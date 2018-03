Groep de Mos trekt hard aan 'topper' Aad de Mos

Een echte Hagenees

'We heten natuurlijk niet voor niks Groep de Mos', aldus Richard de Mos. 'Het was steeds onze bedoeling Aad de Mos erbij te betrekken. Aad is een echte Hagenees. En als je Groep de Mos heet, is het raar als je maar één De Mos hebt. Eén is geen groep. En Aad de Mos is een garantie voor succes.'



Aad de Mos heeft zijn eisen al bij de partijleiding neergelegd. Hij wil meteen het mes in de raadsledenselectie zetten. 'Ik heb een aanvallend ingesteld type nodig met scorend vermogen. En verder een laatste man die de aanvallers van de PvdA bij de knieën afzaagt. Ik ben een garantie voor succes, maar dat kost wat. Mijn vriend Rob Jansen heeft nog wel een paar toppers in de aanbieding.'



Aad de Mos vindt het plan van Groep de Mos voor een groen-gele wandelpromenade naar het ADO-stadion 'te klein gedacht'. 'Ik zeg: verf al het asfalt in Den Haag groen-geel. Dan maak je een statement.' De Mos wil ook dat Oh, oh Den Haag wordt uitgeroepen tot het officiële volkslied van de stad. 'Dat moet voor elke raadsvergadering en elke wedstrijd worden gespeeld en uit volle borst meegezongen. Ook door nieuwkomers, anders kunnen ze vertrekken. En niet met een raar buitenlandersaccent. Gewaun Algemeint Beschaaf Haags.'