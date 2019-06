Grol verbijt spierblessure en wint brons

De judocarrière van Henk Grol (34) is al behoorlijk lang, maar maandag bij de Europese titelstrijd in Minsk schreef de Groninger opnieuw een legendarisch hoofdstuk uit het boek met de titel Van Veendam tot Tokio. Een kleine minuut voor het einde, de bronzen medaille was in zicht, scheurde Grol, een vent van 111 kilogram, een bilspier, voor iedereen reden om de kant op te zoeken of een brancard te bestellen.

De judoka voelde naar eigen zeggen iets knappen, ‘pang’ had het geklonken volgens coach Maarten Arens. Grol stond vervolgens wat ‘instabiel’ op het linkerbeen en hinkte naast de mat. Het hoofd was nog goed, vastbeslotenheid kroop de hersenpan binnen. Grol, de karakterjongen, besloot de partij, tegen olympisch kampioen Lukas Krpalek, ‘uit te zingen’. Het vooruitzicht van brons, zijn achtste EK-medaille, van meeslepend en winnend afsluiten, beviel hem wel.

Grol is geen opgever. In 2009 betrad hij in Rotterdam het podium van de WK-finale in Ahoy met een gescheurde kruisband. Hij oogstte alom respect. Hij judode om de kniepijn heen, maar moest toch met zilver van de tatami af, in zijn geest een grotere pijnscheut dan hem in Minsk overkwam. In de troostfinale van maandag was de pijn tenslotte nog ergens goed voor geweest.

De superzwaargewicht won zijn partij om de derde plaats, omdat hij 34 seconden voor het eind precies goed timede om een domme aanval van zijn Tsjechische opponent te pareren. Krpalek is een erkende grootheid, in olympisch Rio won hij de klasse tot 100 kilogram, maar kan als een stier uitbreken als hij achter staat.

Het gewonde dier Grol handelde precies goed. Hij dook boven op Krpalek, goed voor een vol punt, ippon. Hij stond al een half punt, waza-ari, voor, maar de duik, waarbij de Tsjech definitief op de rug belandde, verzekerde hem van winst.

Grol sleepte zich vervolgens naar de kant, ondersteund door coach Arens en later dokter Monique van Heumen. De lach was een grimas geworden, het been deed meer dan zeer en was rijp voor de orthopeed. Dat hij Krpalek had verslagen, was in elk geval goed voor een innerlijk lachje. Deze man, ook doorgestroomd naar de klasse boven 100 kilogram, duwde hem vorig jaar in Bakoe in ronde 1 uit het WK-toernooi. Er was nog een appeltje te schillen.

Het brons van Minsk is een evenaring van de verrichting van vorig jaar, toen het Europese judo neerstreek in Tel Aviv. Grol hecht aan zulke podiumplaatsen. Achtmaal stond hij bij een EK al op het podium: driemaal eerste (2008, 2015 en 2016), driemaal tweede en twee keer derde. De eigenzinnige sportman wijst graag op die conduitestaat. Die is best aardig, is zijn understatement. Er staan ook twee olympische medailles en drie WK-plakken op.

Concurrentie met Roy Meyer

Grol hechtte ook aan het brons van Minsk, omdat het weer eens bewees hoeveel hij beter is dan Roy Meyer, de andere Nederlander in de zwaarste judoklasse, die dinsdag zevende werd. Grol wenst Meyer niet eens concurrent te noemen, zoals hij ook niet tegen hem wil sparren en hem in het vliegtuig naar Minsk ook geen blik waardig gunde.

Meyer heeft in de ogen van Grol geen resultaten staan, waarmee hij kans zou maken om de race om het ene Nederlandse olympische ticket achter de naam te schrijven. ‘Ik kan het wel opschrijven, maar een blinde kan nog zien dat mijn resultaten beter zijn.’ Het gaat in de olympische kwalificatie om vijf tellende uitslagen in EK, WK, Grand Slams en Masters. Grol, eind vorig jaar winnaar van de Grand Slam van Osaka, ligt een fors eind voor.

Wil Meyer inlopen, dan zal hij bij het komende WK van Tokio moeten toeslaan. Door de zware spierblessure zal Grol over twee maanden mogelijk forfait moeten geven en anders matig voorbereid aan de start verschijnen. ‘Als Meyer wereldkampioen wordt of een EK-medaille pakt, dan noem ik hem concurrent’, aldus Grol, die zelf die Europese medaille greep.

Zijn heilige doel: ‘Ik wil volgend jaar mijn carrière afsluiten in de Budokan van Tokio waar Anton Geesink in 1964 het olympisch goud greep. Dat is mijn droom.’