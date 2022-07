Groenewegen sluit met zege in Tour ‘moeilijke periode’ af

Dylan Groenewegen komt het podium op na zijn winst in de derde etappe. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Jakobsen ging de laatste, haakse bocht op 800 meter voor het einde van de derde etappe te wild in en moest vol in de remmen. Daarop raakte het ‘treintje’ van Quick-Step vóór hem hun sprinter kwijt en viel Jakobsen af als potentiële ritwinnaar.

Groenewegen was een dag eerder boos op zichzelf geweest, maar kreeg het vertrouwen van zijn ploeg voor een tweede poging. Hij had veel ploeggenoten van BikeExchange-Jayco bij zich in de laatste kilometers, maakte geen fout en gooide zondag in Sønderborg zijn fiets als eerste over de streep, voor zijn vijfde etappewinst in de Tour.

Zijn vader, die hem tijdens zijn Tourdeelnames in zijn camper steevast drie weken volgt, klom over de hekken om hem in zijn armen te sluiten. Hij werd aanvankelijk door officials tegengehouden, totdat omstanders erop wezen dat hij op weg was naar zijn zoon. Daarna kregen de emoties vrij baan. Groenewegen: ‘Het betekende heel veel voor me.’

Sprintongeluk

Het was bijna onontkoombaar dat ook Groenewegen, afgelopen winter overgestapt van Jumbo-Visma naar BikeExchange, in een eerste reactie na zijn ritwinst refereerde aan het sprintongeluk waarbij hij en Jakobsen in augustus 2020 in Polen betrokken waren. Tourdebutant Jakobsen had dat een dag eerder ook al gedaan.

Jakobsen, die bijna het leven liet, had acht maanden nodig om terug te komen. Groenewegen, die van zijn lijn afweek waardoor Jakobsen in de hekken belandde, werd negen maanden geschorst. ‘Het was ook voor mij een moeilijke periode, vooral mentaal’, zei Groenewegen, die in 2019 voor het laatst een etappe in de Tour won. ‘Ook door het verlies van mijn opa en de moeilijke geboorte van mijn zoontje.’

Ploeggenoten omringden hem na zijn zege. ‘Je hebt het geflikt, mate’, zei Michael Matthews. Niet eerder cijferde de Australiër zich in een sprinttrein zo weg. ‘Om daar deel van uit te maken, is bijzonder. Het voelt alsof ik zelf ook heb gewonnen.’

Het was Amund Grøndahl Jansen die Groenewegen uit het gedrang leidde en naar de laatste bocht bracht. De Noor was bij Groenewegens vorige werkgever Jumbo-Visma voorheen ook al betrokken bij de voorbereiding van diens sprint. Hij heeft nooit getwijfeld aan de capaciteiten van Groenewegen. ‘Ik zag hem in de Ronde van Hongarije tegen Jakobsen sprinten in de laatste etappe. Hij klopte hem met een paar fietslengten. En Jakobsen is geen klein rennertje. Hij en Dylan zijn misschien de beste sprinters ter wereld.’

Ook Grøndahl Jansen verwees naar de valpartij. ‘Je moet toch weer risico’s durven te nemen. Mentaal is hij supersterk. Hij weet dat na dat incident iedereen naar hem kijkt. Dit neemt veel gewicht van zijn schouders.’

Geen excuses

Wat Jakobsen betreft heeft Groenewegen weliswaar toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt, maar nagelaten excuses te maken. De sprinter van Quick-Step zegt extra op zijn qui vive te zijn als hij in een massasprint, met snelheden van 70 kilometer per uur, Groenewegen ontwaart. De laatste heeft op zijn beurt respect voor de sportman, maar ‘als mens liggen we elkaar niet zo’. Het venijn in hun rivaliteit is niet weg. Jakobsen verklaarde na afloop bij de NOS dat de overwinning van Groenewegen hem ‘persoonlijk koud laat'. ‘De bewondering die ik eerst voor hem voelde, is na de valpartij in Polen verdwenen.’

Zaterdag won Jakobsen en werd Groenewegen achtste, zondag werd Jakobsen vijfde. ‘Gisteren was voor hem een heel mooie dag en voor iedereen die er aan zíjn kant bij betrokken is’, zei Groenewegen na de finish. ‘En voor mij is het vandaag een mooie dag en voor iedereen die aan míjn kant erbij betrokken is. Zeker voor het Nederlandse publiek is het heel mooi dat we twee topsprinters hebben, die het in de Tour laten zien en mooie duels kunnen uitvechten.’