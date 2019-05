Grisjoek speelt tegen Nakamura een van zijn beste partijen

In een interview zei hij eens dat het weer in Wijk aan Zee te slecht is, het ­toernooi te lang duurt en hij te ver moet lopen om in de regen een sigaret te ­kunnen roken.

Het zijn typerende uitspraken van de populairste schaker van deze tijd. Het ­publiek en de pers houden van Grisjoek die met zijn sonore stem de saaiste ­persconferenties en commentaarsessies tot leven weet te wekken. Op internet­ ­circuleren filmpjes waarin zijn opmerkelijkste uitspraken achter elkaar zijn gezet.

In het Grand Prix knock-outtoernooi in Moskou was Grisjoek (35) niet alleen in de perszaal op dreef. Hij bereikte de finale die hij tot verdriet van zijn fans verloor van landgenoot Ian Nepomniachtsji.

Toch keek Grisjoek tevreden terug. In de halve finale had hij de Amerikaan ­Hikaru ­Nakamura verslagen in een partij die hij rekende tot zijn drie beste ­prestaties van de afgelopen tien jaar.

Nakamura, na Magnus Carlsen ’s werelds sterkste rapidschaker, volgt in knock-outtoernooien een simpele tactiek. Hij spaart energie met korte remises in de twee klassieke partijen, waarna hij zijn slag slaat in het rapidschaak in de ­tiebreak. Op die manier versloeg hij zijn eerste twee tegenstanders in Moskou, maar Grisjoek liet het niet op een tiebreak aankomen.