Grote sterren hebben in het Chinees een eigen naam, Sushannna Xu’erting en Siwen Kelamo nog niet

Als de Nederlandse schaatsers in de stadions van Beijing door de Chinese omroeper worden aangekondigd, is de kans groot dat ze hun eigen naam niet herkennen. Yileine Sihaoteng, Yilin Weisite, Kai’er Neisi, Tuomasi Keluo’er, Sushannna Xu’erting, Siwen Kelamo. Geef toe, het is even puzzelen (onderaan deze column staan hun Nederlandse namen).

Controlekamer in Beijing waar alle beelden van de olympische sterren binnenkomen. Beeld ANP / AFP

Westerse namen zijn voor veel Chinezen een uitdaging: ze zijn in een ander schrift geschreven, en met al hun medeklinkers zijn het ware tongbrekers. Om ze makkelijker leesbaar en uitspreekbaar te maken, worden ze omgezet naar Chinese karakters. Maar omdat Mandarijn (de officiële taal in China) heel anders in elkaar zit dan pakweg Nederland of Frans, levert dat vaak bizarre resultaten op.

Die rare namen spelen me vaak parten in praatjes met Chinese taxichauffeurs. Zoals taxichauffeurs overal ter wereld beginnen die, zodra ze ‘Nederland’ horen, meteen over voetbal. Waarna ik hele analyses moet aanhoren over Weisili Sineide, Yuehan Keluyifu of Ma’erke Fanbasiteng – uitgesproken met vette lokale accenten – me afvragend over wie het eigenlijk gaat.

Om dergelijke spraakverwarring te vermijden, nemen veel buitenlanders in China een echte Chinese naam aan. Drie karakters – of twee, voor wie van eenvoud houdt – die in betekenis én klank naar de drager verwijzen. Chinezen hechten een groot belang aan een welluidende en voorspoedige naam, en het bedenken ervan is een kunst. Maar bij buitenlanders gaat dat nogal eens mis.

Ook bij mij ging het ondoordacht. Een Chinese leerkracht kreeg ‘Vervaeke Leen’ niet uit haar strot, en besloot dit af te korten tot ‘Wei Ling’. Van Leen naar Ling (玲, een klanknabootsing) was evident. Maar de achternaam Wei kan op twaalf manieren worden geschreven, van heel ingewikkeld (魏) tot heel eenvoudig (卫). De leerkracht koos een schrijfwijze in lijn met mijn taalniveau: 韦 (vier strepen).

Wei Ling is een degelijke Chinese naam, maar heeft weinig betekenis. En wat ik pas later besefte: de schrijfwijze is het makkelijkst uit te leggen door te verwijzen naar naamgenoot Wei Xiaobao, een Forrest Gump-achtig figuur uit de Chinese literatuur. Het is een leuke ijsbreker, maar niet noodzakelijk iemand met wie ik me bij een eerste kennismaking wil associëren. Dat had iets eleganter gekund.

Grote sterren kunnen het aan hun Chinese fans overlaten om een naam te bedenken, vaak een haarfijne weerspiegeling van hun imago. Zo wordt David Beckham (voluit Beikehanmu) ‘Kleine Bei’ genoemd en zijn vrouw Victoria ‘Grote zus Bei’, wat toont dat hun fans hen koesteren als familie. Ook handig: Ronaldo is Grote Luo, Ronaldinho is Kleine Luo en Cristiano Ronaldo is C Luo (C罗).

Het leukst zijn de namen met een dubbele betekenis. Dat kan goed uitpakken, of vreselijk. Zo heet NBA basketballer LeBron James in China Zhan Wang, ofwel Koning James. Maar dat wordt vaak verbasterd tot ‘kleine keizer’, een term waarmee verwende kinderen worden aangeduid. Jennifer Lopez heet Luoba (meester der billen) en Nicki Minaj heet Malaji (pikante kip, en ja, dat is schunnig bedoeld).

Voor de Nederlandse schaatsers blijft het voorlopig bij een transcriptie, een verchinezing van hun originele naam. Jammer, er moeten mooie namen te bedenken zijn, met connotaties van snelheid en kracht, voor Irene Schouten, Ireen Wüst, Kjeld Nuis, Thomas Krol, Suzanne Schulting en Sven Kramer, en voor Wesley Sneijder, Johan Cruijff en Marco van Basten.