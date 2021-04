Haaland en Mbappé in de kwartfinales van de Champions League: mannen van 180 miljoen euro

Erling Braut Haaland Beeld Getty Images

ERLING BRAUT HAALAND

Na een flitsend eerste jaar bij Borussia Dortmund, waarin hij als jongste speler tot twintig Champions League-doelpunten kwam in de geschiedenis van het toernooi, zitten de beste clubs ter wereld achter Erling Braut Haaland aan. 180 miljoen euro moet de Noorse spits kosten, evenveel als Kylian Mbappé ten tijde van zijn overstap naar PSG.

Een blik op het imposante postuur van Haaland zegt genoeg: de jonge Noor is geboren voor topsport. Maar dat de keuze viel op een technische sport als voetbal, is opmerkelijk. Zoveel spelers van 1 meter 94 meter en 90 kilo zijn er niet in het profvoetbal, laat staan dat ze zoals Haaland ronduit dominante cijfers laten noteren: 49 goals in 50 duels voor Dortmund.

Door zijn atletisch vermogen en nietsontziende wil om overal de beste in te zijn, blonk Haaland in zijn jeugd uit in meerdere sporten. Niet lang nadat vader Alf-Inge na een carrière in de Engelse Premier League het gezin in 2003 terug had verhuisd naar het Noorse dorpje Bryne, speelde het leven van zoon Erling zich al grotendeels af op sportvelden.

In gesprek met de website van de Bundesliga laat Haaland terloops een haast ongeloofwaardig feitje vallen: ‘Ik begon met voetballen op mijn vijfde. Niet veel later kwamen daar handbal en golf bij als andere sporten. Ook deed ik veel aan atletiek en hardlopen. Volgens mij heb ik nog altijd het officieuze wereldrecord voor verspringen (1 meter 63) in de categorie van 5- en 6-jarigen op mijn naam staan.’

Wie Haaland ooit heeft horen spreken, weet op welke toon dit gegeven ontboezemd werd. Haaland is extreem zelfverzekerd, en praat over zijn eigen prestaties met een soort nonchalance en droge humor waardoor het allemaal vanzelfsprekend lijkt.

Toch is die vanzelfsprekendheid nieuw. Tegenover de clubverslaggever van FC Twente vertelde verdediger Kik Pierie, die met het Nederlands elftal onder 17 jaar in de groepsfase tegen Noorwegen speelde op het jeugd-EK in 2017, dat Haaland nog niet zo lang geleden een onbeholpen reus op het veld was. ‘Hij bakte er toen geen pepernoot van. Als je ziet wat hij nu doet, is het echt ongekend. Ik had nooit verwacht dat die jongen zo goed zou worden.’

Krachtig

Haaland was altijd al groter, sneller en krachtiger dan zijn ploeggenoten. Dat is ook nu het geval. Hij is fysiek te krachtig en te groot voor wendbare verdedigers, en juist te snel en te soepel voor de grotere mandekkers.

Maar de huidige versie van Haaland is als spits ook technisch superieur: de aannames feilloos, de dribbelrushes vernietigend, het gemak waarmee hij tot schieten komt jaloersmakend. En die technische dominantie is pas op latere leeftijd gekomen. Waar de meeste jonge talenten juist aan hun lichaam moeten bouwen om mee te kunnen in de top, zocht Haaland juist alleen naar extra verfijning.

Kijk wat oude beelden van Haaland bij FK Molde terug, waar hij tussen 2017 en 2019 als tiener speelde, en de ontwikkeling van wedstrijd tot wedstrijd op technisch vlak is verbijsterend. Ook bij zijn volgende clubs, Red Bull Salzburg en Borussia Dortmund, lijkt de overstap naar een hoger niveau zijn rappe ontwikkeling niet bij te kunnen benen. Iets wat zaakwaarnemer Mino Raiola vorige week in gesprek met de Britse website The Athletic toegaf: de stap naar de wereldtop had misschien al eerder gemaakt kunnen worden.

Onderhandelingstafel

Die stap lijkt aanstaande zomer te komen. Vorige week werden Haaland senior en Raiola op het vliegveld van Barcelona gespot, schijnbaar onderweg naar de Catalaanse onderhandelingstafel. Ook Real Madrid, Chelsea en City en United uit Manchester lijken in de markt te zijn voor een megadeal voor Haaland.

Een ding staat vast. Waar Haaland volgend jaar ook speelt, doelpunten zijn gegarandeerd. Waar Ronaldo, de Champions League-topscorer aller tijden met 134 goals, pas in zijn 56ste wedstrijd op het miljardenbal treffer nummer twintig maakte (en Messi in veertig duels), heeft Haaland de grens van twintig goals bereikt in slechts veertien Champions League-duels.

Dinsdagavond is Manchester City de tegenstander. Vader Alf-Inge zal gemengde gevoelens koesteren over zijn tijd als speler daar. Als keiharde middenvelder was hij geliefd bij de fans van City, toen nog een bescheiden ­volksclub. Maar in de Manchester Derby van 2001 kreeg hij van de beruchte United-aanvoerder Roy Keane een dusdanige doodschop op de knie dat hij daarna nog maar twaalf prof-duels zou spelen.

Zoon Erling blikt vooral vooruit. Hij wil de beste zijn, en ziet binnen zijn eigen generatie een grote concurrent. ‘Ik kijk telkens naar Kylian Mbappé. Als ik zie wat hij presteert, weet ik dat ik nog eventjes te gaan heb.’

Kylian Mbappé Beeld Getty Images

KYLIAN MBAPPÉ

Voor het eerst sinds 2005 staan Lionel Messi en Cristiano Ronaldo niet op het veld in de kwartfinales van de Champions League. Alle ogen zijn daarom gericht op de grote ster van de nieuwe generatie: Kylian Mbappé. Tegen Bayern München krijgt de jonge aanvaller van Paris Saint-Germain woensdagavond de kans zich te revancheren voor de verloren Champions League-finale van vorig seizoen.

Wat Mbappé op zijn 22ste in Frankrijk al heeft gepresteerd, is ongeëvenaard. Wereldkampioen. Scoren in de WK-finale. Onderweg om voor de vijfde keer op rij landskampioen te worden. Niemand die vaker scoorde in zijn land, liefst honderd keer, in de periode sinds zijn debuut (december 2015). De duurste binnenlandse voetbaltransfer (180 miljoen euro) ooit, en dat als tiener.

Toch is Mbappé nog niet klaar om zijn geboortestad Parijs te verlaten voor een buitenlandse topclub met meer geschiedenis en statuur. Zijn masterplan in eigen land bevat nog twee stappen: eindwinst in de Champions League en bekroond worden met de Ballon d’Or, de prijs voor ’s werelds beste speler.

Het is verleidelijk om van een buitengewoon talent als Mbappé almaar meer te verwachten. Zo goed is de jonge aanvaller inmiddels dat het onmogelijke haalbaar voor hem lijkt. Maar de twee ultieme doelen die bij Paris Saint-Germain resteren voor Mbappé zijn niet door een ander voor hem gesteld.

‘Ik heb al vanaf mijn jongste jaren een eigen plan voor mijn carrière’, zegt hij in een zeldzaam radio-interview met Jerôme Rothen, net als Mbappé een voormalig sterspeler bij AS Monaco. ‘Ik weet wat ik wil doen, waar ik wil zijn. En werkelijk niets zal mij van dit doel afleiden.’

Wat dat doel is, wordt snel duidelijk bij het bekijken van de vele Franse reportages die er over zijn jeugd zijn gemaakt. Op oude camerabeelden van vader Wilfried, die 25 jaar lang jeugdtrainer was bij Kylians eerste amateurclub AS Bondy, is Mbappé te zien die over zijn voetbaldromen vertelt.

Met zijn zachte, ernstige stem vertelt een piepjonge Kylian wat hij wil bereiken. Zo jong mogelijk debuteren in het profvoetbal. Kampioen worden bij zijn eerste club. Een eindtoernooi winnen met het nationale team. De Ballon d’Or uitgereikt krijgen. En als afsluiter: de Champions League winnen met een Franse club.

Dan, pas dan, wil hij naar een buitenlandse club, vertelt een Mbappé van krap tien jaar oud. Aan de vele posters van Ronaldo aan de muur te zien, heeft Real Madrid een streepje voor op de concurrentie als favoriete eindbestemming.

Toekomstplan

Dat Mbappé zich strikt houdt aan dit toekomstplan, is verwonderlijk. Wanneer hij op zijn veertiende tekent bij Monaco, de club die hij vier later als tienersensatie zou leiden naar een verrassende landstitel en de halve finales van de Champions League, heeft Mbappé vrijwel letterlijk elke topclub uit Europa al aan de deur gehad.

Tripjes naar de jeugdcomplexen van Chelsea en Real Madrid, die hem met sterspelers uit het eerste elftal en vele gesigneerde presentjes proberen te imponeren op het trainingsveld, leiden niet tot een voortijdige overstap naar het buitenland.

Mbappé kiest voor Monaco, vanwege de goede jeugdopleiding. Bij de Monegasken kwamen sterren als Thierry Henry, Lillian Thuram, Emanuel Petit en David Trézéguet tot wasdom. Sterren die Frankrijk in 1998, een halfjaar voor Mbappé’s geboorte, in eigen land aan een wereldtitel hielpen. Hij speelt op veilig, en wordt een paar jaar later beloond, door al voor zijn zeventiende door te breken in het eerste elftal.

Wanneer Mbappé in interviews gevraagd wordt waar hij op zulke leeftijd de discipline vandaan had om nee te zeggen tegen de grootste voetbalclubs op aarde, wijst hij telkens naar zijn familie.

Menig toptalent

Vader Wilfried heeft in zijn 25 jaar als jeugdtrainer menig toptalent uit de banlieues van Parijs te jong zien vertrekken naar een buitenlandse topclub (doorgaans in Engeland), om vervolgens vast te lopen in de ontwikkeling.

Daarnaast weten andere leden uit het gezin Mbappé wat vereist is om te slagen in de topsport. Moeder Fayza Lamari was prof in het handbal, geadopteerde broer Jirès Kembo Ekoko had een degelijke voetbalcarrière bij Stade Rennes, meerdere clubs uit Qatar en het Turkse Bursaspor.

Het resultaat van al die verantwoorde invloeden is merkbaar. Mbappé leeft als een voetbalmonnik. Waar zijn teamgenoten na behaalde prijzen tot diep in de nacht door willen feesten, gaat Mbappé zodra de buit op het veld binnen is naar huis. Dit was al tijdens de eindtoernooien met de Franse jeugdteams zo, en is ook nu nog het geval na het gewonnen WK en de behaalde landstitels met PSG. Want Mbappé is nog niet klaar met zijn plan.