Hakim Ziyech speelt eindelijk voor vol Stamford Bridge, en scoort twee keer tegen rivaal Spurs

Hakim Ziyech viert zijn tweede goal met teamgenoot Timo Werner. Beeld AP

De rivalen troffen elkaar in het kader van de Mind Series, een mini-toernooi van de Londense topclubs. Afgelopen weekeinde had Chelsea van Arsenal gewonnen. Zondag speelt Tottenham tegen de Noordlondense buren.

Voor het duel op Stamford Bridge toonden de Chelsea-spelers de Champions League-trofee aan de eigen fans. Eerder hadden ze daar wegens lockdownmaatregelen geen kans toe gehad. Stamford Bridge was niet helemaal vol omdat achter de doelen staanplaatsen worden aangelegd. Chelsea is de eerste Premier League-club die daartoe overgaat. Fans konden zonder sneltesten, coronapassen en mondkapjes de wedstrijd bijwonen. Ook afstand houden hoefde niet. Het voelde als vanouds.

Op papier was de wedstrijd tussen Chelsea en Tottenham Hotspur vriendschappelijk maar gezien de bittere rivaliteit tussen beide clubs kan van vriendschappelijkheid nooit echt sprake zijn. Chelsea ging er vol in en vooral Ziyech toonde zich bijzonder gretig. Na een kwartier kreeg de Nederlandse Marokkaan de kans om met zijn geliefde linkerbeen vrij uit te halen en zijn schot was onhoudbaar voor de Spurs-doelman. In de tweede helft verdubbelde hij de score.

Chelsea was een klasse beter, maar namens de bezoekers wist Lucas Moura, de plaaggeest van Ajax, toch de aansluitingstreffer aan te tekenen middels een van richting veranderd schot. Nadat Chelsea de halve ploeg had gewisseld, onder wie Ziyech, kwam Spurs iets beter in de wedstrijd, wat leidde tot de gelijkmaker van Steven Bergwijn. Bij zijn wissel, kort voor tijd, kreeg Bergwijn een knuffel van manager Nuno Espirito Santo. De Amsterdammer heeft goede oefenduels achter de rug, maar wat nog ontbrak was een goal.

De voorbereiding van de Noordlondense club wordt gehinderd door de soap rondom Harry Kane. Manchester City wil de topscorer hebben, maar Spurs-eigenaar Daniel Levy weigert hem te laten gaan omdat hij nog een contract van drie jaar heeft. Mogelijk verandert hij van mening als City 150 miljoen pond biedt. Kane zou nog op de Bahama’s vertoeven. Over elf dagen opent Spurs het seizoen tegen uitgerekend Manchester City. Chelsea begint het seizoen tegen het Crystal Palace van Patrick Vieira.