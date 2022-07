Groenewegen te vroeg op kop, hoofdprijs voor sprinters gaat naar Philipsen

Jasper Philipsen viert zijn overwinning in de laatste etappe. Beeld AFP

Het is de tweede etappezege deze Tour voor de Belg, die ook de vijftiende rit won in Carcassonne. Die etappe precies een week voor ‘Parijs’ zal herinnerd worden als de warmste deze Tour. Tal van renners kwamen toen door de hitte, tussen de 37 en 40 graden, in de problemen.

Philipsen won toen in Carcassonne van Wout van Aert. Dat was een revanche voor een pijnlijke misser van Philipsen in de vierde etappe naar Calais. Van Aert won die rit met een paar seconden voorsprong op het peloton. Zijn landgenoot had dat moment net gemist. Hartstochtelijk juichend om, eindelijk, eindelijk, zijn eerste Touretappe, ging Philipsen over de streep, als tweede.

Van Aert, winnaar van het puntenklassement, was op de Champs-Élysées de grote afwezige. Hij won vorig jaar de hoofdprijs voor sprinters nadat hij een dag eerder de zaterdagse tijdrit had gewonnen. Dat laatste deed Van Aert dit jaar opnieuw, maar in Parijs koos hij ervoor om achterin het peloton hand-in-hand met zijn vier overgebleven ploeggenoten van Jumbo-Visma over de streep te gaan. Aldus vierde de ploeg zes etappezeges, de groene trui, de bergtrui en de belangrijkste, de gele trui om de schouders van Jonas Vingegaard.

De twee Nederlandse topsprinters, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen, hadden zich aanzienlijk meer van de finish in Parijs voorgesteld. Vooral Jakobsen baarde de afgelopen week opzien door met uiterste inspanningen steeds op tijd te finishen in bergritten, noodzakelijk om überhaupt mee te mogen doen met de ‘Champs-Élysées’. Zijn ploeg, Quick-Step, wist zich evenwel niet te mengen in de strijd en Jakobsen eindigde als dertiende in de laatste etappe van deze Tour.

Tank raakt leeg

Groenewegen deed het beter. Zijn ploeg, BikeExchange, zat goed gepositioneerd toen het peloton de laatste bocht uitkwam met nog een recht stuk van 700 meter over de kasseitjes te gaan. Groenewegen werd echter iets te vroeg gelanceerd en kwam alleen op kop met Philipsen in zijn wiel. Die kon zijn moment afwachten, terwijl de tank van Groenewegen, winnaar op dezelfde plek in 2017, leeg raakte. De Amsterdammer, winnaar deze Tour van de derde en laatste etappe in Denemarken, werd tweede voor de sprinter van Intermarché, Alexander Kristoff, die ‘Champs-Élysées’ in 2018 won.

Winnaar van het eindklassement werd Jonas Vingegaard. Hij deed 79 uur en ruim 32 minuten over de 3.350 kilometer van de 109de editie van de Tour. Daarmee heeft de Deen de snelste Ronde van Frankrijk ooit afgelegd. Met een gemiddelde van ruim 42 kilometer per uur snelden Vingegaard en zijn naaste concurrenten over Deense, Belgische, Zwitserse en Franse wegen. Het vorige record, 41,7 kilometer per uur, stond op naam van Lance Armstrong en is samen met zijn zege geschrapt van het tableau.

Nummer laatst, topsprinter Caleb Ewan, winnaar in Parijs in 2019 en zondag negende, deed er bijna zes uur langer over dan Vingegaard. Door pech en valpartijen kwam hij tot een gemiddelde snelheid van 39 kilometer per uur. Taco van der Hoorn, die voor de Volkskrant verslag deed van zijn Tourdebuut, deed het iets beter dan Ewan en werd 125ste op ruim vijf uur.