Haagse straatvechter met een oude ziel: voor Ajax-trainer Maurice Steijn is voetbal geen hogere wiskunde

Maurice Steijn (m) als trainer van Sparta. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Al toen Maurice Steijn vijftien jaar was, maakte hij indruk. Niet zozeer met zijn voetbaltalent, dat was vrij gemiddeld: de Hagenaar zou als profspeler niet verder komen dan ADO en NAC, vaak was hij reserve. Het was zijn volwassenheid die opviel. Martin Jol, die hem trainde in de ADO-jeugd: ‘Hij had net zijn enkel gebroken. Hij deed en liet er alles voor om toch te slagen. Ik dacht: wat is dat een serieuze gozer, joh.’

Als trainer schiet Steijn (49) plots naar boven. Na een uitstekend seizoen bij Sparta, waarmee hij zesde werd, tekent hij voor drie jaar bij Ajax. Op de shortlist stonden nog drie kandidaten, maar Steijn overtuigde de technische leiding in een aantal gesprekken. Daarmee is een van zijn missies geslaagd: met dit contract is Steijn financieel onafhankelijk.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Steijn kon eerder assistent-trainer bij Feyenoord worden, maar hekelde openlijk de financiële aanbieding die hem gedaan was. Hij bleef VVV waar hij ‘een heel mooi contract had’ lang trouw en koos daarna als relatief jonge coach voor de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna wees hij een rentree bij ADO af wederom omdat het geboden salaris hem niet aanstond.

Met Steijn kiest Ajax voor no-nonsense. Steijn eerder in Voetbal International: ‘Ik heb geen zin voetbal te benaderen als hogere wiskunde. Als ik weleens collega’s hoor en lees, wat voor termen ze eruit gooien, wat ze allemaal verzinnen en doen... Waarom zou ik met kleinere ballen trainen, als we zondag met een normale bal spelen?’

Ouderwetse voetbalhumor

Data bekijkt hij ook met ‘een zekere argwaan’. Steijn heeft een oude ziel. Hij sprak veel met oudere trainers en is levenslang fan van The Rolling Stones. De ouderwetse voetbalhumor kan hij zeer waarderen.

Het is een trendbreuk met de vorige Ajax-trainers, met de serieuze nieuwlichters Alfred Schreuder en Erik ten Hag. Toch hebben met name Schreuder, vorig seizoen na 18 competitiewedstrijden ontslagen bij Ajax, en Steijn ook veel gemeen.

Ze sliepen bij elkaar op de kamer tijdens trainingskampen toen ze beiden bij NAC speelden, kletsten tot diep in de nacht over voetbal. Ze waren elkaars concurrenten, hoewel Schreuder altijd speelde en veel meer in contact stond met hoofdtrainer Henk ten Cate. Ten Cate zag altijd al een trainer in Schreuder en ook in een andere NAC-middenvelder, Arne Slot, de huidige Feyenoord-trainer. Van Steijn had hij dat minder verwacht, dat vond hij ‘een flierefluiter’.

Veeleisend en streng

Maar de Hagenaar lette wel degelijk op en gebruikt nog steeds trainingen van Ten Cate. Steijn is ook net zo veeleisend en streng, zonder aanzien des persoons. Bij VVV stuurde hij de Japans international Yuki Otsu weg, toen die opperde een wedstrijd over te slaan, omdat er interlands met Japan aankwamen. Fameus is ook zijn weigering om Mink Peeters met ‘Mink’ en ‘98’ op zijn rug te laten spelen. Plus de anekdote dat hij de wasvrouwen opdracht gaf de ongewassen plunje terug te leggen op de stoelen, omdat spelers na een wedstrijd hun kleding ongesorteerd op de grond hadden gegooid.

Valckx, destijds technisch directeur bij VVV: ‘Hij houdt niet van vedettegedrag. Dat past ook niet bij VVV.’

Bij Ajax zal hij genoeg vedetten treffen. Nooit werkte Steijn in de top. Over het ontbreken van Ajax-dna zei hij woensdagmiddag op zijn eerste persconferentie: ‘Mijn wieg stond in Den Haag. Ik vind Amsterdam een waanzinnig mooie stad. Ik ben er ook regelmatig, winkelen met mijn vrouw. Een van mijn beste vrienden is Amsterdammer. Mijn oud-aanvoerder Danny Post is ook Amsterdammer. Ik ben een heel middelmatige speler geweest. Een aantal competenties heb ik niet, maar een hele hoop andere wel, waardoor ze voor mij hebben gekozen. Ik hoop dat de assistenten dat gaan aanvullen.’ Die assistenten moeten Saïd Bakkati en Hedwiges Maduro worden.

‘Bij Ajax komt er al een cameraploeg langs als iemand zijn veters los heeft,’ weet Valckx, die zelf lang bij PSV speelde en werkte. ‘Zelfs bij PSV is het veel gemoedelijker. Maar Maurice kan geweldig spelers en medewerkers voor zich innemen. Hij steekt veel tijd in het opbouwen van een relatie en is een verbinder.’

Knuffel naar zijn spits

Steijn stuurt een knuffel naar zijn spits als diens kind ziek is en bereidde iedere ochtend met zorg een cappuccino voor zijn assistent-trainer bij Sparta die hij, net als acteur George Clooney in een bekende koffie-reclame, serveerde met een vrolijk ‘what else?’

Valckx: ‘Bij VVV regelde hij dat we met zijn allen carnaval gingen vieren. Maurice komt dan niet uit het zuiden, maar hij was het meest extravagant gekleed. Als sjeik liep hij door Venlo te hossen.’

Dat was grappig, omdat hij na VVV even trainer was in de Emiraten, bij Al-Wahda. Na drie wedstrijden werd hij er al ontslagen, geen ongewoon beleid in die contreien. Daarna tekende hij bij NAC dat hij bijna naar promotie leidde, maar waar hij ook hard botste met NAC-supporters en -prominenten zoals tv-analist Pierre van Hooijdonk die hij op tv ‘een lul’ noemde.

De oude straatvechter uit Moerwijk komt dan boven. Als beginnend trainer schoot hij vaak uit zijn slof, hij tackelde ooit Helmond Sport-speler Charles Kazlauskas, maar is rustiger geworden, stelt hijzelf, doordat hij ‘privé nogal wat meemaakte’.

Vito van Crooij die onder Steijn tot zijn beste voetbal kwam bij VVV en Sparta: ‘Hij is menselijk, eerlijk, duidelijk en weet precies wat hij wil.’

Duidelijk plan

‘Maurice heeft niets aan gedrevenheid verloren,’ vindt Lennart Thy die ook onder hem speelde bij VVV en Sparta. ‘Hij had vorig seizoen vier wedstrijden om Sparta erin te houden en maakte echt een team van ons met een duidelijk plan. Zo kende ik hem al van VVV. Hij is daarnaast echt een topmens. Toen ik een uitwedstrijd tegen PSV wilde laten schieten om bloed af te staan aan iemand met leukemie zei hij meteen: fuck die wedstrijd, jij gaat dat doen.’

Steijn heeft het imago dat hij het liefst reactief voetbal speelt. Valckx: ‘Ach, in de eerste divisie met VVV hebben we geweldig voetbal gespeeld, heel aanvallend, met druk naar voren, buitenspelers, opkomende backs en inschuivende verdedigers. In de eredivisie moest het anders, daar wilden we ons per se handhaven met het kleinste budget, dat is gelukt.’

Jol, die zelf Ajax-trainer was: ‘Maurice geeft spelers een eigen gezicht, niet veel trainers kunnen dat. Hij is veeleisend, consciëntieus, een winnaar. Maar bij Ajax móét je ook goed spelen. En je moet jonge jongens opstellen. Ajax zit in een soort transitie, dat was bij mij ook zo. Maar dat interesseert niemand iets.’

Jol, ook een Hagenaar, presteerde niet slecht, maar sneuvelde na anderhalf jaar toen Johan Cruijff een revolutie ontketende. ‘Maar ik denk niet dat je als oud-Ajax-speler meer krediet hebt. Zelfs Marco van Basten werd voor ‘pannenkoek’ uitgemaakt.’

Voor Steijn komt de promotie als een verrassing. In februari gaf hij nog aan te verwachten nog wel even bij Sparta te blijven. ‘Wat maakt mij nu een andere trainer dan twee jaar geleden bij NAC? Ik was toen 47, had ook ervaring zat. Dat vind ik heel ingewikkeld aan de voetbalwereld.’