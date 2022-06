Groundhog Day in Bakoe: Verstappen excelleert, Ferrari gaat andermaal ten onder

Max Verstappen neemt de felicitaties van zijn team in ontvangst. Beeld AFP

Max Verstappens teambaas Christian Horner wist het zeker: dit Formule 1-seizoen zou net zo zenuwslopend worden als het vorige, waarin Verstappen en Lewis Hamilton tot de laatste ronde streden om de titel. De verschillen tussen Verstappen en zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc waren aanvankelijk net zo minimaal. Maar na 8 van de 22 races lijkt de spanning al langzaam te verdwijnen. Verstappen won zondag in Azerbeidzjan zijn vierde race in krap twee maanden. Steeds duidelijker blijkt: de Ferrari-motor is simpelweg te fragiel voor een lange titelstrijd.

Het was een enigszins surrealistisch gesprek over de boordradio van Max Verstappen, op zo’n beetje de helft van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Verstappen reed probleemloos op de zege af. Toch was er onvrede; zijn team vond dat hij te snel reed. Een jaar geleden viel Verstappen op hetzelfde circuit als leider op vijf ronden voor de finish uit door een spontane klapband. Dat voorval zat nog vers in het achterhoofd bij Red Bull.

Banden fris houden

Hij moest dus iets langzamer gaan rijden om zijn banden fris te houden en dat vond Verstappen maar overdreven, tot de vaste technicus in zijn oor, Gianpiero Lambiase, de discussie bruut afkapte: ‘Jij weet heel goed hoe het is om hier een race te verliezen.’ Verstappen bleef even stil en beloofde daarna zijn tempo aan te passen.

Het gekissebis over rondetijden onderstreepte het gemak waarmee Verstappen zondag naar zijn vierde overwinning in vijf races reed. Of, zoals hij het zelf verwoordde voor de camera van Viaplay: ‘Als dit het enige is wat je op radio hoort, dan is het goed’.

Formule 1-weekeinden ogen de afgelopen tijd als equivalenten van Groundhog Day, de Hollywoodfilm uit 1993 waarin Bill Murray voortdurend dezelfde dag beleeft. De weekenden beginnen steevast met Ferrari als favoriet op basis van de getoonde snelheid in de trainingen en kwalificatie. Charles Leclerc vertrok dit jaar zes van de acht races vanaf de eerste plek.

Verstappen heeft het dit seizoen juist structureel lastig in met name de kwalificatie. Hij scoorde dit seizoen nog maar één poleposition. Zijn auto matcht niet perfect met zijn rijstijl en in het snelste rondje van het weekeinde, waarin de verschillen miniem zijn, is dat funest.

Flinke rookwolk bij Leclerc

In de races draait het vervolgens compleet om. Leclerc verloor al tientallen punten door strategisch geblunder (Monaco), fouten (Imola) en vooral door motorpech. De Monegask viel zondag in Azerbeidzjan voor de tweede keer in drie races uit, op een moment dat hij ruim aan de leiding reed. Beide keren begaf zijn krachtbron het met een flinke rookwolk al in de eerste helft van de race.

Verstappen en zijn team excelleren juist op het moment dat de punten worden verdeeld. Voor de race in Bakoe dook steeds nadrukkelijker de naam van zijn teamgenoot Pérez op als Verstappens belangrijkste titelrivaal. Bij de vorige race in Monaco was Pérez het gehele weekeinde sneller dan Verstappen en ook in Bakoe startte Pérez voor de Nederlander.

Maar in de race toonde Verstappen dat hij niet voor niets de regerend wereldkampioen is. Binnen vijftien ronden had hij Pérez ingehaald. De boodschap die Pérez daarna kreeg van zijn team, was kraakhelder: ‘No fighting.’. Verstappen was simpelweg sneller en Red Bull wilde niet het risico lopen dat één druistige actie alsnog de race verpestte. Uiteindelijk finishte Verstappen ruim twintig seconden voor Pérez.

Hij staat in de WK-stand nu 21 punten los van de rest, waarmee hij zelfs met een uitvalbeurt waarschijnlijk nog kampioenschapsleider blijft. Als team heeft Red Bull nu zes van de acht races gewonnen en in Bakoe tekende de renstal alweer voor het derde ‘een-tweetje’ van dit seizoen. Ter vergelijking: voor dit seizoen scoorde Red Bull voor het laatst zo’n een-twee in 2016.

Problemen Ferrari steeds groter

Ondertussen worden voor Ferrari en Leclerc de problemen met de race groter. Leclerc heeft nu 34 punten minder dan Verstappen. Ter vergelijking: na de GP van Australië stond hij nog meer dan 40 punten voor op Verstappen.

Verder heeft de Monegask de turbo in zijn krachtbron al drie keer moeten wisselen. Als blijkt dat die in Bakoe weer kapot is gegaan, wordt hij bij de volgende race in Canada voor straf teruggezet in de startopstelling. De Ferrari-creatie oogt simpelweg te fragiel voor een langlopende titelstrijd, waarin betrouwbaarheid essentieel is.

Het roept ondertussen de vraag op of het realistisch is om te denken dat het huidige seizoen wederom spannend zal blijven tot de slotrace in Abu Dhabi, zoals Red Bull-teambaas Horner eerder nog verwachtte. Dat het tussen Hamilton en Verstappen vorig seizoen zo lang enerverend bleef, kwam voor een groot deel ook doordat beide coureurs geen enkel punt verloren door een motorisch euvel.

De grilligheden in de titelstrijd van dit seizen houden Verstappen wel op z’n hoede, zo bleek zondag. Hij is het begin van het seizoen, toen hij in drie races twee keer uitviel door problemen met zijn benzinetoevoer, niet vergeten. ‘Wij hebben het ook al gehad en je ziet nu ook meteen hoe groot het gat in het kampioenschap dan kan worden’, zei hij. ‘We moeten er dus op blijven focussen dat we elke wedstrijd finishen zonder problemen.’