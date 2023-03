Grote droom Femke Kok komt uit in thuishal Thialf: eerste Nederlandse wereldkampioen op 500 meter

Femke Kok na haar wereldtitel op de 500 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij

In de winter van 2002 werd een Fries meisje van net 2 jaar voor het eerst op schaatsen gezet. Het was koud, andere kinderen huilden, zij schaatste op haar houtjes zo weg. Een paar jaar later begon datzelfde meisje te dromen: ooit wil ik in een vol Thialf wereldkampioen worden. Vrijdagavond was het zover. In de catacomben van het ijsstadion staat Femke Kok (22) als eerste Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter.

Femke Kok was jarenlang het grote sprinttalent. Rijdend volgens het motto: wat goed is komt snel. Als tiener brak ze door in het seizoen van 2020, won vier wereldbekerwedstrijden op de 500 meter en werd geroemd om haar explosiviteit en het gemak waarmee ze snelheid maakte op het ijs. Zij leek de grote belofte voor nationaal succes. Op alle andere schaatsafstanden was al eens WK-goud gewonnen door een Nederlander, behalve op de 500 meter bij de vrouwen.

Hoge verwachtingen

‘Ik heb het idee dat het best wel zwaar geweest is’, zegt ze nu, staand in de catacomben met een grote gouden medaille om haar nek over die verwachtingen en de route die ze sinds 2021 aflegde. Van net junior af, met haar eerste jaar in een merkenteam waarin alles ging zoals ze wilde. ‘Het ging echt heel hard, alles ging goed.’ Naar jaren waarin ze moest leren te incasseren. In 2021 was Kok na haar wereldbekeroverwinningen ook goed voor WK-zilver in Heerenveen, waar Thialf veranderd was in een coronabubbel en niet alle wereldtoppers aanwezig waren.

‘En toen waren de verwachtingen natuurlijk heel erg hoog. Ik merkte dat iedereen in één keer van mij verwachtte dat ik alles zou gaan winnen. Terwijl, dat is helemaal niet vanzelfsprekend en daar had ik toen best last van. Dat seizoen erna ging het gewoon ietsje minder.’ Ze plaatste zich voor de Olympische Spelen en werd een jaar geleden zesde in Beijing, terwijl ze op meer had gehoopt.

Dit seizoen wist Kok nog niet te overtuigen. In haar woorden: ‘Eigenlijk liep het gewoon voor geen meter.’ Op het NK sprint eind december werd ze tweede. ‘En voor de rest ging eigenlijk alles best wel slecht.’ Alle wereldbekerwedstrijden eindigde ze naast het podium. Vervolgens stond ze in januari in Polen bij de vijfde en voorlaatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen en voelde ze zich wederom slecht. Waarna ze uiteindelijk ervoor koos om alleen, een week eerder dan oorspronkelijk bedoeld, naar huis te gaan. ‘Als ik tegen mijn zin nog een week langer in Polen was blijven zitten, was ik ook niet beter geworden.’

Techniek

Het grootste deel van de sprinters van haar ploeg bleef wel in Polen, waardoor ze nauwelijks teamgenoten had om mee te trainen. ‘We zijn erg met mijn techniek bezig geweest, met punten op de i proberen te zetten. Het ging elke week, elke dag beter.’ Die beslissing om naar huis te gaan, maakte deels dat ze vandaag in Heerenveen zo goed reed. Met 37.28 was ze vijf honderdsten van een seconde sneller dan de Oostenrijkse Vanessa Herzog en bijna drie tienden sneller dan nummer drie, Jutta Leerdam.

Thialf is haar terrein, zegt Kok. ‘Mijn tweede huis bijna. Daar voel ik me altijd zo lekker.’ Kok groeide op in Nij Beets, een dorp nabij Drachten op vijftien minuten rijden. Als enig kind en dochter van twee ouders die allebei schaatsten. Vader René reed jarenlang marathons in het A-peloton, moeder Ilja schaatste de Elfstedentocht in 1997. Femke zelf ontving na haar eerste lessen in Thialf nooit haar A-diploma, haar niveau zat bij de eerste diploma-uitreiking direct op C.

Pieken op het juiste moment, dat is wat haar vrijdagavond lukte. ‘Dat het er dan vandaag uitkomt, dat is gewoon echt super mooi. En het is leuker zo, dat je het met het publiek kan delen, in plaats van toen in de coronaperiode, dat er geen kip zat. Dit was het wachten waard.’