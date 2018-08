Gunstige loting voor Ajax, PSV krijgt het zwaarder tegen onder meer Barcelona

Het was zeldzaam, succes voor Nederlandse voetbalclubs in Europa, maar deze week plaatsten Ajax en PSV zich voor de Champions League. Het gevolg van beleid bij de clubs.

Tegen middernacht drukt de topcoach in wording, Mark van Bommel, zijn krullen tegen de borst van de boomlange directeur Toon Gerbrands. Ze feliciteren elkaar. Champions League bereikt. ‘Dit is heel belangrijk voor het Nederlandse voetbal’, zegt Van Bommel, wetende dat ook Ajax meedoet.

Loting Champions League: dit zijn de groepen Groep A: Atlético Madrid, Borussia Dortmund, AS Monaco, Club Brugge Groep B: FC Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV, Internazionale Groep C: Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool, Rode Ster Belgrado Groep D: Lokomotiv Moskou, FC Porto, Schalke 04, Galatasaray Groep E: Bayern München, Benfica, Ajax , AEK Athene Groep F: Manchester City, Sjachtar Donetsk, Olympique Lyonnais, Hoffenheim Groep G: Real Madrid, AS Roma, CSKA Moskou, Viktoria Plzen Groep H: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

In de nationale voetbalcrisis van zieltogend clubvoetbal en een flets Oranje flakkeren veelkleurige lichtjes aan de horizon: de plaatsing van twee clubs voor het kampioenenbal, voor het eerst sinds acht jaar. Ontluikend talent. Toenemende weerbaarheid. Nieuwe, andere trainers. Discussie. Maar ook: clubleidingen met geld die hun toppers proberen te houden. Spelers met besef dat het misschien beter is te blijven, alvorens de stap te zetten naar het buitenland. Noem het een reveil. Meer dan een opleving.

Terug naar de omhelzing, een kwestie van waargemaakt vertrouwen. De algemeen directeur zag trainer Cocu en technisch directeur Brands vertrekken en stelde zich onvoorwaardelijk op achter Van Bommel en diens soufflerende schoonvader Bert van Marwijk. Van Bommel is gevormd door de eigen trainersopleiding op de Herdgang en gewassen door de wateren van het internationale topvoetbal.

Modernist

Van Bommel is ook de modernist die op elk gebied het maximale uit spelers wil halen. De fanaticus. Achter in de perszaal, terwijl hij woensdag zijn visie geeft op de kwalificatie, luistert zijn veelkoppige, multimediale staf mee. Gerbrands heeft dan net uitgelegd dat die 35 miljoen euro die PSV minimaal verdient bruto is. ‘Jaja, de bitterballen komen zo’, stelt hij ter verhoging van de vreugde.

Ook Ajax had vertrouwen, maar dan anders. Op trainer Erik ten Hag daalde eind vorig seizoen kritiek neer omdat hij, halverwege het seizoen ingestapt als opvolger van de ontslagen Marcel Keizer, geen verbetering teweegbracht en de achterstand tot tien punten zag oplopen na de kampioenswedstrijd tegen PSV. ‘De absolute overgave, die mis ik soms bij ons. Het is te plichtmatig’, oordeelde hij keihard.

Technisch directeur Marc Overmars, bevriend met Ten Hag, wist dat zijn lot verbonden was aan dat van de trainer. Nog een seizoen zonder succes was onacceptabel. Overmars deed wat hij een paar seizoenen naliet: het geld laten rollen, het kapitaal op het veld zetten. Zo stelde hij Ten Hag in staat te groeien in zijn rol, als het kind dat al zijn wensen vervuld zag door de Sint.

Comfortzone

Het succes van Ajax in drie voorronden verdreef latente onvrede uit de kleedkamer. Eindelijk konden talenten de hand van ervaren spelers grijpen en zagen ze perspectief. Ogenschijnlijk past Ten Hag niet zo bij het mondaine karakter van Ajax, maar juist zijn veeleisendheid kan de verwende, van zelfvertrouwen overlopende Ajacieden uit hun comfortzone trekken. Bovendien houdt ook Ten Hag van mooi voetbal. Niet voor niets dompelde hij zich onder in de leerschool van Guardiola bij Bayern.

Of het einde van de voetbalcrisis in zicht is, is moeilijk te zeggen. De clubs zijn weerbaarder. ‘We kunnen nee zeggen’, antwoordde Van Bommel op de vraag of Lozano vertrekt voor de marktsluiting op 31 augustus. Overmars zei, nadat Kluivert was vertrokken: ‘Niemand van de jongeren gaat meer weg.’

Het recente verleden heeft de clubs gelouterd. Selecties waren niet tijdig op orde. Twee jaar geleden treuzelde Ajax met het aantrekken van Ziyech en waren al vijf punten in thuisduels verloren toen hij kwam. Een jaar geleden vertrokken Traoré, Klaassen en Sanchez en kwam eigenlijk alleen Huntelaar. Bij PSV tekenden De Jong en Zoet vroegtijdig bij, mannen met een vertrekwens. Ze waren, in tegenstelling tot vorig seizoen rond de afgang in de voorronde tegen Osijek, meteen bij de les.

Erick Gutierrez

In de nacht na de plaatsing voor de Champions League kondigde PSV de komst van de linksbenige middenvelder Erick Gutierrez aan, Mexicaans international. In een grappig filmpje heette vriend Lozano hem welkom. PSV moest iets, door de zware blessure van de net aangetrokken middenvelder Thomas. Ook de Australiër Behich zal komen.

PSV en Ajax zijn aardig in balans, ook qua leeftijd. Wat niet wil zeggen dat succes in de Champions League verzekerd is. Van Bommel: ‘Het zal moeilijk zijn structureel aan te sluiten, want in het buitenland wordt veel geld verdiend.’ De achterstand op de absolute top van Europa blijft. Het gaat om de veranderende ziens- en werkwijze. Van Bommel wees op zijn werk bij de jeugd, waar trainers al jaren proberen de weerbaarheid te verhogen. Dat geldt voor meer clubs.

Interessant is of de opleving van de clubs iets betekent voor dat andere elftal in crisis, Oranje. Ajax speelde tegen Dinamo met zeven Nederlanders in de basisploeg, waarbij Ziyech en Mazraoui voor het Nederlands elftal niet meer bruikbaar zijn omdat ze voor Marokko kozen, het land van hun tweede paspoort. De Ligt, Van de Beek en De Jong zijn net of bijna begonnen als international. PSV telde eveneens zeven Nederlanders in de startopstelling, van wie met name Dumfries en Bergwijn interessante spelers voor de toekomst zijn, terwijl De Jong en Zoet al van waarde zijn.

Bondscoach Ronald Koeman speelt met Oranje over ruim een week tegen wereldkampioen Frankrijk. Ook dat is een momentopname, eentje met een knipoog naar de toekomst.