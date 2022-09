Groepsknuffel met volleybalsters van Kameroen in het Gelderse Renkum

Speelsters van Kameroen vieren tijdens een clinic een punt met de pupillen van Nuovo. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Even is het spannend als de volleybalsters uit Kameroen aankomen in Sporthal Doorwerth. Ze hebben het koud, kijken een beetje onwennig om zich heen. Ze moeten een clinic geven, maar verwacht niet te veel, was vooraf de boodschap. Ze willen geen risico nemen midden in een WK. Tot hun coach de verlossende woorden spreekt: ‘Ze mogen doen wat ze willen.’

De training begint met een beetje over en weer passen, tussendoor geven de vrouwen tips en natuurlijk sluiten ze af met partijtjes. De winnende internationals juichen uitbundig na het beslissende punt en trekken de bedeesde Renkumse jongens en meiden naar zich toe voor een uitbundige group hug. Ze gaan lachend op de foto, met hun handen over de schouders van de jeugd van volleybalclub Nuovo uit Renkum.

Zo ongeveer moet het jaren geleden bedacht zijn toen het plan werd gemaakt om het WK volleybal naar Nederland te halen. Daarin stond dat de 24 landen in de eerste ronde zouden worden opgevangen in Gelderse gemeenten. De bedoeling was dat de teams niet anoniem in hun hotels zouden zitten en alleen in de bus zouden stappen om naar trainingen en wedstrijden te gaan. Het zou leuk zijn als de internationals en de lokale gemeenschappen elkaar een beetje leerden kennen, indien topsporters en amateurs elkaar konden ontmoeten.

‘Kleine dingetjes’, noemt Michel Everaert, directeur Sportontwikkeling en Evenementen van de volleybalbond het. Niet dé reden dat de FIVB het toernooi aan Nederland toewees, maar ‘het sloeg wel aan’.

Jaar voorbereiding

Een klein dingetje voor een wereldvolleybalbond, een gigantisch iets voor de Renkumse volleyclub. ‘Dit is echt bizar voor ons’, zegt vrijwilliger en ‘kartrekker’ Kees Pieters. ‘Heel bijzonder voor een dorpsclub.’ Voorzitter Ineke Kalkman: ‘Ik had niet gedacht dat het zo leuk zou zijn.’

Zeker een jaar zijn ze al bezig met de voorbereiding van de activiteiten. Wie de hashtag #KameRenkum bedacht, weten ze niet meer. Wel dat ze bewust hebben ingezet op de komst van een Afrikaans land naar de gemeente Renkum. ‘Sommige gemeenten waren heel alert’, zegt voorzitter Kalkman. ‘Ik dacht: zo’n klein dorp krijgt vast Italië of de Verenigde Staten niet, laten we dan gewoon voor een swingend land gaan.’

Een kleine week zijn ze er nu en in die tijd is iets moois opgebloeid. De ambtenaar van de gemeente krijgt een dikke knuffel van een van de Kameroense stafleden als hij de sporthal uit de jaren zeventig binnenstapt. De gemeente heeft voor de ploeg extra oranje hoodies laten drukken met #KameRenkum op de achterkant. ‘Dankuwel, dankuwel’, zegt hij in het Nederlands.

Davina Reine Ngameni Mbopda van Kameroen geeft een set-up aan de jeugdspelers van Nuovo. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Het is fijn om te worden afgeleid, even het hotel uit’, zegt aanvoerster Simone Bikatal. Ze deed al mee aan Afrikaanse kampioenschappen, een WK en een Olympische Spelen, maar niet eerder gaf ze tijdens een toernooi een clinic. ‘Wat mij betreft gaan we dit vaker doen, dit is toch hartstikke leuk?’ Jeugdtrainer Norbert Coenen vindt van wel: ‘Trainer van de dames van Kameroen’, lacht hij, ‘dat staat toch goed op mijn cv.’

Naast de clinic is er nog een vast nummer voor de buitenlandse WK-deelnemers. Ze eten allemaal een keer met jonge volleyballers uit hun gastgemeente. En dat is niet de enige activiteit. De Colombiaanse ploeg was al op bezoek bij een kaasboerderij. De spelers uit Brazilië verblijven in Wijchen dat zich heeft omgedoopt tot Copacabana tussen Maas en Waal.

Jeugdleden

In Renkum zijn er pubquizzen, een landenspel en scholen houden lessen over Kameroen. Niet alles is een groot succes, zo was er weinig animo voor het idee om op een scherm wedstrijden van het Afrikaanse land te kijken. ‘Dan kom je er achter dat je mensen niet aan een touwtje hebt’, zegt Pieters. ‘Maar als je niks verzint gebeurt er zeker niks.’

Terwijl dit WK Nuovo juist een kans biedt, die de club niet wil laten schieten. Zoals bij veel volleybalclubs staat ook in Renkum het aantal leden onder druk en corona heeft dat niet makkelijker gemaakt. ‘Die tijd was best pittig’, zegt voorzitter Kalkman. ‘Jeugdleden moet je echt binden aan de club.’

Ze schat dat Nuovo zo’n twintig leden verloor, er bleven er ongeveer honderdtwintig over. ‘Het trekt weer wat aan’, zegt ze. ‘En er is nu aandacht voor volleybal.’

Renkum kreeg deze zomer al zes netsportveldjes, met in hoogte verstelbare metalen netten. Met subsidie van Gelderland werden die in de hele provincie aangelegd. De band met Kameroen geeft de vrijwilligers van Nuovo vooral nieuwe energie. Het plan is om zondag met de leden van de club naar het Gelredome te gaan, Kameroen speelt dan tegen België. Gekleed in het groen, rood en geel van het Afrikaanse land natuurlijk.

‘Als het weer meezit, gaan we op de fiets’, zegt Kalkman. Een succes is #KameRenkum toch al. ‘Dit was de kers op de taart', zegt ze terwijl de speelsters uit Kameroen nog een afscheidsdansje doen. Al hoopt ze dat het de club ook nog wat leden oplevert. ‘Iets meer aanwas, ja, zodat je kan blijven bestaan. Dat zou heel fijn zijn.’