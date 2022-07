Groeipijnen in het vrouwenwielrennen: in de Tour Femmes fietsen de hobbyisten achter de profs aan

Het Tourpeloton, met de World Tour-ploegen vooraan, woensdag tijdens de vierde etappe. Beeld Jeff Pachoud / AFP

Waar de organisatie van de Tour de France het verkeer in start- en finishplaatsen nagenoeg lam legt, geldt dat minder voor de Tour de France Femmes, deze week na dertien jaar weer op de wielerkalender. Het gaat er deze dagen bescheidener aan toe in steden en dorpen, kalmer.

Het beeld is vertrouwd. Ronkende bussen nemen bezit van een plein (Bar-le-Duc), een boulevard (Troyes) en kaden (Saint-Dié-des-Vosges). Nieuwsgierig trekken liefhebbers en vakantiegangers langs. De reclamekaravaan – in lengte weliswaar nog geen kwart van die bij de mannen – passeert met veel lawaai. De rensters zwaaien op een podium naar de toeschouwers. Het startschot valt op de seconde die was voorzien; ook de vrouwentour is een geoliede machine.

Vraag het ploegleiders, vraag het rensters, en het enthousiasme domineert. Ze zijn onder de indruk van het publiek, dat luid op de reclameborden roffelt als deelnemers op de finish afstormen, dat zich ook onderweg, in de leegte van het Franse platteland, in de berm posteert. En dan moeten de bergen nog komen, dit weekeinde. Dit is wat het vrouwenwielrennen zo goed kan gebruiken, zeggen ze, meeliften met het succes en het prestige van het grootste wielerevenement ter wereld.

Groeiende verschillen

De protagonisten verhullen niet dat er keerzijden zijn. Het gaat snel, erg snel. Loop langs de luxe bussen van teams als Jumbo-Visma, Movistar, SD Worx, Trek-Segafredo – veertien ploegen maken deel uit van de World Tour, de hoogste divisie in het wielrennen. Ontdek dan dat ertussen of ertegenover ook een aantal eenvoudige campers staat opgesteld. Waar World Tour-rensters achter geblindeerde ramen volledig buiten het zicht blijven als ze zich omkleden, behelpen hun collega’s zich in de kleine ruimte, met haastig dichtgeschoven gordijnen voor de raampjes. Knus gestommel getuigt van hun voorbereiding.

Het succes leidt tot groeiende verschillen. Budgetten van miljoenen tegenover begrotingen van enkele tonnen. Ervaren rensters tegen beginnelingen. Fullprofs racen tegen deelneemsters voor wie de sport nauwelijks meer dan een betaalde hobby is.

Raymond Rol, manager van Parkhotel Valkenburg, een ploeg die zich vooral afficheert als opleidingsteam, beziet de ontwikkeling met gemengde gevoelens. Zeker, hij is blij met de toegenomen aandacht. Maar nu de budgetten groeien, is ook de strijd om de rensters ontbrand. ‘Iedereen zit erbovenop. Het begint al bij de junioren. Talentvolle meiden van 17, 18 jaar krijgen 60-, 70 duizend euro per jaar aangeboden, vaak nog meer dan hun ouders verdienen. Als de snelle doorbraak uitblijft, blijven ze met lege handen en een kater zitten.’

Waar geld is, melden zich ook de managers. Rol: ‘Ze komen als vliegen op de stroop af. Eerst zag je niemand, nu kloppen ze namens die jonge meiden ook bij mij aan.’ Tevergeefs. ‘Ik probeer vast te houden wat we altijd betaalden: 500 euro per maand.’

De zesde etappe op vrijdag, met winnares Marianne Vos in het geel. Beeld AP

Dringen om talent

Esra Tromp, oud-renster en teammanager van World Tour-ploeg Jumbo-Visma, voelt zich niet aangesproken. Volgens de regels van de internationale wielerfederatie krijgen renners in deze categorie minimaal 27.500 euro per jaar. ‘We kunnen echt geen ploeg vullen met alleen maar jonge meiden. We kunnen ze wel opleiden, dat past in onze visie. Kijk maar naar Jonas Vingegaard bij de mannen: binnengehaald als talent en nu winnaar van de Tour de France. Dat zijn projecten voor de langere termijn.’

Maar Tromp beaamt wel dat het dringen is. ‘De poel waaruit je kunt putten is gewoon niet zo groot. Veel meiden zitten tegenwoordig op de elektrische fiets. Daarom zijn we ook bezig dikkebandenraces te organiseren, om de jeugd op speelse manier te laten kennismaken met wielrennen.’

Het doel moet zijn, zegt Tromp, een ‘stevig fundament te creëren waarop de elite kan shinen’. Dat sponsoren en organisatoren van het gestaag toenemende aantal wedstrijden zich vooral richten op de World Tour-teams levert volgens haar op termijn geen bijdrage aan een gezond financieel model. ‘We moeten niet iets creëren wat helemaal niet duurzaam zal zijn. Je hebt ook een laag eronder nodig. Maar ja, iedereen wil graag Marianne Vos en Annemiek van Vleuten aan de start zien. Je kunt zoiets niet blijven uitmelken.’

Groeipijnen

Iris Slappendel, oprichter van The Cyclists’ Alliance, een vakbond voor wielrensters, ziet hetzelfde gevaar. Ze spreekt van ‘groeipijnen in een jonge sport’. ‘De top is smal, zoveel sterren zijn er niet. De focus ligt vrijwel uitsluitend op de hoogste divisie. Bij de internationale wielerfederatie bestaat geen visie op de ontwikkeling van de sport in de breedte.’

Uit enquêtes van haar organisatie blijkt dat er nogal wat vrouwen zijn tussen de 18 en 23 jaar die teleurgesteld afhaken. ‘Ze klagen over slecht georganiseerde ploegen, kunnen financieel niet rondkomen, zijn teruggevallen op een lager niveau. Dat is doodzonde.’

Ook Slappendel maakt zich zorgen over de grote verschillen, in eisen die worden gesteld aan ploegen, in salarissen, in begeleidend personeel. En in niveau. In Troyes, startplaats van de vierde etappe, wijst ze naar de camper van Stade Rochelais Charente Maritime, een kleine ploeg uit Frankrijk. Daar staan nog twee fietsen opgesteld. Een dag eerder verloor het team vier rensters: twee door een valpartij, twee kwamen buiten de tijd binnen.

Het aantal tuimelingen is toch al aanzienlijk. (Volledigheidshalve: ook bij de mannen gaan er in een openingsweek van de Tour veel renners tegen de vlakte.) Huiveringwekkend was het ongeval in de tweede etappe, toen de Australische Nicole Frain met een snelheid van meer dan 60 kilometer per uur Marta Cavalli ondersteboven reed, met hersenletsel van de Italiaanse als gevolg. Donderdag lag ineens een kluwen van tientallen rensters op het asfalt.

Achter op de motor is Slappendel als commentator voor Eurosport van nabij getuige. ‘Je ziet soms gevaarlijke situaties. De een is veel sterker of raakt veel later – en minder – vermoeid. De ervaring loopt sterk uiteen. In de Tour is de druk veel hoger, de aandacht van de media is groot. Rensters uit kleinere ploegen nemen net wat meer risico om zich in de picture te rijden.’

Urska Pintar van UAE Team ADQ zit op de weg na een val in de tweede etappe. Beeld Jeff Pachoud / AFP

Snel debuut

Eva van Agt stapt monter de camper uit van de Britse ploeg Le Col-Wahoo. Haar knieën vertonen schaafwonden. ‘Ja, ik lag er ook bij, toen met Cavalli. Maar ik viel veel minder hard.’ De 25-jarige kleindochter van voormalig premier en wielerliefhebber Dries van Agt kreeg drie weken voor het begin van de Tour te horen dat ze mee mocht. ‘Ja, dat is wel bizar, het gaat wel hard.’ Ze had tot dan in dienst van de Britten ‘drie of vier’ wedstrijden gereden, zoals de vijfdaagse Thüringen Ladies Tour, en vijf races voor een club.

Vindt ze het verantwoord? ‘Jawel. Anders neemt de ploegleiding me echt niet mee.’ Ze had zich in de Volta Limburg in de kijker gereden. Le Col-Wahoo nodigde haar uit om naar de Ardennen te komen. ‘Ze wilden kijken of ik een beetje handig was op de fiets. Ik moest bidons aannemen onderweg, dicht achter de auto rijden, afdalen achter de andere meiden. Dat ging prima. Op het sociale vlak klikte het ook.’

Extreem gevaarlijk gaat het er volgens haar niet aan toe. Ervaring geeft niet alleen maar de doorslag. ‘Als ik hier om me heen kijk, zie ik rensters die al jaren koersen, maar minder vaardigheden hebben dan ik. Je kunt het heel snel oppikken.’ Van Agt fietst al vanaf haar 15de, maar het accent lag eerst op hockey. ‘Ik reed vroeger in een jaar wat ik nu in een week afleg.’ Ze studeert data science in Maastricht, maar heeft nu ook een contract tot eind volgend jaar op zak. ‘Dat betekent een fijne tegemoetkoming in de studiekosten.’

Ze kijkt al verder dan deze Tour. In Frankrijk kwam ze erachter dat het op de klimmen wel erg hard omhooggaat. ‘Ik ga in de winter keihard trainen. Het heeft me alleen maar meer gemotiveerd.’

Geruststellend bericht uit het kamp van het gehavende Charente Maritime: het overgebleven duo haalde vrijdag weer de finish. Een van hen, India Grangier, eindigde als allerlaatste.