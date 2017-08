Haase en Bertens teleurstellend zonder setwinst uitgeschakeld op US Open

In de derde set verloor Haase al zijn eerste opslagbeurt en slaagde hij er niet meer in die achterstand te repareren. Sterker nog, hij verloor de laatste game met een dubbele fout. 'In de eerste set speelde ik goed, de tweede set was redelijk en in de derde set was ik slecht. Dat is denk ik de conclusie van deze wedstrijd', stelde een teleurgestelde Haase.



Ook voor Kiki Bertens is de US Open op een grote teleurstelling uitgelopen. Ze verloor in de eerste ronde van Maria Sakkari, de Griekse nummer 95 van de wereldranglijst: 3-6, 4-6. Bertens, als 24ste geplaatst, begon slecht en keek al snel tegen een achterstand van 0-4 aan. In de tweede set ging ze lang gelijk op met Sakkari, maar verloor ze bij een stand van 4-4 twee games op rij.

