Hamilton behaalt met brutale actie eerste plaats op Monza

Lewis Hamilton bewees bij de Grote Prijs van Italië dat Formule 1-coureurs soms nog wel het verschil kunnen maken, zelfs als hun auto op papier niet de snelste is.

Hamilton springt uit zijn bolide na het winnen van de grote prijs van Italië. Foto AFP

Net op het moment dat de Brit het momentum dreigde te verliezen in de strijd om het wereldkampioenschap, sloeg hij zondag keihard toe. In het huis van aartsrivaal Ferrari, voor tienduizenden tifosi, won Hamilton op magistrale wijze.

Vooraf was al duidelijk dat het circuit van Monza de plek zou worden voor de ultieme slag tussen Mercedes en Ferrari om de apenrots in de Formule 1. Op de snelste baan van het jaar telt alleen pure snelheid. Plus dat de winnaar van de laatste Europese race met een uiterst prettig gevoel de wereld zou overtrekken voor de laatste zeven races van het jaar.

Max Verstappen, die vijfde werd na een tijdstraf vanwege een risicovolle verdedigende actie, wist dat hij een bijrol zou spelen in dat geweld. Zijn Renault-motor kan op dergelijke circuits simpelweg niet wedijveren met de superieure Ferrari- en Mercedes-krachtbronnen.

Hamilton ligt voor op Kimi Räikkönen van Scuderia Ferrari. Foto EPA

Ferrari favoriet

Ferrari reisde als favoriet af naar Noord-Italië. Vorige week onderstreepten de Italianen met de soevereine zege van Sebastian Vettel op het circuit van Spa-Francorchamps voor het eerst in vier jaar een snellere auto te hebben dan Mercedes. In Monza moest het gat tussen Vettel en WK-leider Hamilton nog verder verkleind worden.

Met auto’s op startplek één en twee leek dat ook te gaan lukken. Tot Hamilton in zijn Mercedes direct duidelijk maakte zich niet bij voorbaat neer te leggen bij een Ferrari-zege. In de eerste ronde verraste hij met een brutale inhaalactie buitenom zijn grootste titelrivaal Vettel. De Duitser schrok, stuurde zijn Ferrari tegen Hamilton en spinde. Daarna was hij kansloos voor de zege.

In de slotfase van de wedstrijd verschalkte Hamilton op soortgelijke wijze ook de Ferrari van Kimi Räikkönen. Hamilton heeft in de WK-stand nu een voorsprong van dertig punten op Vettel, die na een inhaalrace nog vierde werd.