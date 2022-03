Grote namen zwaaien af bij hockeyclub Den Bosch: ‘De hoofdklasse mag wel wat competitiever’

Lidewij Welten (tweede van links) op 11 maart in de wedstrijd van Den Bosch tegen Amsterdam. Beeld Bart Scheulderman / Pro Shots

Het zijn roerige tijden voor hockeyclub Den Bosch. De recordlandskampioen ziet komende zomer drie topspeelsters vertrekken. Gelouterde internationals, samen goed voor ruim zeshonderd interlands. In een tijdsbestek van zes dagen maakten Lidewij Welten (naar Kampong), Marloes Keetels (stopt) en Margot van Geffen (naar HGC) hun toekomstplannen bekend. Wat is er aan de hand bij de vrouwen van HC Den Bosch?

Coach Marieke Dijkstra moet glimlachen om die vraag. ‘Ik snap dat de buitenwereld die vraag opwerpt. Toevallig komt het nieuws van het vertrek van drie ervaren speelsters binnen een week naar buiten, maar intern wisten we al maanden dat Margot en Marloes zouden stoppen bij Den Bosch. Daar is Lidewij nu bij gekomen.’

Dijkstra, bezig aan haar eerste seizoen als coach van Den Bosch, zegt het enerzijds jammer te vinden dat de steunpilaren weggaan. ‘Maar aan de andere kant is het ook weer heel leuk. Jongere meiden krijgen straks meer verantwoordelijkheden en meer ruimte om leiderschap te tonen. Laat het maar zien! Ik ben benieuwd hoe ze dat oppakken.’

Dijkstra is al het hele seizoen met dat proces bezig. Bij haar aanstelling als hoofdcoach kreeg ze van de Bossche topclub de opdracht mee om de zogenoemde middengroep klaar te stomen voor het grote werk. ‘Die groep moet dit seizoen stappen maken om straks op een natuurlijke manier het stokje te kunnen overnemen van de routiniers’, zegt Dijkstra na de 3-0-winst van haar team op Kampong.

Voorzitter Rob Almering van HC Den Bosch wijst op de filosofie van de club. ‘Als grote namen afzwaaien, is het aan de jongere generatie om het waar te maken. Die doorstroom moet er altijd zijn. Afscheid nemen is lastig, maar het hoort ook bij onze visie en ons beleid.’

Nieuwe prikkels

Voor Lidewij Welten (31) was het zondag een pikant duel. Na zeventien seizoenen Dames 1 van Den Bosch speelt ze na de zomer in het blauwwit van Kampong. Welten kwam tegen haar toekomstige ploeggenoten niet echt uit de verf. De dribbelkoningin liet slechts bij vlagen haar klasse zien en was ongelukkig in de afronding.

De opzienbarende transfer van de 229-voudig international naar de Utrechtse middenmoter werd ingegeven door haar behoefte aan nieuwe prikkels. ‘Sinds mijn 15de speel ik hier in het eerste, ik ken alle ins en outs’, vertelt de aanvaller als ze na de wedstrijd handtekeningen heeft gezet op vele sticks. ‘Den Bosch is het jaar in jaar uit gewend om de play-offs te halen. Bij Kampong moet ik straks vechten voor ieder punt. Ik wil iedere week het beste uit mezelf halen, nu is dat niet nodig. Als ik een mindere dag heb, staan er tien anderen op.’

Kampong heeft ambitieuze plannen met het vrouwenteam, zegt bestuurslid tophockey Roderick Weusthof. ‘Net als bij de mannen willen we ook bij de vrouwen structureel meedoen in de top. In onze zoektocht naar ervaren topspeelsters was Lidewij een buitenkansje. Binnen de club zijn enkele sponsoren opgestaan en hopelijk kunnen we binnenkort nog enkele grote namen verwelkomen.’

Jaloers

Welten hoopt dat haar transfer naar Kampong andere topspeelsters aan het denken zet. ‘Voor het hockey in Nederland zou het goed zijn als er meer concurrentie komt in de hoofdklasse. Ik ben soms jaloers op de mannencompetitie. Daar zijn zeven ploegen in de race om de play-offs te halen, bij de vrouwen is dat gewoon niet zo. Met alleen mijn transfer komen we er niet, maar misschien wordt de hoofdklasse in de breedte iets sterker.’

Vorig jaar verkaste Eva de Goede al verrassend van Amsterdam naar HGC. De captain van het Nederlands team revalideert momenteel van een kruisbandblessure en haar toekomst is ongewis. De kans lijkt klein dat ze volgend seizoen samen met Margot van Geffen (32) voor HGC speelt.

Van Geffen, 221-voudig international, twijfelde maandenlang of ze haar carrière na dit seizoen wilde voortzetten. ‘Het was een beetje chaos in mijn hoofd’, zegt de middenvelder. ‘Pas vorige maand kwam het besef dat ik het hockey nog veel te leuk vind. HGC kwam op het juiste moment.’

Nederlands team

Door de problemen bij het Nederlands team – waar na de gouden Olympische Spelen een verziekte teamcultuur aan het licht kwam – neigde Van Geffen eind vorig jaar naar stoppen met topsport. ‘Ik merkte dat het me allemaal veel energie had gekost. Maar toen ik in februari weer op het veld stond met de nationale ploeg kwamen het plezier en mijn drive snel terug. Ik ben nog niet klaar in Oranje’, zegt Van Geffen, die het eerder jammer noemde dat bondscoach Alyson Annan het veld moest ruimen.

Welten stelt dat de onrust in de nationale ploeg geen rol heeft gespeeld in haar besluit om Den Bosch te verruilen voor Kampong. ‘Het klopt dat ik veel dezelfde gezichten zie bij het Nederlands elftal en Den Bosch. Maar ik zal de meiden van Den Bosch zeker gaan missen.’

De 28-jarige Marloes Keetels (169 interlands) zet na het WK deze zomer een punt achter haar sportcarrière. De huidige captain van Den Bosch wil zich richten op andere zaken in het leven.