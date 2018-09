Grol verzoent zich met loopbaan zonder goud op WK

Jarenlang stond Henk Grol garant voor medailles. Op de WK in Bakoe werd de 33-jarige judoka gisteren al vroegtijdig uitgeschakeld. In de tweede ronde verloor de Groninger, die vorig jaar de overstap maakte naar de zwaargewichten (boven 100 kilogram), op ippon van de Tsjech Lukas Krpalek.

Judoka Henk Grol: ‘Ik heb mezelf al die jaren gek gemaakt. Bracht mezelf steeds in een positie waarin ik niet wilde zitten. Dat heb ik nu losgelaten.’ Foto ANP

Grol, die tegenwoordig 110 kilogram weegt, wist dat hij als ongeplaatste judoka in zijn nieuwe klasse sterke tegenstanders zou treffen. Hij begon voortvarend en gooide de Senegalees Mbagnick Ndiaye binnen een minuut op zijn rug (ippon), maar werd na een enerverend gevecht verslagen door Krpalek, regerend olympisch kampioen in de klasse tot 100 kilogram, die evenals de Nederlander de overstap maakte naar de plusklasse.

Grol, drievoudig winnaar van WK-zilver, kwam nog op voorsprong (waza-ari), maar moest met twee straffen achter zijn naam bij drie straffen verlies je de partij aanvallend blijven judoën. Een halve minuut voor tijd profiteerde de Tsjech dankbaar van een slordigheidje van Grol: ippon. Einde toernooi. ‘We hebben altijd battles gehad en meestal viel het mijn kant op, maar deze keer niet’, analyseerde hij voor de camera van de NOS.

Niet de sterkste

In de herfst van zijn carrière heeft Grol zich verzoend met een loopbaan zonder een gouden medaille op de Spelen of WK. Hij judoot tegen judoka’s die soms veertig kilo zwaarder zijn dan hij. Grol heeft geaccepteerd dat sommigen sterker zijn. Iets waar hij zijn hele carrière niet aan wilde toegeven. Geen sporter kon zichzelf zo genadeloos veroordelen als Grol.

Na zijn vroege aftocht op de Spelen van Rio in 2016 kondigde hij het einde van ‘het tijdperk-Grol’ aan. Het was de tragiek van een sportman voor wie alleen het allerhoogste telde. Al het andere deed er niet toe. Een gouden medaille op de Spelen of WK was niks minder dan een obsessie geworden.

Het verschil met de Henk Grol van nu kan haast niet groter. In aanloop naar de WK in Bakoe toonde hij de nieuwe versie van zichzelf. ‘Als het op 26 september niet lukt, wordt het de dag erna gewoon 27 september’, zei hij voor zijn vertrek. ‘Je gaat niet dood als je een partij verliest, vroeger dacht ik dat wel.’

Meer plezier

Het neemt niet weg dat Grol nog steeds wil winnen. Alleen spreekt hij het minder uit. Waar hij vroeger met maar één doel naar een toernooi ging, wil hij nu zijn beste wedstrijd judoën. ‘Ik heb mezelf al die jaren gek gemaakt. Bracht mezelf steeds in een positie waarin ik niet wilde zitten. Dat heb ik nu losgelaten.’

Voorheen voelde Grol zich schuldig als hij een keer iets leuks had gedaan. ‘Alles wat gezellig was, was niet goed in mijn optiek.’ Tegenwoordig gunt hij zichzelf meer plezier. Hij kitesurft, gaat uit eten in de stad en naar concerten. Ook in aanloop naar wedstrijden. ‘Ik heb lang gedacht dat een sober leven goed was, maar dat wil ik niet meer.’

Wel brons

Ondanks zijn vroegtijdige uitschakeling in Bakoe is de overstap naar de plusklasse hem naar eigen zeggen meegevallen. In april veroverde hij een bronzen medaille op de EK. ‘Sommige heel zware jongens zijn echt baby’s. Die verschuilen zich achter hun grote lichaam, maar zijn van binnen een kind.’ De judoka die twee jaar geleden eigenlijk al had willen stoppen, heeft Tokio 2020 als doel gesteld. Op voorwaarde dat zijn lichaam het houdt en hij in de tussentijd blijft meedoen om de medailles. ‘Ik probeer er van te genieten. Het is toch hartstikke lachen om te kijken wat er nog mogelijk is.’

De tweevoudig winnaar van olympisch brons is dankbaar dat hij de sport waarmee hij een haat-liefdeverhouding heeft nog kan doen, maar weet dat het einde van zijn carrière nadert. ‘Ik heb een goeie vriendin die zegt: geniet van elke dag dat het nog kan, straks mis je het. Daar probeer ik me heel erg bewust van te zijn.’ Woorden die Grol twee jaar geleden nooit uit zijn mond zou hebben gekregen.