Groenewegen, Sprinter van Jumbo-Visma, is belangrijke concurrent bij wegwedstrijd

Dylan Groenewegen. Beeld Getty Images

De wegwedstrijd voor de mannen wordt zondag verreden. Vanwege het vlakke parcours in en rond Alkmaar lijkt een massasprint op voorhand bijna zeker, tenzij de voorspelde wind het peloton in brokken scheurt. Zo niet, dan zijn de belangrijkste concurrenten voor Groenewegen de Italiaan Elia Viviani, de Fransman Arnaud Démare en de Duitser Pascal Ackermann.

Het EK kent nog geen lange historie. In Alkmaar wordt pas voor de vierde keer gestreden om de blauwwitte trui met gouden sterren. Eerder winnaars waren Matteo Trentin (2018), Alexander Kristoff (2017) en Peter Sagan (2016). Laatstgenoemde ontbreekt in Alkmaar, hij geeft de voorkeur aan een aantal eendagskoersen in Duitsland, Canada en België als voorbereiding op de WK in Yorkshire, Engeland.

Voor veel renners hebben de EK geen prioriteit. Dat komt vooral door de overvolle kalender: de Tour de France is net afgelopen, volgende week start de Binckbank Tour en over twee weken staat de Vuelta alweer op het programma.

Zaterdag komen de vrouwen in actie. Bondscoach Loes Gunnewijk koos voor Lucinda Brand, Ellen van Dijk, Chantal Blaak, Amy Pieters, Marianne Vos, Demi Vollering, Lorena Wiebes en Kirsten Wild. Eerder veroverden Anna van der Breggen (2016) Marianne Vos (2017) en Marta Bastianelli (2018) de Europese titel.

Het is de eerste keer dat het EK in Nederland wordt gehouden. Alkmaar kreeg de organisatie toegewezen, nadat de Franse stad Annecy zich had teruggetrokken. De route van zowel de mannen als de vrouwen voert door de historische binnenstad, langs de molens in de polder en zelfs over een stukje kasseienstrook op de Munnikenweg.