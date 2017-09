Gullit schendt belangrijke code: filmen doe je niet in de kleedkamer

Dat hij zelf eigenlijk wel wist dat het niet zo oké was, kon je merken aan zijn gefluister

Gullit had nog niet op 'Delen' gedrukt of de meningen klotsen alweer tegen de plinten. Een belangrijke code was geschonden. Filmen doe je gewoon niet in de kleedkamer, ook (of: zeker) niet als je de assistent-bondscoach bent van Oranje. Aan tafel bij verslaggever Jeroen Stekelenburg kon Dick Advocaat niet geloven wat hij zojuist had gezien. Hij had net analisten Ron Jans en Pierre van Hooijdonk een veeg uit zijn aangekoekte pan gegeven en Gullit kon ook op een berisping rekenen. 'Eerlijkheidshalve vind ik het wel heel vreemd dat daar een filmpje van is. Dat vind ik heel vreemd, dat zal ik hem ook wel zeggen.'



Het was natuurlijk ook heel vreemd. Er wordt wel vaker in de kleedkamer gefilmd, maar meestal is dat als er iets te vieren valt, de spelers zich bewust zijn van de camera en ze even aan de buitenwereld willen laten zien hoe blij (en afgetraind) ze zijn. Gullit dacht zijn Instagram-volgers een uniek kijkje achter de schermen te geven. Ik ben de assistent-bondscoach, ik mag dit, ik kan dit, ik doe dit. Dat hij zelf eigenlijk wel wist dat het niet zo oké was, kon je merken aan zijn gefluister. Alsof hij in het Louvre stond en even wilde laten weten dat hij de Mona Lisa een 'fantastic painting' vond. Hoe raar moet het er ook hebben uitgezien voor de spelers? Je baas die daar staat, in z'n pak, de kleedkamer filmt en dan de camera op zichzelf richt, zijn vuist balt en... en wat zegt-ie daar nou? Fantastic? Hahaha, nee toch? Oh shit.