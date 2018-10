Groningen blijft verliezen, maar niet (meer) door keeper Padt

Zijn frustratie vond een uitweg in wilde armgebaren, in geschreeuw, een hap in textiel. Zaterdagavond om 21.25 uur kwam koploper PSV dan toch op voorsprong bij FC Groningen, de ambitieuze middenmoter die dit seizoen voornamelijk hekkensluiter is. In de 86ste minuut werd het 1-2, en dat zou het blijven. FC Groningen-doelman Sergio Padt liet zijn emoties de vrije loop, keek naar de hemel, schreeuwde naar ploeggenoten en de grond, en beet in zijn shirt.

Sergio Padt. Beeld ANP Pro Shots

Padt was met topreddingen op inzetten van PSV-goalgetters Lozano en De Jong het uitstekende sluitstuk van een goed georganiseerde ploeg, die zelf ook zat kansen kreeg. De late, gedecideerd afgeronde uitbraak van PSV-back Dumfries betekende de tiende zege uit tien duels voor het grotendeels armzalig voetballende PSV en een verlenging van het verblijf op de laatste plaats voor het strijdbare FC Groningen.

De gifbeker die leeg moet, is kennelijk een gifemmer, concludeerde Padt later. Een opmerking die een overdosis aan pech impliceert. In veel wedstrijden had Groningen dat ook. Maar er waren genoeg persoonlijke fouten, waarbij de gelouterde Padt de opvallendste maakte.

Ruim een maand geleden, toen de sportieve crisis serieuze vormen aannam, misdroeg hij zich na een nederlaag tegen AZ verbaal en fysiek in de trein jegens twee controleurs. Padt werd in staat van beschuldiging gesteld, het onderzoek loopt nog. Padt toonde berouw (‘ik ben vreselijk fout geweest’) en leverde zijn aanvoerdersband in. Hij was het lachertje van het land, zeker door zijn ‘weet je wel wie ik ben’-uitspraak, opgetekend door een verslaggever van het Dagblad van het Noorden, die toevallig ook in de trein zat.

Padt werd twee weken later niet geselecteerd voor het Nederlands elftal. Niet alleen vanwege de treinaffaire, ook omdat hij, ondanks eerdere waarschuwingen, niet fit genoeg was, openbaarde bondscoach Koeman.

Blunder tegen Heracles

Vorige week maakte Padt een blunder tegen Heracles die de zevende nederlaag inluidde. De doelman leek gebukt te gaan onder alle verwikkelingen, maar tegen PSV was hij weer van het niveau waarmee hij vorig seizoen zijn uitverkiezingen voor het Nederlands elftal verdiende. ‘Ik heb afgelopen week een paar keer tegen mezelf gezegd dat zelfs de beste keepers van de wereld fouten maken. Dat verzachtte de pijn en hielp me mezelf te herpakken’, zei Padt zaterdagavond.

Dat het treinincident weer ter spra­ke zou komen na zijn blunder, had hij ingecalculeerd. ‘Dat zou sowieso komen. Als ik de fout twee jaar later had gemaakt, was het er ook bijgehaald. Ik heb tussendoor twee keer goed gekeept. Maar ik weet hoe de pers is, daar kijk ik doorheen.’

Het was voorwaar toch geen vreem­de veronderstelling. Zijn faux pas werd door alle typen media uitgebreid belicht. Ernstig: ‘Ik moet lering trekken uit fouten, dat heb ik gedaan. En dan moet je verder.’ Met een kleine grijns: ‘Sinds een maand zoek ik mijn naam niet zoveel meer als vroeger op Twitter.’

Padt keepte met lef. Als het spel stillag, liep hij soms over de middenlijn om aanwijzingen te geven aan ploeggenoten. ‘Ach, dat doe ik altijd, ik ben gewoon betrokken, wil de jongens helpen. Of ik nou aanvoerder ben of niet.’ De 28-jarige doelman kan aardig relativeren, vertelt technisch manager Ron Jans. ‘Een dag na zijn fout tegen Heracles grapte hij op een jeugdkeepersdag dat hij misschien niet de juiste persoon was om les te geven.’

Praatpaal

Padt zegt terdege te beseffen hoe diep hij is gevallen. ‘Ik was tevreden over mijn vierenhalf jaar hier. Ik had mezelf opgewerkt tot aanvoerder van deze mooie club. Was aangesloten bij het Nederlands elftal, daar was ik enorm trots op. Maar ik sta weer met beide benen op de grond. Nu moet ik heel hard werken om bepaalde doelen te halen. Dat gaat mij alleen maar motiveren. Hopelijk heb je dat vandaag kunnen zien.’

Met naaste familie, vrienden en keeperstrainer Bas Roorda sprak hij veel. Als je niet vermoord wordt, maakt dat je sterker, hield Roorda hem voor. Jans was vooral een praatpaal in de week na de treinaffaire. ‘Hij heeft een fout gemaakt, dat is uitgebreid benoemd en daar is uitgebreid over gesproken. Daar baalden we natuurlijk enorm van. Maar dan moet je verder. Koeman heeft hem niet gespaard, dat hoeft ook niet. Ik weet wel dat Sergio zo trots was dat hij bij Oranje zat dat hij er alles aan deed zo fit mogelijk te zijn.’

Padt over zijn fitheid: ‘Ik las net een statistiek dat ik tienduizend minuten onafgebroken gekeept heb. Daar ben ik trots op. Dat kan geen speler die nu speelt me navertellen. Fitheid is een breed begrip, maar als je tienduizend minuten op rij keept, ben je fit. Dat was ook niet de hoofdreden, denk ik.’

Een punt tegen PSV na sterk keeperswerk was een tastbaar bewijs geweest van zijn sportieve revival. ‘Ik baal zeker niet alleen voor mezelf, maar ook voor deze club. We geven het steeds weg door domme dingen, dat kan zo niet blijven doorgaan. Dat gaat dan ook niet gebeuren.’