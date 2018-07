Groenewegen verwacht dat de beloning nog wel komt

Dylan Groenewegen verkeert in topvorm, maar in de eerste twee sprintetappes komt hij er niet aan te pas. Vandaag staat de ploegentijdrit op het programma, daarna volgen nieuwe kansen op succes. Groenewegen is ervan overtuigd dat hij nog toeslaat.

Dylan Groenewegen voor aanvang van de eerste etappe van de 105e editie van de Ronde van Frankrijk tussen Noirmoutier en Fontenay-le-Comte. Foto ANP

Als Dylan Groenewegen één ding heeft geleerd na twee Tour de Frances, dan is het wel dat kansen snel kunnen keren. Bij de pakken neer zitten heeft geen zin. En dus zegt hij zondagmorgen, op een landweggetje in startplaats Mouilleron-Saint-Germain, opgewekt: ‘Vandaag nieuwe kansen. We gaan ervoor.’

Een dag eerder heeft hij een unieke kans op de gele trui laten liggen. Na een overtuigend voorjaar, met negen zeges, was hij in de openingsrit vanaf het schiereiland Noirmoutier de te kloppen man. Maar na 201 kilometer eindigt hij zaterdag als zesde. Na afloop is zijn verklaring even kort als simpel: ‘Ik had de benen niet.’

Het geloof in Toursucces voor Dylan Groenewegen is groot bij Lotto-Jumbo. Merijn Zeeman, zijn persoonlijke coach, zegt zaterdagochtend: ‘Als vandaag alleen op fysiek zou worden beslist, dan stond de winnaar al vast. ‘Alle testen wijzen op een topvorm bij de sprinter. Maar zo eenvoudig, beseft Zeeman, laat een wielerwedstrijd zich niet voorspellen. Er zijn meer kapers op de kust.

Revanche

Aan de overkant op de parkeerplaats klinkt Eye of the Tiger uit de luidsprekers van de bus van Bora-Hansgrohe. Wereldkampioen Peter Sagan aast op revanche na zijn uitsluiting van vorig jaar na een vermeende schouderduw aan Mark Cavendish. Ook ‘Cav’ wil wel weer eens winnen, na een voorjaar vol valpartijen.

En wat te denken van Marcel Kittel, vorig jaar winnaar van vijf etappes? Hij stapte dit jaar over van Quick-Step naar Katusha, omdat hij daar de hete adem van de Colombiaanse belofte Fernando Gaviria in zijn nek voelde. Gaviria maakt dit jaar zijn debuut in de Tour.

Een paar dagen eerder, bij de teampresentatie van Quick-Step, in een supermarkt in La Roche-sur-Yon, heeft Gaviria toegegeven doodnerveus te zijn. Vier keer won hij in de Giro d’Italia van vorig jaar. ‘Leuk’, zegt hij. ‘Maar de Tour is het examen. Hier moet je je diploma halen als renner.’

Op dag 1 slaagt hij met vlag en wimpel: de superieure sprinttrein van Quick-Step lanceert hem perfect in de straten van Fontenay-le-Comte. Wordt hij de nieuwe sprintkoning van de Tour?

Ploegentijdrit

Slim als hij is neemt teambaas Patrick Lefèvre op zondagochtend direct de druk weg bij de jonge Tourdebutant. ‘Onze Tour is al geslaagd’, zegt hij tegen wie hij het maar horen wil. Lachend: ‘We kunnen naar huis.’ De zege van Gaviria was al nummer 48 dit seizoen voor zijn ploeg. En dan moet de ploegentijdrit, de specialiteit van het huis, nog komen.

De tweede rit in de Tour, door de Vendée, in het westen van Frankrijk, verloopt lange tijd volgens het geijkte patroon van een sprintetappe. Een groepje vluchters, van wie alleen de Fransman Sylvain Chavanel overblijft, mag vooruit blijven. Omdat Chavanel voor Direct Énergie rijdt (een ploeg uit de Vendée) en bezig is aan zijn achttiende Tour (een record) wordt hij onderweg hartstochtelijk toegejuicht. Maar ruim voordat de finale begint, is het feest over. Het peloton dendert af op een massasprint.

Versmalling

Maar dan komt er de bocht op twee kilometer voor de finish: haaks, met kort daarna een versmalling. Een grote groep voorin gaat tegen het asfalt, met daarin ook geletruidrager Gaviria. Groenewegen zit er net achter en moet in de remmen. Door het oponthoud is hij op slag kansloos voor de eindzege. Die gaat naar Peter Sagan, die voor de valpartij zit. De Slowaak neemt en passant ook de gele trui over van de onfortuinlijke Gaviria.

Met dezelfde opgewektheid waarmee hij ’s ochtends een rijtje journalisten te woord had gestaan, vertelt Groenewegen ook nu weer dat hij niet wanhoopt. ‘Een valpartij in de finale hoort erbij in de Tour. Je weet dat het hectisch is. Een veilige plek bestaat er niet in zo’n finale.’

Gesprint heeft hij nog wel, maar voor de 32ste plek. ‘Dat is niet waarvoor ik ben gekomen.’

Op maandag staat de ploegentijdrit op het programma, daarna volgen nieuwe kansen op succes. En hoe zit het nu met de benen? ‘Ze zijn nog steeds niet super, maar ik voel verbetering. Ik heb hard gewerkt om hier top te kunnen zijn. De beloning komt. Zeker weten.’