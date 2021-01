Grootmeesters lijken de tijd te vergeten op Tata Steel schaaktoernooi

Beeld ANP

Tijdnood bedierf in de eerste vier ronden van het toernooi twee partijen die als parels van schaakkunst de geschiedenis hadden kunnen ingaan. Dinsdag gebruikte de 17-jarige Iraniër Alireza Firouzja bijna al zijn bedenktijd om met creatief spel een gewonnen stand te bereiken tegen de Noor Aryan Tari.

Die investering bleek onverantwoord. Toen de oogsttijd aanbrak, had Firouzja nog een minuutje op de klok over. Hij greep mis en mocht blij zijn dat Tari een remiseaanbod in inmiddels ongeveer gelijke stand accepteerde,

Erger was het lot van Fabiano Caruana. De Amerikaanse ex-uitdager van wereldkampioen Magnus Carlsen speelde maandag tegen de Pool Jan-Krzysztof Duda schaak van zeldzaam hoog niveau. Als een slaapwandelaar vond hij de juiste weg in halsbrekende complicaties, maar desondanks bleef een snelle knock-out uit door de voortreffelijke verdediging van de door zijn tegenstander geïnspireerde Duda.

Niettemin leek de winst voor Caruana een kwestie van tijd totdat de tijdnood zijn tol eiste. Na lang in een in brand staande stelling steeds de sterkst mogelijke zetten te hebben gevonden, faalde hij met nog enkele seconden op de klok in een overzichtelijk eindspel.

Dankbaar incasseerde Duda een half punt waarop hij halverwege de middag niet had gerekend.