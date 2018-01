Groningse club krijgt weekje hulp van 'Messi van het korfbal'

'Alsof Arjen Robben toevallig in de buurt is en het in moeilijkheden geraakte FC Groningen een keertje gaat helpen', zegt korfbalcoach Jan Jouke Flokstra terwijl zijn ploeg zich zaterdagavond opwarmt voor het duel tegen koploper Groen Geel. 'Zo moet je dit zien.'



Flokstra doelt op de eenmalige rentree van Ricky Wu bij Nic., de Groningse vereniging die vernoemd is naar korfbalbedenker Nico Broekhuysen (1876-1958). Wu is een 29-jarige Taiwanees, die in 2008 zijn vaderland verliet om in Groningen korfbal te gaan spelen.