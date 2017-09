Haarhuis brengt geloof terug in Davis Cupteam

Teamspirit

In zijn hoofd weet hij dan al: een stunt is in de maak en niemand gaat mij die afpakken. In Den Haag heeft hij niet alleen iets aan Haarhuis en zijn teamgenoten te bewijzen, maar ook aan zichzelf. Met zijn overwinning bevestigt De Bakker na lang blessureleed en verkeerde keuzes dat hij zich nog altijd kan meten met de top, incidenteel in elk geval.



Maar is het genoeg om met Nederland komend jaar in de wereldgroep te acteren? Die vraag doemt op nu Nederland zich met Haase als enige speler in de top-tweehonderd mengt bij de beste zestien landen ter wereld. Haarhuis: 'Door deze wedstrijd als team te winnen, hebben we laten zien dat we in de wereldgroep thuishoren.'