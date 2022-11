Groepswinst Benfica is een verrassing die Champions League levend houdt

Feestvierende spelers van Benfica: ze eindigden onverwacht boven Paris Saint-Germain. Beeld ANP / EPA

Euforisch waren ze woensdag in Haifa, spelers en staf van Benfica Lissabon, nadat op de slotdag van de groepsfase de eerste plaats was afgesnoept van het grote Paris Saint-Germain. Maccabi - Benfica, 1-6. Ze liepen een bijna schaterlachende ereronde.

Zoveel beslissingen zijn normaliter al gevallen, op zo’n gemiddelde slotdag van de Champions League. De meeste grote clubs zijn allang door naar de achtste finales, hoewel Barcelona en Juventus deze keer al waren uitgeschakeld. De onverwachte machtsgreep van Benfica was een heerlijk snoepje op het tableau vol lekkers.

De sensatie voltrok zich niet zomaar even op de slotdag. Nee, het gebeurde in de slotminuut. Nog beter: diep in blessuretijd, in de 92ste minuut, met een heerlijk schot van Joao Mario in de uiterste hoek. Hij bezegelde het groeiende geloof in een stunt bij Benfica, de klassieke club van vroeger die elk jaar weer probeert de geest uit het verleden op te wekken.

Beter doelsaldo

Dat Paris SG en Benfica als eerste en tweede zouden eindigen in de groep, was al zeker voor de aftrap. Als beide clubs zouden winnen, was PSG ongetwijfeld eerste, was de algemene gedachte, vanwege het veel betere doelsaldo. PSG won bij het zieltogende Juventus (1-2), door twee goals van Kylian Mbappé, en had nooit gerekend op die 1-6 in Israël. Daarop leek het ook niet uit te draaien. Na bijna een uur stond het nog 1-1, mede door het tweede doelpunt van Nederlander Tjaronn Chery, uit een strafschop.

Benfica is ijzersterk. Het heeft dit seizoen nog geen wedstrijd verloren. Het hield PSG bij in punten. Beide onderlinge duels eindigden in 1-1 en daaraan was weinig gestolen. Uiteindelijk beslisten de doelpunten in uitwedstrijden, omdat ook het doelsaldo precies gelijk was: 16-7. Het was derhalve ook een zege voor de Duitse trainer Roger Schmidt, die na twee seizoenen bij PSV kon bijtekenen in Eindhoven, doch verhuisde naar Portugal.

In Nederland was Schmidt veelbesproken. Ja, het was goed dat iemand het voetbal hier te lande eens met andere ogen bezag, maar wat was het rendement? Hij wist zich niet te plaatsen voor de Champions League. Hij won twee Johan Cruijff Schalen en de beker maar geen landstitel, en hij kreeg kritiek om zijn voortdurend wijzigende opstellingen en systemen. Spelers fit houden voor als het echt zou gebeuren, en dan op het einde van het seizoen naast de hoofdprijs grijpen.

Verbitterd

Enigszins verbitterd trok hij naar de zon van Portugal, met onbegrip over het hoge ‘ja maar-gehalte’ in Nederland. Bij Benfica nam hij onder anderen Fredrik Aursnes voor vijftien miljoen euro over van Feyenoord, en pikte hij dribbelaar David Neres op uit de boedel van Sjachtar Donetsk. Subtiel was het passje van Neres voor de vierde goal.

Benfica ging steeds meer geloven in meer dan de overwinning zelf. De 1-6 was het gevolg van die overtuiging, waardoor de ploeg zich met FC Porto als Portugees smaldeel plaatste voor de achtste finales. Opnieuw een bewijs van de kracht van het Portugese voetbal, dat met Nederland strijdt om de zesde plaats op de Europese ranglijst. Vorig seizoen schakelde Benfica in de achtste finales Ajax uit, door een kopbal van de voor bijna honderd miljoen aan Liverpool verkochte Darwin Nunez. Nu zou het zomaar kunnen dat Benfica en Liverpool elkaar straks treffen, als groepswinnaar tegen een nummer 2.

Maandag is de loting. De nummer 1 treft in de achtste finales een nummer 2. Paris SG, dat de beker zo graag wil winnen, kan door de late omkering woensdag nu meteen een van de favorieten treffen: Bayern München, Manchester City of bekerhouder Real Madrid. Trainer Christophe Galtier zei met gemengd gevoel dat hij zijn spelers had gefeliciteerd met de overwinning in Turijn en dat, wil de club de Champions League winnen, PSG elk team dient te verslaan.

Andere verrassing

De andere verrassing was Club Brugge, met trainer Carl Hoefkens, dat zich al na vier duels verzekerd wist van de achtste finales en alleen de eerste plaats moest laten aan FC Porto. De balans: Engeland en Duitsland met vier clubs naar de laatste zestien, Italië met drie, waaronder de twee clubs uit Milaan, Portugal met twee, Frankrijk, België en het tegenvallende Spanje met één. Het Spaanse Atlético Madrid is helemaal uitgeschakeld, Barcelona en Sevilla maken een doorstart in een lager toernooi.

Net als Ajax dus. Vorig seizoen groepswinnaar met zes zeges, nu derde. Wel overwinteren dus op lager niveau, net als PSV, AZ en Feyenoord. Ook na het WK is er genoeg internationaal voetbal te volgen, ook met Nederlanders.