie wielen net van eerste zege in seizoen

Max Verstappen viert zijn tweede plaats. Beeld 2020 Pool

Verstappen moest het nog een keer extra checken bij zijn team toen hem in de laatste ronde droogjes werd medegedeeld dat Hamilton zijn band had lek gereden. ‘Wie? Wie is langzaam?’, vroeg hij verbaasd. Hij kon het zich niet voorstellen.

De Grand Prix van Groot-Brittannië was 50 van de 52 ronden een voorspelbare optocht, met voor Verstappen geen enkel uitzicht op meer of minder; hij was veel te snel voor de auto’s achter hem en te langzaam voor de Mercedessen voor hem.

Hij verveelde zich zelfs, bleek toen hij na zo’n 35 ronden zijn team over de boordradio proactief al grappend een advies gaf: ‘Vergeet niet te drinken, hè’. Het leidde tot lachende gezichten in de Red Bull-garage. Het onderstreepte ook de gelatenheid bij zowel Verstappen als zijn team: de Mercedessen zijn dit seizoen wederom te snel.

Het wordt pas spannend als er iets misgaat bij de Duitse renstal. Zoals op zondag. Een crash van Alpha Tauri-coureur Daniil Kvyat leidde na een kwart van de race tot een safetycar-situatie. Daardoor werd het gehele veld gedwongen vroeg banden te wisselen. Het tijdverlies door een pitstop is namelijk minder groot als het veld in zo’n neutralisatie relatief langzaam over het circuit rijdt.

Een pitstop van Max Verstappen tijdens de race. Beeld Getty Images

Verstappen en ook de Mercedessen kozen voor de hardste banden, met de bedoeling daar de race op uit te rijden. Dat moest mogelijk zijn, hadden de technici van de teams vliegensvlug uitgerekend op basis van de gemiddelde slijtage van de banden en de omstandigheden op het circuit.

Verstappen begon zo’n tien ronden voor het einde van de race te twijfelen aan die berekeningen, toen hij over de boordradio aan zijn team vroeg of ze zeker wisten dat zijn voorbanden - die in de vele snelle bochten op het circuit van Silverstone zwaar worden belast - het wel tot het einde zouden volhouden. Hij voelde ze rap slijten.

Mercedes-coureur Bottas had daar toen al een aantal ronden eerder over geklaagd. Het was dan ook de linker voorband van de Fin die het als eerste begaf, op drie ronden voor de streep. Hij wist zijn auto nog heelhuids naar de pitstraat te rijden. Het voorkwam niet dat Verstappen zijn tweede plek overnam.

Red Bull besloot vervolgens hem naar binnen te roepen voor een pitstop voor de zachtste, snelste banden. Op die banden kon hij nog de snelste raceronde rijden, goed voor één WK-punt. Het team gokte er daarbij op dat raceleider Hamilton de wedstrijd wél probleemloos zou uitrijden. Daar ging de Brit zelf ook vanuit, zei hij na de race. ‘Valtteri reed lang op de limiet en had veel gevraagd van zijn banden. Ik heb juist geprobeerd mijn banden te sparen’, zei Hamilton.

Maar na ongeveer een kwart van de laatste ronde zag hij plots ook zijn linker voorband leeglopen. Hamilton moest in overlevingsmodus; hij reed op drie wielen zijn auto zo voorzichtig mogelijk over het circuit, om niet nog meer schade op te lopen. ‘Ik bleef kalm. Misschien omdat mijn hart bijna stopte’, zei Hamilton. ‘Ik dacht alleen maar: hoe ver is het nog. Ik kwam bijna niet meer door de laatste twee bochten.’

Zes seconden

Verstappen reed in sneltreinvaart naar de regerend wereldkampioen. Bij het ingaan van de laatste ronde had Hamilton ruim een halve minuut voorsprong op de Nederlander. Op de finish was dat nog krap zes seconden. Toen Verstappen kort voor de finish doorkreeg dat hij een paar honderd meter tekort zou komen voor de zege vloekte hij even flink. Daarna kwam snel het besef dat alles meer dan de derde plek momenteel winst is.

Hij wilde niet te lang stilstaan bij zijn late pitstop, die hem achteraf misschien wel de zege heeft gekost. ‘Als Bottas geen lekke band had, was ik derde geworden. We hebben gewoon geluk gehad’, zei hij voor de camera van Ziggo Sport.

Door zijn derde podiumplek op rij in vier races is Verstappen nummer twee op de WK-ranglijst Bottas genaderd tot op twee punten. Verstappen weet alleen zelf dat zo’n klein verschil niet representatief is voor het krachtsverschil op de baan tussen Red Bull en Mercedes.

‘Ze zijn gewoon veel te snel’, zei Verstappen. Hij verwacht volgende week, als er weer op Silverstone wordt geracet, daarom niet een heel ander scenario. Behalve dat Mercedes scherper zal zijn op bandenproblemen. ‘En dan rijden ze gewoon een halve seconde langzamer. Dan zijn ze nog altijd snel genoeg.’