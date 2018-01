Groot-Brittannië schaft dartsfenomeen 'walk-on girls' af

Gesteund door feministen hebben televisiemaatschappijen geoordeeld dat deze folklore vrouwen tot lustobject maakt. Dertigduizend mensen hebben een petitie tegen dit verbod ondertekend.



Waar het American Football cheerleaders heeft en het wielrennen rondemissen, daar hebben de dartspelers 'walk-on girls': bekoorlijke jongevrouwen, behangen met reclames voor gokkantoren, die in het kielzog van de spelers naar het podium lopen, handkusjes gevend en dansend op de deuntjes van I've got the power, Eye of the tiger of We are the champions.