Haarhuis selecteert zieke speelster als sparringpartner in Fed Cup

Eerdere spanningen

De communicatie tussen Haarhuis en De Vroome verliep aanvankelijk stroef. De captain uitte in 2015 scherpe kritiek op het volgens hem solistische optreden van De Vroome, die bovendien zou worden afgeschermd door een dominante moeder. 'De grootste onwaarheid die er is', ze in NRC Handelsblad. 'Ik was nergens geweest zonder mijn moeder. Ze heeft alleen maar een ongelooflijk positieve invloed gehad op mijn tennis. Dat ik goed was, kwam door haar.'



Niet iedereen dacht er zo over. De KNLTB weigerde De Vroome nog financieel te ondersteunen, omdat haar moeder de regie wilde behouden. De plooien zijn gladgestreken, aldus Haarhuis. 'Ik heb afgelopen zomer geregeld met Indy getraind. Ik was een van de weinigen met wie ze op de baan stond.'



De Vroome reageerde enthousiast op de onverwachte uitnodiging voor de Fed Cup, zegt Haarhuis. 'Ik voel me vereerd dat je aan me denkt, zei ze. Het geeft me de kans om Indy weer een week bij ons te hebben en te zien hoe het met haar gaat. Ze traint nu drie keer per week, zonder de stok achter de deur dat ze een toernooi moet spelen. Er gaat een fysiotherapeut mee, we zullen zien hoe zwaar ze kan worden belast. Maar Indy mag zaterdag kapot zitten na de trainingen, omdat ze toch niet hoeft te spelen.'



Een zieke speelster selecteren voor de trainingen in de Fed Cup, is het niet armoe troef? Haarhuis, na een korte denkpauze: 'Indy is de best denkbare trainingspartner.' Voor maximaal twee uur dan. De Vroome, in NRC Handelsblad: 'Er zit een limiet op. Ik moet daar niet overheen gaan, daar wordt het niet beter van.'