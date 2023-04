Grillige Rus Nepomniasjtsji heeft op het WK schaken zijn lessen geleerd

Met nog vier partijen te gaan, leidt de 32-jarige Rus Ian Nepomniasjtsj met 5½–4½. Beeld ANP / EPA

Russische schakers weten zich verzekerd van presidentiële belangstelling. Vladimir Poetin verklaarde tijdens het WK in Sotsji in 2014, met Magnus Carlsen en Viswanathan Anand als finalisten, dat het weer eens tijd werd voor een wereldkampioen uit eigen land. ‘Schaken is de meest intellectuele sport. Al decennialang hebben we de leiding in internationale competities. Het heroveren van de wereldtitel moet een topprioriteit zijn.’ Droog staat het land al geruime tijd. De laatste kampioen, Vladimir Kramnik, dateert uit 2006. In 2016 mocht Sergej Karjakin het proberen, maar hij verloor van Carlsen.

Nu is Ian Nepomniasjtsji in de buurt. In Kazachstan aast hij tegen de Chinees Ding Liren op de kroon. Met nog vier partijen te gaan, leidt de 32-jarige Rus met 5½–4½. Na een tamelijk tumultueuze eerste helft, met maar liefst in vijf van de zeven partijen een winnaar, kwamen de finalisten de afgelopen dagen drie keer achtereen remise overeen, al was het in de achtste ronde nog kantje boord, toen Ding de kans miste voor een derde keer langszij te komen.

Invasie in Oekraïne

Of de president in Nepomniasjtsji de gedroomde kandidaat ziet om de leemte op te vullen, valt te betwijfelen. De schaker twitterde enkele uren na de invasie in Oekraïne een tekst die in het Kremlin niet op prijs zal zijn gesteld. ‘De geschiedenis heeft veel zwarte donderdagen gezien. Maar vandaag is zwarter dan de andere.’ Later tekende hij met 43 collega’s uit zijn land een petitie, waarin werd opgeroepen tot een vreedzame oplossing van het conflict. Een aantal grootmeesters heeft intussen het land verlaten, een enkeling komt al voor een ander land uit. ‘Nepo’ bleef in Moskou. In Astana speelt hij onder neutrale vlag.

Hij stond al eerder op de drempel, eind 2021 in Dubai, tegen Carlsen. Het WK in het emiraat draaide voor hem uit op een teleurstelling. Aanvankelijk ging het gelijk op, met vijf keer achtereen remise, maar in de zesde partij capituleerde hij, na bijna 8 uur en 136 zetten – de langste confrontatie ooit op een WK. Een ineenstorting was het gevolg. Nepomniasjtsji verloor nog drie keer, liet intussen zijn man bun afknippen, maar op 7½–3½ was het spelen van de laatste drie van 14 partijen overbodig geworden.

Afgelopen februari blikte de Rus op Zeit Online terug op die dagen in Dubai. Zijn grootste probleem was, vertelde hij, dat hij destijds de slaap niet kon vatten. Hij schreef het toe aan de spanning en opwinding die zich hadden opgebouwd in de maanden van voorbereiding. ‘Lichamelijk was het oké, maar mijn brein was oververhit.’ Toen hij op achterstand kwam, ging het van kwaad tot erger. Hij ging steeds meer risico’s nemen, uitmondend in zwakke stellingen. De schaker had een pijnlijke les geleerd. ‘Goede nachtrust is de sleutel tot succes.’

Nu koos hij voor een wat ‘lossere’ aanloop. ‘Niet elke dag denken: ik speel straks om de wereldtitel. Niet te nerveus, te onrustig worden. Als het WK er is, zal ik mijn energie nodig hebben, niet al maanden van tevoren.’ Niet dat hij, eenmaal in Astana, veel aan het toeval overlaat. Naar verluidt leidt oud-wereldkampioen Kramnik zijn team secondanten. Hij heeft een eigen kok meegenomen en doet elke dag aan fitness.

Industriestad Brjansk

Net als zijn tegenstander Ding begon Nepomniasjtsji, geboren in industriestad Brjansk, met schaken toen hij 4 jaar was. Hij leerde het van opa Boris en oom Igor. Later namen coaches het over: Valentin Jevdokimenko, Valeri Zilbersjtejn en Sergej Janovski. Resultaten bleven niet uit. Hij werd als junior drievoudig Europees kampioen en in 2002 wereldkampioen onder de 12 jaar. In 2010 werd hij voor het eerst Russisch kampioen en Europees kampioen. Opvallend: pas in 2020 was hij weer de beste schaker van zijn land.

Hoewel hij in de tussenliggende periode onder meer met het Russische team nog resultaten boekte, kreeg hij te maken met met afkeurend commentaar in eigen land. Hij zou een overmatige belangstelling hebben voor het spelen van videogames, vooral Defense of the Ancients (DotA) en Hearthstone – in het eerste spel was hij zelfs enige tijd semi-prof. Het kwam hem op het verwijt te staan dat hij het schaken niet voldoende serieus nam. Hij gamet nog altijd, maar vanaf 2019 hebben volgens eigen zeggen de 64 velden weer de hoogste prioriteit.

Zijn spel vertoonde volgens zijn tegenstanders geregeld kwetsbare kanten. Carlsen omschreef eerder de Rus als een zeer sterke speler, ‘iemand die erg agressief speelt en tegelijkertijd zijn tegenstanders ook kansen geeft.’ De Nederlandse topschaker Anish Giri, die beide finalisten van de huidige WK-match meermaals trof, noemt de Rus in vergelijking met zijn Chinese tegenstander ‘zelfverzekerder, vindingrijker maar erg emotioneel instabiel.’ Ook Volkskrant-analist Gert Ligterink plaatste bij het begin van de tweekamp in het Midden-Oosten vraagtekens bij zijn mentale weerbaarheid. ‘In het verleden bleek hij soms zo slecht bestand tegen nederlagen dat hij toernooien min of meer liet lopen.’

In Astana zit het beter met het incasseringsvermogen, al zal daarbij wel hebben geholpen dat de twee nederlagen niet leidden tot een achterstand. Het is nu vooral de lichaamstaal die geregeld emoties weerspiegelt – er trekken nogal wat grimassen voorbij op het gelaat. Tijdens de negende partij – een marathon van bijna zes uur – zat hij ver onderuitgezakt op zijn draaistoel.

‘Soms onverklaarbaar slecht’

Directeur Jeroen van den Berg van Tata Steel Chess in Wijk aan Zee, waaraan Nepomniasjtsji vier keer deelnam met als beste resultaat een derde plek in 2019, herkent het wisselende beeld. ‘Hij schaakt inderdaad vaak prachtig, maar soms ook onverklaarbaar slecht.’ Het persoonlijk contact verloopt volgens hem ‘plezierig’, maar in het maken van afspraken schuilt ook enige grilligheid. ‘Hij annuleerde zijn komst twee keer vlak voor het begin. Dan was het verhaal dat hij ziek was of oververmoeid.’ De onderhandelingen verlopen doorgaans niet vlot. ‘Hij is vaak ontevreden met het geld. Andere toernooien betalen beter, zegt hij dan. Het hoort er een beetje bij. Hij krijgt wat hij waard is.’

Opkrabbelen kan hij dus ook. Er bestond zelfs enige verbazing over zijn optreden in het kandidatentoernooi in Madrid, zomer vorig jaar. Het vermoeden was dat hij de afstraffing in Dubai nog niet helemaal te boven was, terwijl zijn opstelling in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de concentratie mogelijk niet ten goede zou komen. Maar met sterk spel legde hij voor zichzelf de loopplank naar de finale uit. Bij winst in Astana dient een pikante vraag zich aan: kan president Poetin het opbrengen een vurig gewenste wereldkampioen met dissidente opvattingen te feliciteren?