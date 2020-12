Gymnastiekunie ontslaat trainers, turnster Thorsdottir weigert met een nieuwe coach verder te gaan

Bondscoach Frank Louter assisteert Lichelle Wong uit Nederland bij het inspringen. Beeld Klaas Jan van der Weij / Sportstation

De twee uitgesloten coaches werden de laatste maanden sterk bekritiseerd voor hun vooralsnog vermeende aandeel in grensoverschrijdend gedrag in de turnzaal. De KNGU verbreekt de samenwerking evenwel om redenen die ‘losstaan van het lopend tuchtonderzoek’. Technisch directeur Mark Meijer weigerde in een digitale persbijeenkomst in te gaan op vragen omtrent gedrag van Kiens en Louter in de zaal dan wel met pupillen.

Hij hield het op de slechte verhoudingen in de trainersgroep, een gezelschap van zes. ‘Dan heb ik het over de manier waarop we onderling communiceren en respect tonen naar elkaar, de mate waarin de aangepaste setting van de training wordt geaccepteerd, het kritisch reflecteren op alles wat we doen, openstaan voor feedback en constructieve deelname aan de sessies van onze talentenacademie’, aldus Meijer.

Hij was tot de conclusie gekomen dat het verschil van inzicht over het topsportprogramma voor de nationale vrouwenselectie ‘helaas onoverbrugbaar’ was gebleken. De conclusie van de eindverantwoordelijke: ‘Wat mij betreft is er geen basis meer voor verdere samenwerking.’ Die is per direct opgezegd.

Het tweetal was niet in dienst van de gymnastiekunie. Kiens werkt voor SV Pax Haarlemmermeer dat tot voor kort diende als landelijke trainingscentrum van de bond. Louter, ooit de grote architect van het Nederlandse vrouwenturnen, is actief bij TON Almelo en heeft daar twee jonge turnsters van de olympische selectie onder zijn hoede, Laura de Witt en Sara van Disseldorp. Voor die trainingen heeft de KNGU een waarnemer ingehuurd.

Uit de rapportage van Meijer over de huidige situatie van het Nederlandse vrouwenturnen bleek dat Thorsdottir ‘minder dan een keer per week’ in Nijmegen was verschenen. De KNGU had deze zomer, na de bekentenis van ex-coach Beltman en de daarop volgende lawine aan berichten over grensoverschrijdend gedrag door turntrainers, de leden van de nationale ploeg verzocht drie dagen per week naar de Sportqube in Nijmegen te komen voor een centrale training. Daar werd nam mentale coach Marco Hoogerland waar.

Meijer moest erkennen dat Kiens zich niet aan die regel had gehouden. Louter had, wegens de jeugdige leeftijd van zijn pupillen, dispensatie. Op 6 januari begint een nieuwe reeks van centrale trainingen, maar dan in Heerenveen in de nieuwbouw van het Epke Zonderland Turncentrum. Daar wordt gecoacht door een groep van vier, Gerben Wiersma, Vincent Wevers, Wolther Kooistra en Nico Zijp.

Kiens is de choreograaf van Nederland, internationaal zelfs bewonderd. Hij werkt in Hoofddorp ook met de Egyptische kampioene Mandy Maghoub die zich voor de Spelen van Tokio heeft geplaatst. Op die manier zal Kiens in Japan aanwezig zijn.

Eythora Thorsdottir verklaarde dinsdagavond onomwonden bij Kiens te blijven. ‘Verder met Patrick’, appte zij. Dat zet de keuze voor de 2021-ploeg op scherp.