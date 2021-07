Gullit over transfer Berghuis van Feyenoord naar Ajax: ‘Je moet ballen hebben om dit te durven’

Ruud Gullit van Feyenoord naar PSV, Johan Cruijff van Ajax naar Feyenoord, voetbal kent veel emotionele transfers. Ook nu weer bij de overstap van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax. Toch is de keuze van Berghuis begrijpelijk, legt Ruud Gullit uit.

De geruchtmakende overstap van Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis naar Ajax zal nog lang blijven nadonderen. Zelden baarde een binnenlandse transfer meer opzien. ‘Je moet grote ballen hebben om dat te durven’, zegt Ruud Gullit. Gullit verruilde in 1985 Feyenoord voor PSV. Ook dat was een behoorlijke aardschok in het Nederlandse voetballandschap. Bij Feyenoord was Gullit een jaar eerder kampioen geworden, maar na het stoppen van eerst Willem van Hanegem en daarna Johan Cruijff was hij nog de enige sterspeler in Rotterdam.

Gullit ziet parallellen met Berghuis, die met Feyenoord kampioen werd in 2017. ‘Het werd sindsdien alleen maar minder. Het lukt Feyenoord maar niet om over een langere periode succesvol te zijn. In mijn tijd kwamen spelers als Rep en Tahamata, die hadden hun beste tijd gehad. Ik wilde iets winnen. Cruijff zei al tegen me: ‘Als je niet kan groeien, moet je verder kijken en dan krijg je een hele hoop stront over je heen. Jij bent geen Ruud Geels, jij hebt een andere status.’’

Wijlen Cruijff had twee jaar eerder een dergelijke stap gemaakt: van Ajax naar Feyenoord. ‘Dus Johan wist hoe het was. Hij zei ook: ‘je krijgt niet alleen die shit, je moet het ook meteen laten zien’. Nou, lekker dan.’

Boordevol ambities

Maar de destijds bijna 23-jarige Gullit wilde vooruit, zat boordevol ambities. ‘PSV had een goed verhaal, was echt een topploeg aan het bouwen.’

PSV pikte in die jaren ook Ronald Koeman en Gerald Vanenburg op bij Ajax en hengelde naar Frank Rijkaard die als lokkertje een Philips stereotoren in het vooruitzicht werd gesteld. Maar Rijkaard waagde de sprong uiteindelijk niet. Gullit dus wel en slaagde met vlag en wimpel. Hij werd tweemaal kampioen met PSV, verkozen tot beste speler van de eredivisie, won de Gouden Bal en verdiende een recordtransfer naar AC Milan.

Maar het ging niet vanzelf. Want de door Cruijff voorspelde ‘stront’, die kwam. ‘Ik kreeg vervelende berichten. In de Kuip schreeuwden ze ‘geldwolf’ en nog wel ergere dingen, ze gooiden trossen bananen. Dat nam je maar.’

Begrip voor boosheid fans

Hij had geen last van de grote druk. ‘Ik had gewoon veel zelfvertrouwen, ha, misschien wel te veel. Ik dacht er van tevoren ook niet superveel over na. Ik dacht vooral: mijn carrière duurt hooguit zestien jaar, dan heb ik geen tijd te verliezen. Ik mag toch wel de baas zijn over mijn eigen leven?’

Hij begreep tegelijkertijd de boosheid, de frustratie bij de fans. ‘Zoals ik die ook nu begrijp over Berghuis. Maar het probleem ligt toch meer bij de clubleiding dan bij de speler.’

Dat Berghuis zijn liefde voor Feyenoord de laatste maanden liet blijken, vindt Gullit niet gek. ‘Ik had ook leuke contacten opgebouwd in Rotterdam, ik vond en vind Feyenoord oprecht een mooie club. Ik heb daar echt iets mee. Maar in Nederland ligt dat heel gevoelig, daar mag je niet om meerdere clubs geven. De sfeer is dan zelfs agressief. In Italië is dat veel minder. Daar zie je veel spelers overstappen van Milan naar Inter en andersom. Dat komt omdat allebei die supportersgroepen het vertrouwen hebben dat hun club er wel weer bovenop komt.’

Al met al logische stap

In Feyenoordkringen is dat vertrouwen er minder. Gullit: ‘Er is nooit geld. Toen ik er trainer was kon ik ook alleen transfervrije spelers halen. Hoe kun je dan presteren? Spelers als Kuijt en Kalou werden beter, gingen later voor veel geld naar Engeland en nog was het niet goed. Nu kan er ook niets. Dus als er dan een goede speler weggaat naar de rivaal dan snap ik dat je daar als supporter vreselijk van baalt.’

Toch blijven die Feyenoord-fans vooral hun pijlen op de aanvaller richten. ‘Alles wat hij met Feyenoord heeft bereikt, gooit hij in de prullenbak’, noteerde ook Dirk Kuijt over zijn oude ploeggenoot bij Feyenoord Berghuis in zijn column in De Telegraaf. Gullit ziet dat anders. ‘Je zag hoe gefrustreerd Berghuis raakte over de situatie bij Feyenoord. Hij ging rare dingen doen waarmee hij zichzelf en de club benadeelde. Nu komt hij in een geoliede ploeg die Champions League speelt. Als je alle sentimenten weghaalt, dan is het een logische stap. Het zal dit seizoen soms pittig zijn voor hem. Maar als je dit goed doorstaat, ja, dan kun je alles aan.’