Haalt de Vuelta, met Dumoulin en Roglic, Madrid?

Het Movistar Team bereidt zich voor op de Ronde van Spanje, die op 20 oktober van start gaat. Beeld EPA

Wat is er allemaal anders in deze Vuelta?

Veel. Op de eerste plaats natuurlijk het seizoen. In het kwartetten met wedstrijden na hervatting van het wielrennen, tuimelde de ronde, die normaliter eind augustus en in de eerste weken van september wordt verreden, naar hartje herfst. Waar de etappes vaak het midden en zuiden van Spanje aandoen, wordt er uitgerekend nu vooral gefietst in de noordelijke provincies, grenzend aan de Golf van Biskaje, alom bekend als doorvoerhaven van depressies. De weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn redelijk geruststellend, later wordt verslechtering voorzien. Even opletten: komende weekeinde is de omschakeling naar wintertijd. Vanaf dan eindigen de etappes net wat vroeger dan gebruikelijk, zo rond half zes, om de eerste schemering voor te zijn. Het rittenschema zelf kwam de verplaatsing niet ongeschonden door. De start, drie dagen in Nederland, in Utrecht en Noord-Brabant, en passages door Portugal zijn geschrapt. De Vuelta telt nu 18 ritten. Wat is gebleven: veel klimwerk, met onder meer op zondag de Tourmalet, de Pyreneeënreus in Frankrijk, en een week later de huiveringwekkend steile Angliru in Asturië.

Dan is er nog het virus. Hoe denkt de organisatie covid-19 buiten de deur te houden?

Dat is een grote zorg. Spanje zit midden in de tweede golf, het aantal besmettingen nadert het miljoen. In het noorden geldt code rood. Vooral de situatie in Navarra, waar de tweede en derde etappe worden verreden, is ernstig. De maatregelen komen goeddeels overeen met die van de Tour de France en de Giro d’Italia. De ploegen moeten de zogeheten bubbels in stand houden, het beperken van contacten met de buitenwereld. Bij start en finish wordt publiek op afstand gehouden en waar mogelijk geweerd langs de trajecten in de bergen. Een testronde vooraf, afgelopen zondag, leverde intussen twee besmettingen op, in de staf van Bahrein-McClaren en Sunweb. Onderweg reist een mobiel lab mee, met 18 medewerkers. De testresultaten zijn binnen 24 uur bekend. De vraag is of de allerlaatste etappe op 8 november, een korte en vlakke rit naar Madrid, wel kan worden verreden. De stad zit in lockdown. De kaarten voor het algemeen klassement zijn dan al geschud.

Valt er sportief wat te beleven?

Zeker, zoals zo vaak in de Vuelta. Het is vooral uitkijken naar het optreden van Jumbo-Visma, dat net als in de Tour twee renners als kopman afvaardigt, Tom Dumoulin en Primoz Roglic. De Nederlander zal willen bewijzen dat hij die status wel degelijk aankan. De Sloveen won vorig jaar in Spanje en heeft zijn zinnen gezet op prolongatie, nadat hij de Tourwinst op de laatste dag verspeelde aan Tadej Pogacar. Vermoedelijk wordt na de eerste week, als er al heel wat hoogtemeters zijn verteerd, duidelijk wie op de volledige bescherming van de selectie kan rekenen. De Nederlander is in elk geval niet van plan zichzelf vroegtijdig op te offeren. In Frankrijk besloot hij zich in een Pyreneeënrit opzij te zetten en in dienst van de ploeg te gaan rijden, toen hij tot de slotsom kwam dat hij niet goed genoeg was. De selectie is sterk bezet, met drie wijzigingen in vergelijking met de Tourploeg, die zo lang de koers kon controleren. Weer zijn Robert Gesink, George Bennett en Sepp Kuss belangrijke assistenten.

Wie zullen er nog meer de aandacht trekken?

Het valt alleen al op dat er veertien Nederlanders meedoen, twee keer zoveel als in de Tour. Wout Poels mag van zijn ploeg Bahrein-McClaren voor rondewinst gaan. Thymen Arensman, 20 nog maar, gaat in de toch al jonge selectie van Sunweb proeven aan het grote werk. Niki Terpstra voegde Spanje op het laatst nog toe aan zijn programma om een vervolg te geven aan het herstel na zijn zware val afgelopen juni. Als favorieten naast Dumoulin en Roglic gelden Thibaut Pinot, op zoek naar resultaat na al weer een mislukte Tour, Enric Mas, in Frankrijk geruisloos naar de vijfde plek gereden, en oud-Girowinnaar Richard Carapaz, die zich in de Tour na een flets begin herpakte. Reken maar dat de camera’s ook zullen scherpstellen op een ploeggenoot van laatstgenoemde. Chris Froome rijdt zijn laatste wedstrijd voor Team Ineos, voorheen Sky. De verwachtingen zijn niet hooggespannen. Sinds de ploeg de viervoudig Tourwinnaar afgelopen zomer thuis liet, zijn de prestaties er niet beter op geworden. In de Tirreno-Adriatico eindigde hij als 91ste, Luik-Bastenaken-Luik reed hij niet uit. Volgend jaar is hij de grote naam in Israël Start-up Nation. Maar ongeacht zijn vorm, zo’n renner wil je zien, in goede en slechte tijden.