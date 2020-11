Hakim Ziyech schittert, en scoort, als basisspeler bij Chelsea

Hakim Ziyech in duel met James Tarkowski van Burnley. Beeld Reuters

Vier dagen eerder had de 27-jarige oud-Ajacied reeds zijn eerste doelpunt in het shirt van Chelsea gemaakt, in de Champions League-wedstrijd bij het Russische Krasnodar waar The Blues met 4-0 wonnen.

Na twee korte invalbeurten kreeg Ziyech een basisplaats uit tegen Burnley, toevallig de club die hem vier jaar geleden bij FC Twente had proberen weg te plukken. De linkspoot speelde op zijn geliefde rechtsbuitenpositie en na een klein half uur legde spits Tammy Abraham de bal netjes voor hem klaar. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot Ziyech de bal, door de benen van een verdediger, in de rechterbenedenhoek.

Daarmee werd hij de eerste Chelsea-speler sinds Diego Costa die bij een volwaardig debuut zijn naam op het scorebord zette. Ziyech viel op door slimme passes, waarmee een hechte verdediging kan worden opengebroken. Een voorbeeld was zijn pass, bij een snelle counter, waarmee hij Timo Werner in staat stelde de 3-0 te maken. Een kwartier voor tijd maakte hij plaats voor Callum Hudson-Odoi, een publiekswissel zonder publiek.

Frank Lampard sprak zich lovend uit over de speler die hij voor 44 miljoen bij Ajax had weggehaald. ‘Dat hij veel kwaliteiten had, daarvan was ik op de hoogte,’ zei de coach na afloop, ‘maar wat ik ook heb gezien is zijn persoonlijkheid, zijn drang om de bal te bezitten. Hij heeft geen gebrek aan zelfvertrouwen en dat stimuleert ons.’ Hij is zelfs vergeleken met Eden Hazard, maar Lampard benadrukte dat het twee heel andere spelers zijn.

Bij Match of the Day zou Alan Shearer zich later op de avond lyrisch uitlaten over de Man of the Match.

Ziyech maakt deel uit van een van de meest gevreesde voorhoedes van Engeland, met Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic en de twee Duitsers, Timo Werner en Kai Havertz. Een brede selectie is nodig omdat Chelsea op meerdere fronten jaagt op prijzen. Na drie zeges, drie gelijke spelen en een nederlaag (tegen regerend kampioen Liverpool) staat het Londense team nu in de subtop van de Premier League.

Na een entree die was vertraagd wegens een knieblessure, toont Ziyech zich tevreden. ‘Het leven bij Chelsea is goed,’ liet hij via Instagram weten, ‘ik ben waar ik moet zijn. Ik voel me goed, ik voel me thuis en alles is prima.’