Groningen degradeert na 23 jaar uit eredivisie

Ricardo Pepi en Florian Kruger van FC Groningen, de ploeg degradeerde door het gelijke spel tegen Go Ahead Eagles na 23 jaar uit de eredivisie. Beeld ANP BART STOUTJESDIJK

FC Groningen staat op 18 punten. Dat zijn er met nog drie wedstrijden te gaan 10 minder dan Excelsior dat op de zestiende plaats staat. Die plek geeft recht op het spelen van nacompetitie. SC Cambuur degradeerde zaterdag al. De club uit Leeuwarden verloor met 3-0 van FC Utrecht en staat laatste met 16 punten.

Ricardo Pepi opende de score voor de Groningers van coach Dennis van der Ree in Deventer. Willum Thór Willumsson maakte nog in de eerste helft gelijk.

De bezoekers begonnen veel feller dan de thuisploeg aan het duel. Dat resulteerde al in de 6e minuut in de voorsprong. Pepi rondde af na een voorzet van Oliver Antman. Oliver Edvardsen kreeg de eerste kans op een gelijkmaker, maar zag zijn kopbal net naast gaan. Willumsson was daarna wel trefzeker. Op aangeven van Bas Kuipers trok hij de stand gelijk. Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh voorkwam in de eerste helft nog een voorsprong van de thuisploeg met goede reddingen.

In de tweede helft lukte het de bezoekers niet meer tot echt grote kansen te komen. Bobby Adekanye zorgde aan de andere kant nog voor gevaar, maar de Eagles bezorgden Groningen niet de 22e nederlaag van het seizoen. Leeuwenburgh redde nog op een schot van Darío Serra in de extra tijd.

Voor FC Groningen is het de derde keer dat de club degradeert uit de Eredivisie. Dat gebeurde voor het eerst in 1974 en daarna in 1998. De eerste keer duurde het zes jaar voordat de ‘Trots van het Noorden’ terugkeerde op het hoogste niveau. De tweede keer lukte dat na twee jaar in 2000. Sindsdien speelde de club onafgebroken in de Eredivisie met twee keer een vijfde plaats als beste resultaat. Twee jaar geleden sloot FC Groningen het seizoen nog af als zevende. In 2015 won de club de KNVB-beker.

FC Groningen begon het seizoen met de van Heracles overgekomen trainer Frank Wormuth. Die kreeg de selectie niet aan het draaien en werd in november ontslagen. Ook technisch directeur Mark-Jan Fledderus vertrok gedurende het seizoen. Onder Van der Ree, de huidige hoofdtrainer sinds december vorig jaar, heeft de club slechts eenmaal gewonnen. De trainer moet in de zomer plaatsmaken voor Dick Lukkien die nu nog met FC Emmen tegen nacompetitie knokt.