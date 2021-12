Hamilton en Verstappen leveren een titanengevecht, tot de laatste snik

Een van de riskante inhaalmaoeuvres van Max Verstappen, binnendoor bij Lewis Hamilton. Beeld Getty Images

Ze hadden net een van de opwindendste Formule 1-races van de laatste jaren achter de rug. Maar op het podium kon er geen lachje af bij zowel Lewis Hamilton als Max Verstappen. Daarvoor was er in de voorgaande ruim tweeënhalf uur simpelweg te veel gebeurd. Uiteindelijk kwam Hamilton bovendrijven als winnaar in Jeddah. Met als gevolg dat de twee met exact hetzelfde puntenaantal (369,5) afreizen naar Abu Dhabi voor de ultieme ontknoping van het F1-seizoen in de slotrace.

In de voorlaatste race van het seizoen kwamen alle facetten van hun zenuwslopende titelstrijd samen. Van blufpoker en het politieke spel tussen hun teams, tot de keiharde gevechten op het asfalt tussen de twee beste Formule 1-coureurs op dit moment. Met Verstappen na die vijftig rondjes vol sensatie en intrige uiteindelijk dus als de verliezer op de tweede plek.

Het onverbiddelijke karakter van het gloednieuwe stratencircuit in Jeddah, dat acht maanden geleden was aangelegd, speelde zoals verwacht een sleutelrol in de race. Het gehele weekeinde worstelden de coureurs al op de baan; de gemiddelde snelheid is er gigantisch hoog (250 kilometer per uur), maar de bochten zijn er krap en snel. Overal loerde een ongeluk.

Het bleek in de race, die liefst twee keer stilgelegd moest worden vanwege crashes. De wedstrijd stond daarmee bol van de ontregelende momenten. Ze deden elke keer de spanning een beetje oplopen in de garages van Mercedes en Red Bull, en ook in de cockpits van Verstappen en Hamilton. Beiden wisten: één strategische fout of uitvalbeurt, en de titel was weg.

De bom barstte in ronde 37 van de 50. Hamilton was op harde banden naar Verstappen toegereden, die op de sneller slijtende zachtere banden reed. Het oogde als een kansloos gevecht voor de Nederlander. Hij was alleen niet van plan zich makkelijk te laten verschalken. Bij Hamiltons eerste inhaalpoging duwde hij de Mercedes naar de buitenkant, maar hij schoot daarbij zelf ook door.

Briesend

Hamilton kon ternauwernood een clash voorkomen en brieste over de radio dat Verstappen ‘crazy’ was. Het voorval had direct de aandacht van de wedstrijdleiding en Red Bull gaf kort daarna Verstappen de opdracht de leiding af te staan aan Hamilton.

Hamilton wist alleen van niets en was in de war toen Verstappen opeens afremde. Hij knalde met zijn voorvleugel tegen de achterkant van Verstappens Red Bull. Wonder boven wonder viel hij niet uit, anders had Verstappen in Jeddah de titel gepakt.

Het voorval leidde tot een verwarrend intermezzo, waarbij de wedstrijdleiding uiteindelijk besloot Verstappen een tijdstraf van vijf seconden te geven. Vervolgens haalde Hamilton hem nog in voor de zege. In de Saoedische nacht kreeg Verstappen nog een straf (tien seconden en twee strafpunten op zijn racelicentie); de stewards achtten hem hoofdschuldig aan het remincident. Het had geen gevolgen voor de uitslag.

De teleurstelling valt van het gezicht van Max Verstappen te scheppen. Beeld REUTERS

De sensatierace leverde tal van iconische momenten op, die nog vaak herhaald zullen worden. Zo sloeg Mercedes-teambaas Toto Wolff een koptelefoon kapot op zijn bureau en schudde zijn Red Bull-collega Christian Horner nadrukkelijk met het hoofd toen Lewis Hamilton in zijn interview na de race benadrukte dat hij het zo netjes mogelijk wilde houden. Maar boven alles ging het na de race over Verstappens rijstijl en het oordeel daarover van de scheidsrechters. Het leek even alsof het weer drie seizoenen geleden was, toen Verstappen geregeld op die manier het nieuws haalde. Zijn Renault-motor was toen simpelweg niet goed genoeg, wat hem dwong op andere manieren en vol op de limiet naar zeges te rijden.

Hij perste in Jeddah alles uit zijn bolide in zijn pogingen Hamilton voor te blijven. Met de wereldtitel op het spel ging hij daarbij tot het absolute randje. Maar waar die grens precies ligt in de Formule 1 is subjectief. Vergelijkbaar met de ene voetbalscheidsrechter die wel een strafschop geeft voor een overtreding, en de ander die laat doorspelen.

Verstappens rijden in Jeddah polariseerde in ieder geval. Bij het interview direct na de race werd hij uitgejoeld door de fans op de tribunes in Jeddah. Door de mensen die de race thuis volgden, werd hij verkozen tot coureur van de wedstrijd.

‘Gelukkig hebben de fans een duidelijk beeld van wat racen moet zijn’, zei hij over de boordradio, toen hij te horen kreeg van die uitverkiezing. ‘Wat er vandaag is gebeurd, is ongelofelijk. Ik probeer gewoon te racen, maar dit gaat meer om straffen dan racen. Voor mij is dit geen Formule 1. Maar goed, de fans vonden het tenminste leuk. Ik heb alles gegeven.’

Venijnig

Voor de camera van Ziggo Sport wilde hij niet verder ingaan op de omstreden momenten in zijn race. ‘Want ze verdienen niet één woord uit mijn mond’, zei hij venijnig.

Hamilton moest na de race eerst een paar minuten bijkomen, met de handen in zijn gezicht, voordat hij iets kon zeggen. ‘Ik probeerde zo verstandig en tegelijk zo taai mogelijk te blijven, en mijn auto met al mijn race-ervaring op de baan te houden’, zei hij. Hij rekent op net zo’n zware strijd in Abu Dhabi. ‘Want ze zijn zo ontzettend snel’, zo doelde hij op Verstappens bolide.

Hoe dan ook krijgt een van de boeiendste titelgevechten ooit in de Formule 1 zondag in Abu Dhabi een ontknoping.