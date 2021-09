Guus Til past met zijn loopvermogen en inzicht perfect in het plan van trainer Slot

Guus Til stuit op keeper Robin Ruiter van Willem II. De Feyenoord-middenvelder is topscorer in de eredivisie (samen met ploeggenoot Linssen en Ajacied Haller). Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Na de even spectaculaire als benauwde zege op NEC (5-3) afgelopen weekend verscheen een veelzeggende tekst op het Twitteraccount van Feyenoord: It ain’t over Til it’s over. Een verwijzing naar de twee late doelpunten van Guus Til, waarmee hij zijn ploeg voor duur puntverlies behoedde.

Het was niet voor het eerst dit seizoen dat de aanvallende middenvelder, die deze zomer op huurbasis overkwam van het Russische Spartak Moskou, de gevierde man was bij zijn nieuwe club. Til scoorde in alle competities al elf keer (zes in Europa en vijf in de eredivisie) en is topscorer van Feyenoord, dat onder de nieuwe trainer Arne Slot een vliegende start kent.

Een belangrijke rol is weggelegd voor Til. Met zijn loopvermogen, gevoel voor ruimte, neusje voor de goal en spelinzicht past hij perfect bij het spel dat Slot voor ogen heeft. Spel dat naar voren is gericht, met veel diepgang en het voortdurend afjagen van de tegenstander bij balverlies. Zoals dat ook donderdagavond tegen Slavia Praag, in de groepsfase van de Conference League, te zien zal zijn.

Opvallendste nieuweling

De 23-jarige Til mag dit seizoen met recht de opvallendste nieuweling op de Nederlandse velden worden genoemd, al klopt die term ook weer niet helemaal. Als jeugdexponent van AZ speelde hij al drie jaar in de eredivisie en scoorde 21 keer. Tot Spartak Moskou in 2019 achttien miljoen over had voor de drievoudig Oranje-international, die in Zambia werd geboren en in Mozambique woonde vanwege het ontwikkelingswerk van zijn vader.

Zo voorspoedig als zijn ontwikkeling bij AZ verliep, zo stroef verging het Til in Rusland. En later in Duitsland, waar hij vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor Freiburg. Hij voetbalde maar zeven wedstrijden in de Bundesliga. ‘De afgelopen twee jaar zijn niet zo gelopen zoals ik had gewild’, zei Til daarover tijdens zijn presentatie bij Feyenoord. ‘Het is een ongelukkige tijd geweest.’

In het shirt van Feyenoord doet Til in veel terugdenken aan de dynamische middenvelder die hij was bij AZ, merkt Martin Haar op. Haar had Til één seizoen onder zijn hoede als trainer van Jong AZ, voordat die de overstap maakte naar het eerste elftal, waar Slot op dat moment assistent-trainer was. ‘Slot weet precies hoe hij Til in zijn kracht kan gebruiken’, zegt Haar.

On-Nederlands talent

Hij omschrijft Til als een on-Nederlands talent, dat het niet perse moest hebben van zijn verfijnde techniek of perfecte pass, zoals Myron Boadu en Calvin Stengs, zijn teamgenoten bij Jong AZ. Til viel op door zijn loopvermogen en gevoel om op de juiste momenten diep te gaan.

Haar: ‘Hij probeerde weleens een truc, zoals een hakje, maar dan zei ik altijd dat hij moest doen waar hij goed in was. Hij liep al zijn tegenstanders kapot en kwam op de goede momenten voor de goal. Echt niemand kon hem bijhouden, al moest ik hem daar destijds nog wel eens aan herinneren.’

Til groeide op in de Amsterdamse Bijlmer, maar speelde nooit bij Ajax. Simpelweg omdat de club hem nooit scoutte. Haar vergelijkt zijn manier van voetballen met die van Davy Klaassen en Donny van de Beek, talenten die afgelopen decennium doorbraken bij Ajax. Middenvelders met de longinhoud van een paard. ‘Een uitstervend ras, zeker in Nederland.’

Bij Spartak en Freiburg liep Til tegen zijn beperkingen aan toen de clubs na tegenvallende resultaten van systeem wisselde en zonder nummer tien gingen voetballen. Haar: ‘Als je Guus als hangende linksbuiten opstelt en verwacht dat hij in de kleine ruimte een man voorbij speelt, dan is het plots een heel modale voetballer. Daar ligt zijn kwaliteit niet.’

Energiek

Til is de blikvanger van het opgefriste Feyenoord, dat zich dit seizoen met energiek en aanvallend voetbal presenteert. De international, die in de laatste interland tegen Turkije (6-1) inviel en scoorde, heeft met zijn aanstekelijke spel en doelpunten de naar Ajax vertrokken Steven Berghuis snel doen vergeten in de Kuip.

In het spel dat Slot met Feyenoord wil spelen, is het belangrijk dat zijn aanvallende middenvelder veel meters kan overbruggen en vaak opduikt voor het doel van de tegenstander. In de eredivisie hadden dit seizoen slechts zes spelers meer balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied dan Til (35), terwijl Feyenoord een wedstrijd minder speelde dan de meeste ploegen.

Til kent zijn plussen en minnen. ‘Ik kán heel goed zijn, maar dan moeten de omstandigheden wel goed zijn’, zei hij na zijn komst naar Feyenoord, waar hij meer dan ooit iets te bewijzen heeft. ‘Guus is gretig en is er na twee mindere jaren op gebrand om iets te laten bij Feyenoord’, aldus Slot.

Het verbaast Haar niet dat zijn voormalige pupil in korte tijd is opgeleefd bij Feyenoord. ‘Til heeft heel specifieke kwaliteiten. Die kon hij niet zomaar verloren zijn. Alleen moet hij op de goede manier gebruikt worden.’