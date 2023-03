Haaland heeft aan heel veel doelpunten niet genoeg om bij Manchester City te passen

Erling Haaland zet Manchester City koppend op 5-0. Uiteindelijk zou Leipzig met 7-0 klop krijgen in dit Champions Leagueduel. Beeld AP

Van alles verbaasde de wissel het meest. Een keer scoorde Erling Haaland en nog een keer, voor de rust zat hij al aan een hattrick, want dat is wat de Noor doet, scoren, scoren, scoren. Nummer vier en vijf volgden snel. Nog een half uur had hij om zijn tweede hattrick te vervolmaken en het doelpuntenrecord in de Champions League te verbreken. Het kon niet misgaan, totdat Pep Guardialo hem wisselde.

‘Als hij dat op 22-jarige leeftijd al bereikt, wordt het leven wel saai’, grapte de Spaanse coach na afloop van de 7-0 overwinning op RB Leipzig op de vraag waarom hij hem het record niet had gegund. ‘Nu heeft hij nog een doel om naartoe te werken. Nee hoor, ik heb hem naar de kant gehaald omdat de wedstrijd over was.’

Dirk Jacob Nieuwboer schrijft over voetbal en handbal voor de Volkskrant. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Een onbevredigend, onnavolgbaar antwoord dat de speculaties – wilde Guardiola dat zijn voormalige pupil Lionel Messi het record zou houden? – niet de kop indrukte. Zelf als Haaland vijf keer scoort in het shirt van Manchester City moet er blijkbaar nog een vraagteken overblijven.

Voor zijn komst was de vraag of hij wel veel zou scoren in de Premier League. Het antwoord luidt volmondig ‘ja’, maar zelfs nu hij record na record vestigt, zijn de twijfels niet weg. Guardiola blijft de vraag krijgen of Haaland wel past bij Manchester City. Maakt hij zijn team wel beter?

Bij vrijwel iedere andere speler van welke club dan ook met deze statistieken zou het een absurde vraag zijn. In de Champions League maakte Haaland dit seizoen tien doelpunten in zes wedstrijden, in de Premier League deed hij 26 keer mee en scoorde hij er 28. Het moet gek lopen wil hij niet het record van 35 doelpunten van Alan Shearer en Andy Cole verbreken. De nummer twee op de topscorerslijst staat op 20, maar niemand vraagt zich af of Harry Kane Tottenham Hotspur wel beter maakt.

City was al heel erg goed

Het verschil is dat Manchester City al heel erg goed was. Wie de cijfers van het geheel erbij pakt, begrijpt iets beter waarom de vraag blijft terugkeren. Met Haaland scoorde Manchester City in de competitie 67 keer. Vorig jaar waren dat er na 27 wedstrijden slechts drie minder. Andere spelers scoren dus veel minder. De ploeg heeft bovendien flink meer doelpunten tegen gekregen: 25 in plaats van 17. En minder punten gepakt: 61 tegenover 66 vorig jaar.

Dat ligt natuurlijk niet alleen aan Haaland, maar Guardiola erkent geregeld dat zijn team zoekende is sinds de komst van de Noor. ‘Hij heeft zich snel aangepast’, legde hij uit. ‘Maar in de vorige seizoenen speelden we vaak met een valse spits en hadden we een extra speler op het middenveld. Nu is de extra speler in het strafschopgebied, dus moeten we iets aanpassen.’

Het is zoeken naar de balans en dat is niet zomaar een probleem voor de Spaanse coach, die is geobsedeerd door controle. Zijn teams moeten de bal hebben, grip hebben op de wedstrijd. Met een ‘valse negen’ – een spits die zich terug laat vallen en meer betrokken is bij het spel – gaat dat makkelijker dan met een spits die vooral loert op kansen.

Botsen met ‘echte’ spitsen

In het verleden botste Guardiala geregeld met ‘echte’ spitsen. Het begon met Zlatan Ibrahimovic, al hielp het daarbij niet dat Messi geen fan was van de Zweed. Maar ook met ­Mario Mandzukic bij Bayern München en City-legende Sergio Agüero lag hij geregeld in de clinch. ‘Deze trainer heeft er geen moeite mee om iemand op de bank te zetten die de vorige wedstrijd drie keer heeft ­gescoord,’ zei Agüero eens.

Bij Haaland pakt hij het anders aan, Guardiola past zijn team voortdurend aan om hem uit de verf te laten komen en zijn gebreken te compenseren. De aanvallende back Joao Cancelo mocht vertrekken naar Bayern München, de veel soberder Nathan Aké heeft nu een basisplek. Alleskunner Bernardo Silva verhuisde zelfs een paar keer van rechtsbuiten naar linksachter om de balans in de ploeg terug te krijgen.

Guardialo lijkt vastbesloten om deze uitzonderlijke spits wel te laten slagen, maar met alleen scoren is Haaland er niet. ‘Ik hou niet van een speler die alleen in het strafschopgebied is om doelpunten te maken’, zei de Spanjaard dit weekend, nog voor zijn omstreden wissel tegen Leipzig. Haaland leeft van goals, de buitenwereld beoordeelt hem erop, als hij niet scoort, klinkt al snel de kritiek. Hij scoort ook, belachelijk veel zelfs, maar zijn coach is de laatste die daarvan onder de indruk is.