Hagelnieuw Feyenoord beperkt ook tegen RKC Waalwijk vrij aardig de schade

Thierry Lutonda (onder) komt net te laat om een schot van Patrik Walemark te blokkeren. Beeld Jiri Büller

Al die nieuwelingen oefenen op andere samenzang, die de ene keer al mooi van toon is en dan weer uitgesproken vals. Feyenoord won met mazzel in Waalwijk, bij RKC (0-1), dankzij een strafschop van Danilo, een van de vele zomertransfers. ‘Ik bleef geconcentreerd’, aldus de Braziliaan, die werd afgeleid door publiek en tegenstanders.

Scheidsrechter Van de Graaf had opvallend genoeg de VAR nodig om te zien dat Lutonda een overtreding maakte op de hem passerende Walemark. Het was opvallend dat RKC niet scoorde in de slotfase vol chaos. ‘Een compliment voor onze verdediging’, vond Danilo.

Waarde creëren op het veld, was een van de doelstellingen bij de aanstelling van Arne Slot als trainer. Dat lukte in seizoen één op meer dan voortreffelijke wijze, met dank aan Europa ook, aan het avontuur in de Conference League. Bij de play-offs om het laatste plekje in de voorronde van de nieuwe Europese competitie te bemachtigen was daar nog cynisme te ontwaren, en de vraag op het antwoord of de vorige trainer Dick Advocaat wel echt een premie had verdiend, want was dit wel Europees voetbal? Het bleek de voorbode voor het in financieel opzicht beste transferjaar van Feyenoord in de geschiedenis, een zomer met bijna tot in de hemel groeiende bomen in Rotterdam-Zuid.

Aursnes naar Benfica

Zondag ontbrak de Noor Fredrik Aursnes, slechts één seizoen Feyenoorder geweest en vanaf wedstrijd één in Tilburg ruim een jaar geleden tactisch brein op het middenveld. Hij vertrekt voor 15 miljoen euro naar Benfica. Slot: ‘Dit is een grapje, maar ik heb voor de wedstrijd afscheid van hem genomen, terwijl ik hem nog moest voorstellen aan sommige anderen.’

Wie een jaar geleden had gezegd dat Feyenoord een slordige 75 miljoen euro zou incasseren in een paar maanden tijd, met afstand het hoogste bedrag in de clubgeschiedenis, was uitgemaakt voor onnozelaar. Luis Sinisterra (Leeds United), Marcos Senesi (Bournemouth), Tyrell Malacia (Manchester United) en Aursnes (Benfica) zijn de belangrijkste van pakweg twintig vertrekkers.

Talloze vervangers zijn al binnen, gekocht of gehuurd, uit alle windstreken, voor een slordige 25 miljoen euro samen tot nog toe, al is de markt nog niet gesloten. ‘Alle koppeltjes zijn uit elkaar getrokken’, aldus Slot, in wiens hoofd het meer maalt dan normaal. Zes zomertransfers stonden in de basis in Waalwijk en twee vielen nog in. Quilindschy Hartman, linksback uit de opleiding, debuteerde verdienstelijk.

Vreemdelingenlegioen

Het volk heeft een aantal andere aankopen nog niet eens gezien, omdat ze net meetrainen, papierwerk regelen of onderweg zijn: de linksbenige centrale verdediger David Hancko bijvoorbeeld, een Slowaak, vleugelverdediger Macos Lopez uit Peru, aanvaller voor de flanken Igor Paixao uit Brazilië. De Argentijn Ezequiel Bullaude schijnt onderweg te zijn, wat Feyenoord maakt tot een onvervalst vreemdelingenlegioen, met typische spelers uit de opleiding als centrale figuren, onder wie doelman Justin Bijlow en middenvelder Orkun Kökcü.

Slot had liever meer Nederlanders, maar die zijn zeldzaam en vrijwel niet te betalen. Hij hoopt dat Feyenoord door alle verkopen de financiële positie structureel verbetert, om volgend seizoen misschien eens nee te zeggen tegen een club met interesse voor een speler. Danilo: ‘We hebben een sterke selectie, maar we moeten nog aan elkaar wennen. We worden met de dag beter op de training.’

Trouwens, ook bij RKC vertrekken de beste spelers doorgaans. Het vorig seizoen geprezen verdedigingscentrum met Touba en Meulensteen is verdwenen. Het is zonder meer knap wat de club elke keer presteert. Met een beetje mazzel had trainer Joseph Oosting een puntje gehaald, net als in de eerste twee duels van RKC.

Oosting had vorig seizoen zomaar de prijs kunnen krijgen voor beste trainer van het jaar, met de tiende plaats in de eindstand. Alleen: bijna altijd gaat zo’n onderscheiding naar een trainer die een prijs wint, al is het dan een titel met spelers die miljoenen verdienen. Het werk in en rond het Mandemakers Stadion, dat niet eens was uitverkocht, verdient alle respect en ook sympathie. Heerlijk, pakweg de helft van de toeschouwers komt op de fiets naar het stadion. Ze zagen Oosting vijf verdedigers opstellen. Verdedigen en hopen op een succesvolle uitbraak. Het had zomaar kunnen lukken. Maar Feyenoord won, en Slot constateerde verheugd dat Feyenoord een punt meer heeft dan vorig seizoen na drie duels. ‘Of je nu al goed voetbal kunt verwachten, is de vraag. Dan is het een zaak van goed verdedigen en weinig weggeven.’