Groot Belgisch wielertalent Lambrecht (22) overleden na zware val in Polen, België in rouw

België rouwt om de dood van Bjorg Lambrecht. De 22-jarige wielrenner van Lotto-Soudal overleed maandag aan de gevolgen van een zware valpartij in de Ronde van Polen. Lambrecht gold als een groot talent. In de toekomst zou hij de strijd aangaan met Tourwinnaar Egan Bernal, zo was de verwachting.

Halverwege de rit van 150 kilometer tussen Chorzow en Zabrze, niet ver van de grens met Tsjechië, kwam Lambrecht ten val. Hij zou een betonnen buis hebben geraakt en moest worden gereanimeerd. Met een ambulance werd hij naar het ziekenhuis van Rybnik gebracht, waar hij ’s avonds overleed aan zijn verwondingen.

Lambrecht was een begenadigd klimmer. Dit seizoen was hij nog de beste jongere in Critérium du Dauphiné, een belangrijke voorbereidingswedstrijd voor de Tour de France. In het voorjaar had hij zich ook laten zien met een vijfde plaats in de Brabantse Pijl, een zesde plek in de Amstel Gold Race en een vierde plaats in de Waalse Pijl.

Afgelopen weekend was België nog in grote euforie, nadat de 19-jarige Remco Evenepoel de Baskische klassieker Clásica San Sebastián had gewonnen, als jongste van het gehele deelnemersveld. Samen met Evenepoel gold Lambrecht als vaandeldrager van een nieuwe generatie Belgische renners, die in de toekomst weer mee zou gaan doen in klassiekers en grote rondes.

Lambrecht won als 20-jarige Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften en werd op het WK tweede in die jeugdcategorie. Daarnaast werd hij tweede in de Tour de Savoie en de Ronde van de Toekomst, telkens achter Egan Bernal. Over hem zei Lambrecht: ‘Ooit hoop ik bij de profs naast hem op het Tourpodium te staan.’

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt Lotto Soudal

Op jonge leeftijd overleden

Lambrecht is niet het eerste Belgische wielertalent dat al op jonge leeftijd overleed. Vorig jaar kreeg de 23-jarige Michael Goolaerts in Parijs-Roubaix een fatale hartstilstand. Hetzelfde overkwam Daan Myngheer twee jaar eerder tijdens het Internationaal Wegcriterium op Corsica.

Antoine Demoitié (25) werd in 2016 tijdens Gent-Wevelgem na een val aangereden door een motor en overleed later in het ziekenhuis. Belgisch kampioen en wereldkampioen tijdrijden bij beloften, Igor Decraene (18) werd op 30 augustus 2014 aangereden door een trein en overleefde die botsing niet.

Lambrecht maakte deel uit van de formatie van Lotto-Soudal, waartoe ook drievoudig ritwinnaar in de Tour Caleb Ewan behoort. Die ploeg werd in 2016 getroffen door een ongeval met Stig Broeckx, die na een val in de Ronde van België maandenlang in coma moest worden gehouden. Hij overleefde uiteindelijk.

In de Ronde van Polen mocht Lambrecht voor zijn eigen kansen rijden en normaal gesproken stond hij ook op de startlijst voor de Ronde van Spanje, die hij voor de tweede keer zou rijden. Op zijn social media-kanalen schreef Lotto-Soudal maandagavond: ‘De grootst mogelijke tragedie die de familie, vrienden en ploegmaats van Bjorg kon overkomen heeft zich voltrokken. Rust in vrede, Bjorg.’