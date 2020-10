Hamilton en Verstappen tonen hun klasse in het ‘Siberië van Duitsland’

Lewis Hamilton (links) en Max Verstappen op het erepodium in Duitsland. Beeld AFP

De lach was door de stem van Lewis Hamilton heen te horen over de boordradio. Met een foutloze race had hij zondag op de Nürgburgring nog geen tien seconden eerder het record van 91 racezeges van Michael Schumacher geëvenaard. De Brit kreeg van zijn team alleen direct te horen dat Max Verstappen achter hem in de laatste meters van de wedstrijd nog de snelste rondetijd van hem had afgepakt, goed voor één WK-punt.

‘Ik zag het. Ze worden snel, man’, antwoordde Hamilton, die de gretigheid van de 23-jarige Nederlander wel kon waarderen. Het deed hem ongetwijfeld terugdenken aan de tijd toen hij net zo oud was als Verstappen. Net zo onverschrokken ging hij toen de strijd aan met Fernando Alonso, zijn teamgenoot bij McLaren en in die tijd de onbetwiste koning van de koningsklasse. Zoals hij dat nu zelf is.

Helm Schumacher cadeau

Een kwartier later kreeg Hamilton vanwege zijn bijzondere mijlpaal een helm van Schumacher, uit handen van Schumachers zoon Mick. Hamilton schudde het hoofd. ‘Een enorme eer’, zei hij, zichtbaar geëmotioneerd. ‘Ik weet nog goed dat ik Michael koos in computerspelletjes. Ik had nooit verwacht in de buurt van zijn records te komen.’

Vooraf had hij geen passender moment in het seizoen kunnen uitkiezen om Schumacher te evenaren dan het weekeinde op de Nürburgring. Op het asfalt in de Duitse GP van de Eifel, die vanwege de coronapandemie in allerijl op de kalender was gezet, kwamen de besten bovendrijven. Zo ziet hij het graag vaker in zijn sport, verkondigde hij al meermalen.

Mist

De Nürburgring was sinds 2013 niet meer door de Formule 1 aangedaan, waardoor teams hun rijders niet konden voorbereiden op de race met bakken data uit voorgaande seizoenen. Er ging ook een streep door de twee trainingen op vrijdag: door mist kon de medische helikopter niet opstijgen, wat rijden onverantwoord maakte. Coureurs hadden zo alleen de training op zaterdag om het circuit eigen te maken en hun auto’s af te stellen.

Verder voegde het weer nog een aantal onvoorspelbare ingrediënten toe. Ferrari-coureur Vettel had de Eifel in oktober vooraf al omschreven als het ‘Siberië van Duitsland’ en met een gemiddelde temperatuur van rond de 9 graden was het voor Formule 1-begrippen een ongewoon koud weekeinde.

Bandentemperatuur

De kou had met name invloed op het op temperatuur krijgen én houden van de banden. Hoe beter een coureur dat weet te doen, hoe minder hard het rubber slijt en hoe beter de auto te besturen blijft. De GP op zondag was zodoende vooral een afvalrace tussen coureurs die het beste wisten om te gaan met die listige omstandigheden.

Mercedes-coureur Valtteri Bottas zakte als eerste door het ijs. De Fin was vertrokken vanaf de eerste plek, maar Hamilton zag zijn teamgenoot na een aantal ronden al worstelen met het fris houden van zijn voorbanden. Hij zette hem onder druk. Bottas verremde zich, verloor de leiding en viel even later uit met motorpech.

Tientallen seconden

Hamilton en Verstappen onderstreepten vervolgens met de ene na de andere snelste ronde dat ze dit seizoen de besten zijn van het veld. Ze reden tientallen seconden weg van de rest. Puur op motorvermogen bleef Hamilton Verstappen wel relatief makkelijk voor, waardoor de Red Bull-coureur snel wist dat de overwinning buiten zicht was.

Daarachter viel het contrast tussen Verstappen en zijn teamgenoot Alexander Albon op. In exact dezelfde auto lukte het hem niet om uit het middenveld te geraken. In zijn verwoede pogingen terrein te winnen, reed hij onder meer de voorvleugel van een Alpha Tauri eraf. Hij kreeg daarvoor een straf en uiteindelijk riep Albon moedeloos over de boordradio dat het hem te moeilijk werd gemaakt.

Weddenschap

Verstappens oud-teamgenoot Daniel Ricciardo liet zien juist wel in een van de lastigste races van het jaar te kunnen excelleren. Hij bezorgde zijn team Renault de eerste podiumplek sinds de terugkeer van het Franse automerk in de sport in 2016. Met als gevolg dat de Australiër een tatoeage voor zijn teambaas Cyril Abiteboul mag uitzoeken. ‘Het zal denk ik iets met mij te maken hebben, met een Duits sausje’, grapte Ricciardo na de race over de weddenschap die hij eerder dit jaar afsloot met zijn teambaas.

Hamilton zette op de Nürburgring een reuzenstap naar zijn zevende wereldtitel. Door het uitvallen van zijn teamgenoot Bottas staat hij nu liefst 69 punten voor de nummer twee op de WK-ranglijst. Op z’n vroegst evenaart hij volgende maand Schumacher ook als het gaat om het aantal titels. Gezien de overmacht van Mercedes volgend jaar heeft hij een goede kans in 2021 de recordkampioen te overtreffen.

Maar van Hamilton hoeft dat niet zo soepel te gaan als dit jaar. Geef hem maar meer uitdagende weekeinden zoals op de Nürburgring. ‘Want ik geniet van de gevechten’, zei hij.