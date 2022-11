Grondlegger van het Verstappen-succes Helmut Marko: ‘Als we hem een goede auto blijven geven, zie ik hem niet zo snel vertrekken’

Na zijn zege in de GP van Amerika feliciteren Max Verstappen en Red Bull-topman Helmut Marko elkaar. Beeld Reuters

Helmut Marko probeert tegenwoordig niet eens om Max Verstappen voor 11 uur ’s ochtends te bellen. Hoogstwaarschijnlijk slaapt Verstappen dan nog. Tegenwoordig zet hij zijn telefoon uit. ‘Hij heeft zijn eigen ritme’, zegt Marko schouderophalend. ‘Hij gaat vaak om 02.00, 03.00 uur naar bed. Ach, hij weet prima wat goed is voor zijn leven. Daar hoeven wij ons niet mee te bemoeien. Als hij een keer naar Saint-Tropez wil in plaats van naar de simulator. Prima.’

Het oogt als klein bier, maar wie de 79-jarige Marko een beetje kent, weet dat zijn woorden onderstrepen welke bijzondere positie Verstappen inmiddels inneemt bij hem en binnen zijn team. Bij Red Bull krijgen jonge coureurs vaak als eerste met Marko te maken. Als de Oostenrijker het gevoel heeft dat een rijder met iets anders dan racen bezig is, neemt hij rücksichtslos afscheid van ze.

Voor Verstappen gelden andere regels. Sinds het eerste serieuze gesprek dat hij voerde met hem, op 15-jarige leeftijd, wist hij dat hij met iets bijzonders te maken had. De twee klikten meteen.

Hoe is uw relatie met hem. Grootvader-kleinzoon? Of vader-zoon?

‘Nou, zo voelt het voor mij niet. Als ik herinner hoe ik tegen mijn opa sprak vroeger, dan waren dat totaal andere gesprekken. Maar het is mooi om te zien hoe hij zich heeft ontwikkeld door de jaren heen, hoe toegewijd hij is geworden. Hij is nu een van de beste coureurs, maar staat stevig met beide voeten op de grond. En als hij in de auto zit, kun je op hem vertrouwen. Hij levert, maakt zelden foutjes.’

U kent hem al zo lang. Is de relatie alleen professioneel, of zit er een meer sociale kant aan tegenwoordig?

‘We gaan niet samen op vakantie of zo, maar natuurlijk praten we over allerlei dingen. In september zijn we samen in Oostenrijk bij meneer Mateschitz (de recent overleden Red Bull-oprichter, red.) op bezoek geweest, dus we ondernemen weleens iets samen.’

Is hij nog in staat u te verbazen als hij in de auto zit?

‘Absoluut. In Boedapest (waar Verstappen op P10 begon en toch won, red.), die eerste twee, drie bochten. Links en recht schoten ze langs hem en daar ging hij met zo’n voorzichtigheid mee om. Toen alles een beetje op z’n eigen plek reed in de eerste ronde: boem, boem, boem. Dat was vorig jaar ondenkbaar. Hij weet perfect wanneer hij moet inhouden en aanvallen.’

Omschrijf het gevoel eens als hij u verbaast.

‘Dan is het weer een extra stap. Het gemak waar hij het allemaal maar lijkt te doen. Nou, gemak is niet precies het goede woord. Het is de Leichtigkeit des Seins, een soort bevrijding. Kijk naar Pérez (teamgenoot, red.), hij is het perfecte voorbeeld van wat een snelle coureur maximaal met deze auto kan bereiken. En dan heb je Max. Hij klimt uit die auto en is amper bezweet.’

Marko’s eigen F1-loopbaan (negen races) eindigde abrupt door een opspringend steentje dat zijn vizier doorboorde in de Grand Prix van Frankrijk in 1972. Hij verloor zijn linkeroog. Vervolgens stortte hij zich op het ondernemen – hij runt vier hotels in zijn geboorteplaats Graz – en het managen van raceteams en coureurs.

Eind jaren negentig werd hij door zijn boezemvriend Dietrich Mateschitz gevraagd het net opgestarte Red Bull-talentenprogramma te leiden. Bij de renstal zelf, die in 2005 werd opgericht, bezit hij een opmerkelijke positie. Op de site van het Formule 1-team is zijn naam bijvoorbeeld niet te vinden en in persberichten noemt de renstal hem steevast ‘adviseur’.

Officieus is hij een van de machtigste individuen binnen zowel Red Bull als satellietteam Alpha Tauri. Marko had bijvoorbeeld de beslissende stem bij het besluit om Verstappen als 17-jarige zonder rijbewijs in een Formule 1-auto te zetten. Een jaar later bepaalde hij dat hij werd gepromoveerd naar Red Bull. ‘Ik vul gewoon mijn rol in’, zegt hij desgevraagd over zijn functie.

Kijken op gevoel

Met zijn leeftijd – Marko wordt in april 80 – is hij naar eigen zeggen niet bezig. ‘Ik ben veel onder jonge mensen. Bij mijn bedrijven is 95 procent vrouw en mijn oudste directrice is een jaar of dertig. Ik kijk op gevoel als ik mensen zoek. Naar enthousiasme, dat ze zin hebben in de baan. Dat is wat telt. Ik kijk niet naar schooldingen, of zo.’

Bij zijn coureurs is hij recht voor z’n raap. Als voorbeeld noemt hij een recent gesprek met de Nederlandse coureur Nyck de Vries, die in oktober tekende voor een stoel in 2023 bij Alpha Tauri. Bij het zien van het contract wilde De Vries de papieren eerst door een advocaat laten controleren.

‘Dus ik zei: kun je lezen? Als je iets ziet, bespreken we het. Hij ging het lezen en zei: ‘U hebt gelijk. Ik heb niet zoveel mensen nodig.’ Dat probeer ik die jonge mensen bij te brengen. Het gaat om jouw carrière, jouw toekomst. In de auto sta je er ook alleen voor, niemand duwt voor jou het gaspedaal in.’

Marko is niet bang om uitspraken te doen waar anderen met zijn machtspositie liever van wegblijven. Zo draait hij er niet omheen wat hij in 2023 verwacht van De Vries ten opzichte van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda: ‘Hij moet meteen competitief kunnen zijn. Ik bedoel: Yuki is snel, maar niet altijd constant en te emotioneel. In principe moet Nyck gewoon de teamleider zijn, straks.’

Coureurs krijgen onder Marko amper leertijd. Ze moeten hem meteen overdonderen, zoals Verstappen deed. Of zijn vorige groeibriljant, Sebastian Vettel. De Duitser die zondag in Abu Dhabi zijn laatste race reed, won tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels op rij met Red Bull. Eerder dit jaar zei Marko dat Verstappen nu al verder is dan Vettel in zijn hoogtijdagen.

U zei te betwijfelen of Verstappen zo lang actief blijft dat hij bijvoorbeeld de records van Schumacher en Hamilton (zeven titels) gaat aanvallen. Dat hij er zomaar de brui aan zou kunnen geven van de ene op de andere dag.

‘Daar denk ik nu hetzelfde over. Hij heeft natuurlijk een lange periode voor de boeg bij ons, met een langlopend contract. Dus als we hem een goede auto blijven geven, zie ik hem niet zo snel vertrekken. Maar op een dag is hij klaar, dat geloof ik. Dan is het ‘de groeten’ en is hij weg, zonder een slecht gevoel daarover. Wat hij wilde presteren, heeft hij al gepresteerd. Dat was die eerste titel. Alles wat nu komt is extra. Maar zolang wij hij hem een competitief pakket kunnen bieden, is er geen reden om te vertrekken.’

Ziet u Verstappen een paar seizoenen vechten in een auto die niet voor de prijzen rijdt, zoals Vettel de laatste jaren deed?

‘O, nee. Dat gaat hij echt niet meer doen. Voor ons was het natuurlijk een spannende tijd toen we met Renault reden, die switch naar de motoren van Honda was in die zin echt kritisch voor de toekomst van het team.’

Achteraf bleek de Honda-deal in 2019 de missing link voor Verstappen naar structureel succes in de Formule 1. Intussen is hij uitgegroeid tot tweevoudig kampioen en een van de grootsten van zijn sport, inclusief bijbehorend salaris. Verstappen maakte eind vorige maand als jongste ooit zijn entree in de Quote 500-lijst. Zijn vermogen werd geschat op 120 miljoen euro. Of dat te laag is? Marko maakt met pretogen een handgebaar omhoog. ‘Maar als wij het geld niet hadden om hem te betalen, zou hij dit nog steeds doen. Hij is het waard, hij rechtvaardigt dat soort bedragen met zijn prestaties. Dus wij betalen het.’

Na zijn zege in Amerika zei u dat dit het niet laatste was wat we van Max hebben gezien. Kan hij nóg beter worden?

‘Hij is nu verdomde snel en steeds in staat om goed banden te sparen. Daar slaagt hij steeds beter in en er komen meerdere aspecten bij. Zo lukt het hem om bijvoorbeeld dezelfde snelheid te halen en toch minder van de auto te vragen, minder benzine te gebruiken, de accu beter te sparen, minder hard te zijn voor de remmen. Daarbij kan hij heel goed anticiperen, hij gebruikt zijn geheugen en hersens, weet wat er nodig is. Neem Leclerc in Frankrijk, Max wist precies wat hij moest doen om hem in te halen. Een seconde, anderhalve seconde ruimte geven, zodat zijn banden niet te hard slijten.

‘En die wagenbeheersing in de snelle bochten. Als de auto uitbreekt met 300 per uur hoor je Checo (teamgenoot Sergio Pérez, red.) al snel zeggen: ‘Oei, de auto is onbestuurbaar’. En dan hoor je Max: ‘Misschien was de stabiliteit niet helemaal in orde’. Dat is het verschil, zeg maar.’

Marko deinst er tegelijk niet voor terug om verbeterpunten te noemen. Hij noemt de Grand Prix in Singapore. Verstappen liep daar de eerste startplek mis, omdat zijn team zich had verrekend met de brandstof en hij daardoor zijn snelste ronde moest afbreken. Verstappen was daarna ziedend. ‘Oké, het was een fout van zijn race-engineer. Maar dan is het poef, en hij beent weg. In zo’n situatie weten we dat we even niet met hem moeten praten. We laten hem gaan, we weten dat we hem weer terug gaan zien’, zegt Marko.

‘Over die situaties moet hij heen zien te stappen. Met race-engineer Gianpiero Lambiase heeft hij ook heel veel gewonnen. En dan één foutje. Dat is waar de Jos Verstappen in hem bovenkomt. Maar dat gaat steeds beter, hoor.’