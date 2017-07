Groepswinnaar Oranje weerstaat de druk van de verwachtingen in meeslepend duel

Trage Miedema

Of Oranje zorgen heeft? Ja, toch. Vooral over spits Vivianne Miedema. Ze oogt soms traag en wacht ook na wedstrijd drie op een doelpunt. In de eerste duels kreeg ze nog volop kansen, nu bleef ze bijna buiten bereik, vooral van de flankspelers. Met name rechtsbuiten Van de Sanden moet iets doen aan haar voorzetten. Ze is razendsnel en geregeld was ze weg bij haar tegenstander, maar de voortzetting is vaak onder de maat. Behalve dan kort voor tijd, toen ze perfect voorlegde op Miedema, wier kopbal te zwak was.



De Belgen, die graag de tegenaanval hanteren, hadden na rust geen andere keuze dan vol op de aanval te spelen, omdat zij alleen gebaat waren bij een zege. Bij een overwinning waren ze zeker van de kwartfinales, vanwege doelcijfers. Kort nadat Cayman net overschoot, viel de schitterende gelijkmaker. Wullaert boogde de half weggewerkte vrije trap van een meter of 25 ineens in de bovenhoek, al had de veelgeprezen keeper Van Veenendaal de bal moeten vangen of overtikken. Het is een van de nadelen van de gemiddeld kleinere keepers, dat ze bepaalde ballen niet of nauwelijks kunnen bereiken.



De spanning leek even vat te krijgen op Nederland, totdat Martens het elftal bevrijdde. Ja, en nu zongen ze wel, al die supporters van Nederland in Tilburg: 'Het is stil aan de overkant.'