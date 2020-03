Grote voetbalclubs piekeren over het afronden van de competitie, de kleintjes over hun boekhouding

Hannes Delcroix (links) en Melle Meulensteen van RKC Waalwijk. Beeld BSR Agency

Alle profclubs accepteren dat vanwege de strijd tegen het coronavirus ook het betaalde voetbal voorlopig wordt stilgelegd, maar ze vrezen dat de economische schade aanzienlijk zal zijn. RKC vraagt arbeidstijdverkorting aan voor het personeel, het toch al noodlijdende Roda JC mist met twee thuiswedstrijden een ton aan inkomsten als ze niet kunnen worden ingehaald. Telstar pleit voor een noodfonds voor gedupeerde clubs in de eerste divisie.

Hekkensluiter RKC dreigt al te degraderen uit de eredivisie, nu moet de club ook de consequenties pareren van drie weken zonder inkomsten. Algemeen directeur Frank van Mosselveld: ‘Ook de afdelingen communicatie, ticketing, commercie en horeca leven toe naar de eerstvolgende wedstrijd. En die is er niet. Het betekent dat bij RKC zo’n twintig medewerkers niks te doen hebben. Daarvoor zoeken we nu een oplossing.’

Wanneer clubs vanwege de overvolle kalender vanaf april worden gedwongen om te voetballen zonder publiek zal de schade fors oplopen, zegt PSV-directeur Toon Gerbrands. ‘De seizoenskaarten zijn betaald, evenals sponsorruimten. De grote clubs kunnen tegen een stootje. In de horeca vallen bedrijven om, nu bezoekers vanwege de maatregelen tegen het coronavirus wegblijven. Zeker in de eerste divisie kan het hard gaan met clubs die het nu al moeilijk hebben.’

Steef Hammerstein, commercieel directeur van Telstar, wil een vangnet voor clubs die in acute liquiditeitsproblemen geraken. ‘Ik hoor dat voor het midden- en kleinbedrijf financiële compensatie mogelijk is. Ik laat uitzoeken of een club als Telstar daarvoor ook in aanmerking komt. Wellicht kunnen we de belasting later betalen, of komt er vanuit andere hoek ondersteuning.

‘Ik weet niet hoe lang andere clubs het kunnen uitzingen? Maar als we in april nog niet kunnen spelen, krijgen we het benauwd. Bij ons praat je niet over tonnen. We hebben bescheiden inkomsten uit kaartverkoop, maar het stadion wordt voor meerdere activiteiten gebruikt. Zo hebben we een bijeenkomst van D’66 met een paar honderd man moeten annuleren. De pijn is voelbaar.’

Ook in sportief opzicht trekt het coronavirus een zware wissel op het profvoetbal. De clubartsen houden angstvallig in de gaten of iedereen gezond blijft. De selecties van Arsenal, Chelsea en Real Madrid verblijven al in quarantaine, het is een schrikbeeld voor Nederlandse teams. ‘Het zou naïef zijn om te denken dat in Nederland niet één van de spelers of trainers ziek wordt’, aldus RKC-directeur Van Mosselveld.

Brabant gold reeds als risicogebied, elke medewerker van PSV wordt streng gecontroleerd en werkt bij voorkeur thuis. Ook bij directeur Gerbrands werd de temperatuur gemeten, toen hij zich meldde op trainingscomplex De Herdgang. ’37.3, ik mocht naar binnen. Verder is alles afgesloten. Maandag bepalen we hoe de trainingsschema’s op de jeugdacademie en voor de profs er de komende weken uitzien.’

Het speelschema komt in het gedrang, nu de competities op zijn vroegst in april worden hervat. Telstar-directeur Hammerstein: ‘Ik moet er niet aan denken dat we in de eerste divisie op maandagavonden gaan inhalen, dan krijg je geen hond naar het stadion. Telstar is nog in de strijd voor een plaats in de play-offs en daar is voor ons ook een verdienmodel aan gekoppeld.’

Competitievervalsing is bijna onvermijdelijk, stelt Van Mosselveld. ‘Wij hebben straks vier weken niet gespeeld en moeten dan tegen Feyenoord per se winnen om nog een kans op handhaving in de eredivisie te behouden. En met een beetje pech ook nog eens zonder publiek. Ik vrees dat het een realistischer beeld is dan in april weer in een stadion met duizenden supporters spelen.’

PSV-directeur Gerbrands houdt rekening met aangepaste modellen om de eredivisie bijtijds af te ronden. ‘Hoeveel wedstrijden gaan we nog spelen? Met of zonder publiek en wat is de invloed op de competitie? Ik hoef niet uit te leggen dat Feyenoord-Ajax in een lege Kuip een andere dimensie krijgt. Wij spelen drie keer thuis, het maakt nogal verschil of we in een vol stadion spelen of niet.’

Uitstel of afstel, Gerbrands houdt overal rekening mee. ‘PSV speelt om een ticket voor Europees voetbal. Ik denk in scenario’s, maar die kunnen morgen ook weer overboord. Ook als het EK voetbal wordt uitgesteld tot 2021 kunnen we niet zomaar doorspelen na mei. In juni geeft Guus Meeuwis diverse concerten in het Philips Stadion, Vitesse kan wellicht niet beschikken over de Gelredome.

‘Het inkrimpen of afschaffen van de play-offs is een optie, al is dat uiteindelijk een keuze van de KNVB. Het betekent wel dat minder clubs in aanmerking komen voor Europees voetbal of promotie naar de eredivisie. Het is kiezen tussen twee kwaden. Je krijgt een aparte periodisering. Gelukkig hebben we in Nederland wel een duidelijke lijn getrokken en blijven de omstandigheden voor alle clubs zoveel mogelijk gelijk.’

RKC-directeur Van Mosselveld: ‘Vergeet niet dat de meeste spelers hun vakantie plannen in juni. En spelerscontracten lopen af op 30 juni, zo simpel is het niet om langer door te spelen.’

Desnoods accepteert PSV thuiswedstrijden in een verlaten Philips Stadion, aldus Gerbrands. ‘Mits we alle concepten ter discussie durven stellen en dit uiteindelijk de enige oplossing is.’

Zijn Telstar-collega Hammerstein noemt het ondenkbaar. ‘We hebben in de Champions League en de Europa League kunnen zien dat met wedstrijden zonder publiek de ziel uit het voetbal wordt gehaald. Het was echt vreselijk om te zien.’