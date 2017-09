Hamilton houdt Verstappen in de stromende regen op Monza nipt van eerste poleposition

Als Red Bull in de glazen bol had gezien dat het zaterdag zou regenen op Monza, nam het team ongetwijfeld een ander besluit. Want dan is Verstappen op z'n best. Hij liet het al meerdere keren zien in zijn nog korte Formule 1-loopbaan. In Brazilië reed hij vorig jaar op nat asfalt via een magistrale inhaalrace naar het podium. In China deed hij dit jaar hetzelfde. Op Monza moest hij vooral veel geduld hebben voordat hij zijn regentalent kon etaleren.



De kwalificatie duurde liefst drieënhalf uur in plaats van het normale uurtje. Het eerste gedeelte werd na drie minuten al stilgelegd toen de Fransman Romain Grosjean in de stromende regen de controle over zijn Haas verloor op het rechte stuk. Volgens hem doordat het asfalt veels te nat was. 'Te gevaarlijk!', foeterde hij over de boordradio.



Vervolgens werd de herstart van de sessie voortdurend uitgesteld. De tienduizenden natgeregende Italianen op de tribunes hadden geen idee wanneer, en of, ze weer een auto op de baan zouden zien. Ieder uitstelbericht werd ontvangen met gejoel vanaf de tribunes.