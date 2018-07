Grove onnauwkeurigheden ontsieren het NK schaken in Amsterdam

Graag zou ik schrijven dat alle deelnemers aan het NK -toernooi in Amsterdam zich van hun beste zijde laten zien. Dat ze nauwelijks fouten maken, diepzinnige combinaties componeren en eindspelen met fluwelen techniek behandelen. Helaas is de werkelijkheid anders. Te veel partijen worden ontsierd door grove onnauwkeurigheden.

Spelers van wie veel werd verwacht stellen teleur. Jorden van Foreest, in 2016 glorieus winnaar, bleef in de eerste ronde steken op een nederlaag en drie remises, waaronder een zeer fortuinlijke. Toch doet hij het beter dan de kampioen van vorig jaar. Er is Loek van Wely veel aan gelegen Jan Timmans collectie van negen nationale titels te evenaren. Met één punt uit vier partijen zal het hem in dit toernooi niet lukken.

Het is vreselijk wat Van Wely overkomt. Twee blunders op rij in riante stand kostten hem de kop tegen Erik van den Doel in de openingsronde. Minstens zo ernstig was de fout die hij twee dagen later maakte tegen ­Erwin L’Ami in een elementair gewonnen eindspel. Om de malaise te completeren ging hij in de vierde ronde ten onder in een woeste partij tegen debutant Koen Leenhouts.

Nu de favorieten het laten afweten, staan anderen op. Sergei Tiviakov, invaller voor de zieke Benjamin Bok, profiteerde optimaal van een gunstige loting. Hij won driemaal met wit en in zijn enige zwartpartij bleef hij overeind, zij het met moeite. Een score van 3,5 uit 4 is een mooi ­uitgangspunt, maar biedt geen garanties voor de toekomst. Tiviakov heeft een zwaar slotprogramma en zijn voorsprong op Van den Doel en L’Ami is gering.

Tiviakov – Sokolov

Amsterdam NK 2018

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 b5 5. Lb3 g6

Sokolov weet wat hij doet. Hij schreef een boek over de zijvarianten van de Spaanse opening.

6. a4 b4 7. d4 exd4 8. Lg5 Le7 9. Lf4

Sterker dan 9. Lxe7, een zet die in enkele partijen (zonder de zetten 6. a4 b4) is getest.

9 … Lb7 10. 0-0 d6 11. Pxd4 Pa5 12. Ld5 c6 13. La2 Pf6 14. Pd2 0-0 15. P4b3 Pxb3 16. Lxb3 Te8 17. Te1 Lf8

Deze terugtocht van de loper geeft wit een aanknopingspunt. In aanmerking komt 17 … d5 18. exd5 (18. e5 Ph5 19. Lh6 Lc5) 18 … cxd5, waarna zwart acceptabel spel heeft.

18. Df3! d5

Onaantrekkelijk is 18 … Lg7 19. Pc4 d5 20. Pd6.

19. Lg5 Le7 20. exd5 Pxd5

Diagram

21. Txe7! Txe7 22. Pe4 f5?

Deze paniekzet verliest onmiddellijk. Met 22 … Dc7 houdt zwart de schade beperkt. Wit heeft niet beter dan 23. Lxd5 cxd5 24. Pf6+ Kg7 25. Pxd5 Lxd5 26. Df6+ Kg8 (26 … Kf8? 27. Dh8 mat) 27. Dxe7 Dxe7 28. Lxe7, waarna zwart remisekansen heeft in een eindspel met lopers van tegengestelde kleur.

23. Pf6+ Kh8 24. Pxd5 cxd5 25. Lf6+

Met winst van groot materiaal na 25 … Kg8 26. Lxe7 Dxe7 27. Lxd5+.

Zwart geeft op.