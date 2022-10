Haaland en Foden leiden Manchester City naar ruime zege op rivaal United, 6-3

De Noorse spits Erling Haaland (blauwe shirt) R) van Manchster City schiet, maar treft bij uitzondering eens geen doel. Beeld AFP

Met hoop was United naar het oosten van Manchester afgereisd. De afgelopen zes jaar had de ploeg vier keer weten te winnen bij aartsrivaal City, al eindigde de laatste derby, een half jaar geleden, in een kansloze 4-1-nederlaag. Na de dramatische seizoensstart had Manchester United bovendien de weg omhoog gevonden, onder meer dankzij thuiszeges op Liverpool en Arsenal. Het aanvallende spel van City zou mogelijkheden bieden voor de gevaarlijke counters van United. In theorie, dan.

Van al deze verwachtingen kwam niets uit. Vanaf de eerste minuut liet de thuisploeg de bezoekers alle hoeken van het veld zien, vooral van hun eigen helft. Het leek wel alsof Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Jack Grealish, Phil Foden en Erling Haaland een rondo aan het spelen waren, met de Mancunians in het midden. Zo goed zal Pep Guardiola zijn mannen niet vaak eerder hebben zien spelen. Vorig jaar waren ze al super; met Haaland erbij is er geen beginnen meer aan voor vijandelijke verdedigingen.

Reeds in de achtste minuut kon David de Gea de bal uit het net halen, nadat Foden iets te veel ruimte had gekregen en een voorzet van Silva vanaf links met gemak binnenschoot. En daarmee was de aanvalsdrift van City niet gedaan. Paal, lat en ledemaat stonden een snelle 2-0 in de weg. Na ruim een half uur volgde de onvermijdelijke treffer, gemaakt door Haaland uit een hoekschop van De Bruyne. Een paar minuten later wist de Belg de Noorse spits opnieuw te vinden, ditmaal middels een behendige steekbal.

Kort daarop waren de rollen omgedraaid. De Bruyne past de bal naar Haaland en dienst voorzet wordt door Foden afgemaakt. Het was voor de tweede keer dat United dit seizoen met een 4-0 achterstand ging rusten. Op de tweede speeldag was Brentford de boosdoener. Voor Ten Hag was de stand een tegenvaller, want juist sinds die wedstrijd boekte United vooruitgang, zeker in verdedigend opzicht. Zo leken Raphael Varane en Lisandro Martínez elkaar te hebben gevonden als centraal duo.

Op de Britse televisie had voormalig United-aanvoerder Roy Keane geen goed woord over voor zijn oude club. ‘Ik kan amper geloven wat ik heb gezien. Ik kan niet geloven hoe slecht Manchester United heeft gespeeld’, foeterde de Ier, die uitgerekend in deze derby ooit de carrière van Haalands vader Alf beëindigde met een wraakzuchtige doodschop. Wat vooral opviel aan United, wederom spelend zonder Cristiano Ronaldo in de basis, was het gebrek aan strijd en vechtlust.

Vier jaar geleden wist United hier tijdens een kampioenswedstrijd een 0-2 na de rust om te buigen naar een 2-3 zege, maar dit keer was het draaglijk maken van de afstraffing het hoogst haalbare. Dat doel werd wel bereikt. Tien minuten na de onderbreking verraste Antony zijn landgenoot Ederson met een prachtig afstandsschot, 4-1. Maar City was nog niet klaar. Foden en Haaland voltooiden beiden hun hattrick. Voor de lange Noor was het zijn derde hattrick op rij in een thuiswedstrijd.

In de slotfase gaf Anthony Martial de eindscore een iets beter aanzien door twee doelpunten te maken, waarvan een uit een strafschop. Voor Ten Hag was de strijd met zijn oude baas Guardiola uitgelopen op een desillusie. ‘Een gebrek een geloof’, zo begon hij zijn zoektocht naar een verklaring voor het falen. ‘Ik moet met mijn spelers praten. Ik weet dat ze beter kunnen. Als je niet vecht, en dat hebben we niet gedaan, dan heb je een probleem tegen teams als Manchester City.’ Manchester City staat nu tweede, een punt achter koploper Arsenal.