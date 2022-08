Groei estafetteteams kent ook een keerzijde

Lisanne de Witte neemt op de 4x400 meter het stokje over van haar zus Laura de Witte. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De estafettelopers zijn pionnen op het schaakbord van bondscoach Laurent Meuwly. De Zwitser wikt welke ploegen de halve finales van vrijdagochtend lopen en beschikt welke atleten hij spaart. Bij de 4x400 meter bij de vrouwen is Lieke Klaver opgesteld, Femke Bol krijgt rust.

Vlak nadat ze met Andrea Bouma en de zussen Laura en Lisanne de Witte zich vrij gemakkelijk voor de finale van zaterdag heeft geplaatst in 3.25,84, beent Klaver de atletiekbaan alweer af. Ze heeft nog net tijd voor een knuffel met haar teamgenoten, maar dan is ze weg. Ze heeft op vrijdagavond nog de 200 meter op het programma en moet zich daar zo snel mogelijk op voorbereiden.

Ondanks die 200-meterfinale werd ze opgesteld door Meuwly. Bol, die iets eerder op vrijdagavond om de titel op de 400 meter horden moet strijden, houdt hij aan de kant. Misschien omdat hij Bols kansen op goud groter acht dan die van Klaver, misschien omdat Klaver drie kwartier langer de tijd heeft om van de estafette-inspanning te herstellen.

De estafettelopers weten niet precies wat de overwegingen zijn. Zij hoorden de samenstelling op donderdagmiddag. ‘Wij bepalen het niet’, zegt Laura de Witte. En dat is geen probleem, vindt haar zus Lisanne. ‘Het is een gepuzzel met iedereen die nog finales moet lopen of die al gelopen heeft. Het is zo ingewikkeld dat wij dat niet hoeven doen.’

Ongekende luxe

Acht vrouwen zijn er in München voor de 4x400 meter estafette. Dat is een ongekende luxe, weet Laura de Witte uit ervaring. ‘In 2016 waren we op de EK met vier of net aan vijf meiden. Nu acht, en dan laten we ook nog een hoop goede thuis. Het is nu vechten voor je plekje.’

Dat de vijver van 400-metertalent is gegroeid, hangt samen met de nadruk die de Nederlandse atletiekunie op de estafettes legt. Die focus op teamonderdelen in een hoofdzakelijk individuele sport is geen zeldzaamheid. Er zijn in andere disciplines ook coaches die beseffen dat juist de estafettes een perfecte voedingsbodem kunnen vormen voor succes. Niet alleen voor de teams, maar ook voor individueel talent.

Het is de aanpak die in het shorttrack tot olympische victorie heeft geleid en ook bij de zwembond zijn met het oog op de Spelen van 2024 en 2028 de estafettes tot speerpunten verklaard. ‘Met de juiste strategie, sterke overnames en een goede teamdynamiek kun je het verschil maken’, stelde zwembondscoach Mark Faber eerder deze week.

Op Papendal is het teamgevoel ook het belangrijkste uitgangspunt voor Meuwly. En daarnaast heeft het oefenen van het doorgeven van het stokje prioriteit. ‘Andere landen hebben snellere lopers, maar slordige wissels’, zei Charles van Commenée, scheidend hoofdbondscoach bij de atletiekbond daar enkele jaren geleden over.

Tot het uiterste

Om internationaal mee te komen moeten de Nederlanders tot het uiterste gaan. En dat kan niet altijd met het beste viertal, zeker niet in de voorrondes. Dat zou een te zware belasting zijn voor diegenen, als Bol en Klaver, die ook nog kans op succes op individuele nummers hebben. ‘We moeten elke keer een tactische keuze maken wie je de kwalificatie laat lopen en of je daar doorheen komt. Dat is een gecalculeerd risico. Dat kan niet altijd goed uitpakken’, zei Ad Roskam, technisch directeur, daarover bij de WK.

Hetzelfde geldt voor de wissels zelf. Ook daarin nemen de Nederlanders risico om tijd te winnen. Het is vaak op het randje. En als het meezit leidt de aanpak tot olympisch zilver zoals bij de Spelen in Tokio bij de mannen op de 4x400 meter. In München verloopt alles volgens plan, ook de mannen op de 4x400 meter bereiken de finale, net als de beide 4x100-meterteams.

Zit het tegen, dan halen ze de finale niet, zoals dat de vrouwen overkwam bij de WK in Eugene. Daar kletterde het stokje op de grond en werd Nederland, dat dankzij een inhaalrace van Bol nog een puike tijd noteerde, gediskwalificeerd. Laura de Witte, die voor de finaleploeg was ingetekend, zou in Eugene geen meter lopen.

Sowieso is er een keerzijde aan de grote selecties waarover Meuwly beschikt. Wie met acht atleten naar een toernooi gaat, weet zeker dat er een aantal niet in actie komt. ‘We zijn allemaal wel eens reserve geweest en dat is best lastig’, geeft Bouma toe.

‘Aan de ene kant is het vervelend om reserve te zijn’, zegt Lisanne de Witte. ‘Maar het is ook een opstap naar individuele prestaties. Het motiveert enorm. Als je er net niet bij zit, denk je: ik wil er de volgende keer wel bij zitten.’ Dat het zo werkt, heeft ze van dichtbij kunnen zien. ‘Zie Femke en Lieke, die zijn ook op de estafette begonnen en kijk waar ze nu staan.’